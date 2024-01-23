Плановая экономика: что это, признаки, преимущества, недостатки

Плановая экономика это модель централизованного и единоличного управления всей финансовой структурой государства или отдельно взятого коллектива (например, семья). Приоритетные направления деятельности устанавливаются руководителем, а в реализации плана принимает участие всё общество. Долгое время такая система считалась признаком социализма, однако современные экономисты утверждают, что это всего лишь последствие госкапитализма. Впрочем есть другие мнения.

Плановая экономика как антикризисное решение

Применение данной модели управления экономикой на разных этапах своей истории применяли такие страны как СССР, Лаос, Никарагуа, Северная Корея, Саудовская Аравия, Бирма, Вьетнам. Сам перечень государств говорит о том, что идея не является гениальной, но существует одно различие. Брать плановую экономику за основу настолько глупо, что даже объяснять не хочется. А вот в качестве антикризисных мер она действительно может принести неплохие результаты.

Представим ситуацию при которой общество столкнулось с невозможностью закрыть базовые потребности. Например, полностью разрушены города и людям негде жить. Или в стране наступил страшный голод, гражданам попросту нечего есть. Тогда централизованное управление деятельностью становится чуть ли не единственным вариантом выживания.

Тот, кто является руководителем, ставит узконаправленные цели, под которые мобилизуется всё общество. Если целая страна бросит все свои занятия, хобби и увлечения, переключившись исключительно на строительство, то очевидно темпы возведения зданий окажутся весьма впечатляющими.

На практике технология плановой экономики применялась во время войн. Это называется милитаризация. Во время ВОВ львиная доля всех денег СССР шла на закупку и производство вооружения, а население целиком и полностью было сосредоточено на нуждах фронта. Поговаривали даже о так называемом трудовом рабстве, когда к работам привлекались и взрослые и подростки, при чём никто не спрашивал хочешь ты или нет. В результате «кризис’ удалось преодолеть. Но что будет, если плановую экономику продолжить?

Преимущества плановой экономики

Заявленные цели с вероятностью 99% будут достигаться, просто потому что на них бросаются все имеющиеся ресурсы. Если очень захотеть, можно в комос полететь. Руководитель (президент, царь, генеральный секретарь или глава семьи) ставит конкретную задачу и всё общество прикладывает свои усилия ради выполнения.

Уровень безработицы сводится к нулю, так как сама система плановой экономики не допускает тунеядства, лени и безучастия в общественной жизни. Каждый, в силу своих физических возможностей, приносит вклад в общее дело. Ресурсы мобилизованы по максимуму.

Уровень инфляции остаётся неизменным на протяжении всего периода плановой экономики. Цены, как и объёмы производства, устанавливаются руководителем. Сказал стране нужно миллион тонн картошки, значит её сажать, обрабатывать и выкапывать будут все, включая женщин, стариков и детей. И продадут по 1 рублю за килограмм, как и было приказано. Не выполнил план — наказан. Пытаешься продать дороже — наказан.

Становится невозможным расслоение общества. Все заняты общим делом и доходы также регулируются руководителем. Активно применяется система «высокого мака«, когда зарабатывающий больше остальных подвергается репрессиям. Чтобы не раздражал и не отказывался от выполнения поставленных задач. При плановой экономике нельзя выделяться, все должны быть как один. Следовательно расслоения общества нет, неравенство доходов исключено.

Недостатки плановой экономики

Сила государства в том, что её граждане обладают различными талантами, навыками и способностями. Каждый реализуется в своей деятельности и тем самым приносит пользу обществу. При плановой экономике ничего подобного происходить не может, потому что люди концентрируются вокруг ограниченного количества задач. Многие в них совершенно некомпетентны и не испытывают никакого энтузиазма. Удовлетворённость жизнью падает, а чтобы удерживать общество в заданных рамках приходится применять репрессии.

Сами задача кажутся адекватными только одному человеку. Кто-то считает, что необходимо идти по пути милитаризации, сосредоточившись на производстве ракет и танков. Кто-то видит будущее в технологиях и требует инвестиций в это направление. Другие хотят повышения качества жизни и нацелены на образование, здравоохранение, коммунальные реформы, науку.

Но всё это неважно, потому что принимать решение будет один человек. И если он хочет, чтобы вся страна круглосуточно колотила табуреты, то так и будет. В какой-то момент все сферы деятельности полностью разрушаются, остаётся всего несколько приоритетных. И целое общество превращается в ограниченную толпу, более неспособную производить и делать хоть что-то кроме того, что требует руководитель.

Уровень безработицы действительно стремится к нулю, но развития человеческого капитала нет и не будет. Индивид это сложная структура личности построенная на талантах, навыках, предпочтениях, желаниях и знаниях. Вы сколько угодно можете заставлять меня укладывать кирпичи на стройке, но на выходе всегда будете получать кривые стены и такое же кривое выражение лица на моей голове.

Люди, которые могли внести весомый вклад в науку, культуру и развитие государства, будут репрессированы, отправлены в тюрьмы за тунеядство и выдворены из страны. Протестные настроения начнут нарастать, а эффективность труда упадёт. Мы увидим объёмы производства в конкретных областях, но все остальные сферы начнут разлагаться и сильно отставать от соседних стран.

Все хорошо понимают, что инфляция является ключевым элементом рыночной экономики. Но в плановой такое недопустимо. Однако красивые цифры не должны никого вводить в заблуждение. Практика показывает, что регулирование цен приводит к двум ещё более ужасным последствиям — дефициту и росту денежной массы у населения.

А это уже бомба замедленного действия. Купить нечего, а деньги есть. Со временем происходит любопытный феномен — у людей копится наличность, которую просто не на что потратить. Выведенные из оборота средства тормозят экономику и чтобы не допустить её коллапса приходится как-то вытягивать деньги из народа.

В СССР проблему решили завышением стоимости отдельных товаров и принудительным вкладом в облигации. Один продукт должен был стоить 200 рублей, но руководитель приказал продавать за 50. Зато другой мог стоить 1 000, но продавали его за 5 000. Таким образом одной продажей возвращали в экономику мешок денег. Плановая экономика в какой-то момент неизбежно приводит к полному разрушению и от неё приходится отказываться. Как только это происходит мы наблюдаем гиперинфляцию и переоценку стоимости товаров и услуг.

В Венесуэле попытались остановить рост цен на стиральные машины. Но тут вдруг выяснилось, что внутри страны производить их невозможно, отсутствуют компоненты, детали, технологии. Физической силой и привлечением населения к труду проблему не решить. А зарубежные поставщики не видят смысла продавать товар за условные 10 долларов, когда себестоимость превышает 50 долларов. В результате венесуэльцы больше не пользуются стиральными машинками. И туалетной бумагой. И картофеля в стране тоже нет.

С расслоением общества также наблюдаются проблемы. Человек обладающий высокой квалификацией не считает справедливым получать заработную плату наравне с тем, кто сильно уступает ему в образовании, профессионализме и количестве скилов. Такая ситуация выгодна только людям неспособным на большее. Плановая экономика позволяет им не чувствовать себя бездарным и не испытывать зависть.

В результате одни лучше не могут, другие не хотят. Эффективность труда и качество производства начинает падать там, где требуется профессионализм и уже недостаточно грубой физической силы. Таскать кирпичи может каждый, а вот инженера ещё нужно поискать. Но этот самый инженер не хочет делать то, что от него требуют, он видит себя в другом проекте. А ограниченность дохода вынуждает его либо уезжать, либо делать тяп-ляп. Сколько заплатили, столько и получите.

Почему плановая экономика нежизнеспособна?

Как уже было сказано выше и доказано историческими примерами, плановая экономика крайне полезна в условиях всеобщего кризиса, когда общество, страна или государство стоят перед лицом очевидной угрозы. Если никто не сомневается в наличии проблемы и все хотят её решения, то централизованная власть с постановкой конкретных задач и массовой мобилизации ресурсов способна в кратчайшие сроки добиться внушительных результатов.

Далее начинается «политика в пользу бедных». Все равны, никто не филонит, цены радуют своей стабильностью, у соседа дела ничем не лучше ваших, все живут ограниченно, но одинаково. Завидовать некому. Способные, талантливые и образованные люди либо деградируют до уровня окружающих, либо уезжают. И на фоне всеобщей радости никто не замечает последствия:

Низкая эффективность производства (проще всего измерить показателем ВВП на душу населения) Низкий уровень мотивации. Люди не хотят заниматься тем, чем заставляют. Не испытывают энтузиазма, не видят смысла в саморазвитии. Отсутствие конкуренции и как следствие падение качества. В приоритетных областях производятся товары высокого качества по низкий ценам, но разница расходов-доходов компенсируется всем обществом и в итоге неприоритетные направления вынуждены экономить. Продукция становится непригодной и неконкурентной. Руководитель неспособен отследить потребности населения в результате всё чаще не успевает сконцентрировать ресурсы на том, что необходимо людям. Наступает дефицит отдельных товаров и услуг. Страна производит гору чего-то никому не нужного и при этом «забывает» поставить на прилавки то, что требуется. Погоня за выполнением планов приводит к режиму «белка в колесе». Чиновники на местах откладывают плановые ремонты, профилактику и замену оборудования потому что ежедневно заняты исключительно производством требуемых объёмов. В какой-то момент наступает коллапс производственных мощностей, всё выходит из строя.

Вместо итога

Плановая экономика не панацея. Это краткосрочная антикризисная мера, которой можно воспользоваться только оказавшись в тяжелейшей ситуации. В остальном она является любимым инструментом диктатуры, чтобы руководитель мог почувствовать себя значимым и большим начальником, балуя собственный нарциссизм.

Нравится такая модель и людям неспособным на личностные достижения. Их привлекает равенство, отсутствие роста цен и мысль о том, что я страдаю не больше других, все так живут. Неэффективность подхода доказана историей, но к сожалению многие всё ещё пытаются попробовать снова и настаивают на необходимости вернуть госплан. Что ж, конечную точку мы уже знаем.