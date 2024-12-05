Есть такая старая шутка, которая гласит — после приёма пищи живот становится тяжёлым, стягивает на себя кожу и поэтому веки закрываются. Конечно же с научной точки зрения это полный бред, однако нас продолжает интересовать вопрос «почему человек после еды хочет спать». Многие сталкивались с подобным последствием завтрака, обеда и ужина, а значит какие-то причины должны существовать и оправдывать происходящее. Тем более, что так случается далеко не всегда, например «обожравшись» (речь о сильном переедании) на ночь мы вообще не можем уснуть. Так что же влияет на сонливость и в каких ситуациях клонит в сон, а в каких наоборот? Давайте разбираться.

Расслабленная психика

Психика довольно примитивна в своих действиях. Ей плевать на то, успешны вы или нет, богаты или бедны, счастливы или несчастны. Её главная задача заключается в том, чтобы выжить и избежать любой активности. Например, почему так губителен страх отвержения? Потому что есть риск потерять важную опору для самооценки, придётся искать замену, обеспечивать себя ресурсами самостоятельно, к тому же вы лишаетесь присутствия и поддержки, а значит с любыми угрозами придётся бороться в одиночку. Психике все эти проблемы зачем? Правильно, они ей ни к чему. Значит нужно любой ценой удержать спутника рядом, чтобы он нас не бросил. Банальный механизм, который многим сломал жизнь, но в его основе лежит стремление изолироваться от вероятных неприятностей.

Еда это критически важная потребность и как только индивид начинает испытывать голод, все психические процессы перестраиваются на то, чтобы добыть пищу. Мы и тут не хотим переутруждаться, так что схомячить шаурму на ходу или слопать конфетку, вполне себе гениальное решение. По мнению нашего сознания. До тех пор, пока цель не достигнута, индивид остаётся в напряжении, а его психика попадает в состояние фрустрации Кушать хочется уж часа два как минимум, а мы до сих пор ничего не положили в рот. Кошмар!

Так как фрустрация является очень энергозатратным механизмом, бурная активность периодически сменяется апатией. Организм сначала бросает все силы на «погоню за добычей», а потом, в случае неудачи, снижает активность до минимума, чтобы восстановить силы. Так может длиться очень долго, а в конце вы либо получите желаемое, либо погибните. В некоторых случаях психика ради выживания запускает аффект.

Исходя из всего вышесказанного становится понятно, почему голодный человек непродуктивен на работе. На стадии повышенной активности он может горы сворачивать, но затем проваливается в апатию и буквально спит на ходу. Если издеваться над собой слишком долго и регулярно терпеть голод, то после каждого приёма пищи вас будет клонить в сон. Психика выбралась из фрустрации, наконец-то получила желаемое, закрыла важнейшую базовую потребность и расслабилась. Организму нужно восстановить ресурсы, а для этого лучше всего подходит сон. Нерегулярное питание и отсутствие режима приёма пищи всегда оборачивается неприятными последствиями. Покушали-спать.

Переедание и переизбыток углеводов

Приём пищи кажется нам элементарным процессом. Засунули в рот кусок мяса, переживали его зубами, проглотили. В желудке мясо растворилось, нужное всосалось в кровь в виде витаминов всяких, ненужное по кишкам отправилось на выход. Красота! Только в действительности всё намного сложнее и каждый из этапов пищеварения требует большого количества энергии. Когда мы «набили брюхо» организм получает огромное количество задач, с которыми придётся разбираться прямо сейчас. Вы наверняка замечали, что если переедать на ночь, то уснуть уже не получится. Будете ворочаться, просыпаться, начнут сниться кошмары. Всё потому что психика не отдыхает, она контролирует переработку еды, закинутой в желудок. Следовательно отдохнуть не выйдет.

Но когда вся пищеварительная система, словно комбайн, закончит работу, ресурсы организма будут истощены. Всё потрачено на переработку мяса, рыбы, булок, пиццы, пирога и котлет. Чтобы восстановить силы психика отправит организм спать. Это одна из причин по которой вы не высыпаетесь. Вы, как бы, и не спали. Всю ночь ключевые органы и системы органов батрачили как рабы. А теперь пришло время отдохнуть, только вам зачем-то приспичило вставать с кровати и куда-то идти. Несостыковочка.

В отличии от фрустрации здесь сонливость будет отложенная, зато более глубокая. Иногда это занимает пару часов, иногда больше. Когда человек кушает много раз в день, но по чуть-чуть, организм без труда «разбирает на запчасти» всё, что он проглотил. Кстати, многие думают, что нельзя есть после 6, только тем кто худеет. На самом деле вечером желудок не забивают с другими целями. Во-первых, чтобы нормально спать. Во-вторых, чтобы с утра нормально завтракать. Вы наверняка замечали, что если плотно поужинать часов в 9 вечера, то утром аппетит отсутствует.

Переедание заставляет весь организм трудиться на износ, это отнимает много энергии и как только с огромной булкой будет покончено, психика отправит все системы органов на покой. Человек ощутит острое желание вздремнуть и неизбежно сделается сонливым. В данном случае это скорее всего произойдёт не вовремя. Если днём наелись всякой всячины, то остаток дня доработать будет сложно. Если на ночь, то про отдых можете забыть, утром проснётесь разбитым, словно попали под камаз.

Перераспределение кровотока

Шутка про натянутые веки кажется вполне логичной, если задуматься о перераспределили кровотока. После еды пищеварительная система начинает активно работать, что усиливает обращение крови в определённых областях организма. Теперь где-то она нужна больше, а где-то меньше. Я почитал несколько материалов на эту тему и теория выглядит не так однозначно, но почти никто не спорит с тем, что мозг во время пищеварения получает меньше крови. Конечно незначительно, но данный эффект существует. Поэтому нам сложно заниматься умственной деятельностью после обеда или ужина. Всё это необходимо для того, чтобы снизить активность до минимума и спокойно переварить то, что употребили в пищу. Следовательно индивид ощущает сонливость и погружается в лёгкую дремоту.

Вместо итога

Однозначно ответить на вопрос «почему человек после еды хочет спать’ не так просто. Причин довольно много и все они подразделяются на естественные и неестественные. Всё логично, когда вы долго были голодны и потом наконец «дорвались» до пищи. Радость от достижения цели расслабляет психику. Логично и то, что вы засыпаете после переедания, как только организму удастся справиться с нагрузкой. Усталость здесь очевидна и требуется отдых.

Но в некоторых случаях сонливость после еды может свидетельствовать о наличии или развитии некоторых заболеваний. Чаще всего речь о щитовидной железе и сахарном диабете. Но чтобы разобраться в происходящем необходимо сначала наладить режим сна и отдыха, затем позаботиться о правильном питании и частоте приёма пищи, а уж после этого, если проблема сохраняется, стоит сдать анализы и обратиться к эндокринологу за консультацией. Будьте здоровы!