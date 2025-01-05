Пикми гёрл: девушка идеальная для мужчин, не такая как все остальные

Пикми гёрл это девушка, соответствующая основным ожиданиям мужчин и при этом демонстративно отвергающая типичное женское поведение. Термин произошёл от английских слов pick me (выбери меня) и на молодёжном сленге означает стремление быть востребованной среди мужчин за счёт соответствия их ожиданиям.

В результате такая девушка перестаёт делать то, к чему склонны все представительницы нежного пола, но при раздражает парней. Таким образом на фоне остальных женщин она кажется хорошей и правильной, что приводит к повышенному интересу и уважению со стороны мужчин. Она становится настоящей мечтой, идеальной спутницей, которая в разы круче конкуренток.

Кто такая пикми гёрл и как её распознать?

У пикми гёрл довольно примитивная стратегия. Она заключается в том, чтобы собрать «негативные отзывы» о женщинах и стать полной их противоположностью. Убери из своего поведения всё, чем недовольны мужчины, оставь то, что им нравится и тогда ты точно будешь избранной.

Противопоставление

Первым делом необходимо добиться правильного позиционирования. Все женщины сплетничают, а я нет. Все хотят чтобы за ними ухаживали, но я не такая. Все требуют платить за них в кафе, а я хорошо зарабатываю, сама за себя плачу, могу и тебя угостить. Другие девушки маринуют парня месяцами, прежде чем переспать, я считаю это неправильно, если спутник нравится, то чего ждать?!

Множество женщин изменяют своим мужьям. Вот овцы! Я бы никогда не смогла предать любимого человека. Повсюду утиные губы, какой кошмар, они же портят настоящую женскую красоту! Сейчас мало кто следит за собой, в моде бодипозитив, но мне кажется девушка должна быть в хорошей форме. Моя подруга требует от супруга помощи по дому, я в шоке, ведь это всегда было женской обязанностью! Одна моя знакомая недавно отхватила люлей от мужика. Ещё бы, начала предъявлять претензии, устроила скандал. Ну выпил твой сожитель, ну промахнулся мимо унитаза, и что?! У него повод был вообще-то, неужели так сложно быть понимающей?!

Осуждение женских увлечений

Некоторые привычки и увлечения женщин сильно раздражают мужчин. Или, как минимум, вызывают недоумение. Смотрят глупые турецкие сериалы, часами крутят ленту вайлдберис, заказывают гору ерунды, ещё йога эта бестолковая! Опять собрались с подругами и наклевались шампанского. Встала на кассе как дура со своими чеками и промокодами, чтобы сэкономить 17 рублей. Задолбала меня с этими полками, то сюда прибей, то туда! Бабский маразм!

То ли дело пикми гёрл. Она всегда знала, что быть типичной бабой ей совершенно не нравится. Ну чего там смотреть в этих сериалах? Сказка для дураков. Не понимаю зачем тратить столько денег на всякую чепуху с маркетплейсов. Нужно отслеживать заказы, ходить за ними в пункты выдачи. И ведь 90% купленного тебе никогда не пригодится! Посиделки с подружками это вообще кринж. Пустые разговоры, сплетни, обсуждение женщин-коллег и своих мужиков. А ещё начнут звёздам косточки промывать, вообще какой-то бред. Как будто заняться больше нечем!

Соответствие мужским ожиданиям

Ты любишь шансон? Вау, круто, я тоже с удовольствием послушаю. Попить пивка на лавочке? Да это же крутая идея, Валера! Рыбалка это отличный способ круто провести выходные, тут я с тобой полностью согласна. А то что в выходные лучше поваляться на диване, ты очень правильно сказал. Кому нужен этот огород в 21 веке, всё же в магазине продаётся. Навещать родителей слишком часто тоже ни к чему, мы в прошлом месяце были, пусть отдохнут от нас.

Что бы не предложил мужчина, пикми гёрл с радостью соглашается и хвалит идею. Никто не был рад слушать историю о том, как у него однажды в дороге масло с движка потекло, а эта не просто слушает, она ещё и уточняющие вопросы задаёт. Синтетика это что? Масло же жидкое, или я чего-то не понимаю? Объясни, так интересно! Откуда мне это знать, я ж баба!

Пикми гёрл это как боевая подруга, которая понимает настоящих мужиков и правильно воспитана. С такой и жигулёвского за гаражами бахнуть можно и в стриптиз бар сгонять. Чинишь свою ладу калину, а она рядом, горяченького принесла, рюмочку налила. Пока ты на охоте ружьё заряжаешь, она салатик накрамсала. Ежели затеял ломбард вынести, то по своим каналам узнает график работы и дни максимальной выручки. А потом от ментов спрячет и никому не сдаст.

Женское комьюнити — зло!

Пикми гёрл избегают дружбы с женщинами, потому что точно знают, что все представительницы нежного пола гадюки и завистницы. Как только видят чьё-то счастье, сразу начинают строить козни и пакостить. То скажут «если мужчина ударил, нужно разводиться!», то вздумают продвигать свои феминистские лозунги, типа — «мужской полигамности не существует, это типичный кобель!». Таких наслушаешься и станешь дурой.

Почему девушки становятся пикми гёрл?

В целом стремление выделяться и находить своё индивидуальное конкурентное преимущество, вполне естественно. На этом построена вся эволюция человека. Однако у данного явления существует определённый фундамент, который может сыграть с вами злую шутку. В психологии тотальное соответствие чьим-либо ожиданиям считается дефектом поведения, поэтому стоит обратить внимание на причины и провести анализ.

Патриархальное воспитание. Некоторые девушки воспитаны в семьях, где мужчина был безальтернативно главным. Никто и никогда не подвергал сомнению его превосходство, а приказы покорно выполнялись. В результате иной опыт просто отсутствует и быть удобной для мужчины становится единственно известной нормой поведения.

Критическое снижение внутренней самооценки. Подсознательная убеждённость в том, что ты «не очень» выливается сначала в неуверенность, а затем в компенсацию. Кто-то покрывает недостатки внешности карьерой и иными достижениями, а кто-то ищет свою ценность в соответствии. Я может и не мисс вселенная, но мужчины говорят, что я классная, настоящая девчонка, не то что все остальные.

Важно понимать, что девушка может быть достаточно симпатичной, некоторые даже красавицы, но внутренняя самооценка срабатывает на подсознательном уровне и она может быть уверена в обратном. Наблюдения показывают, что пикми гёрл чаще всего вполне привлекательны внешне.

Травмирующая критика в детстве. Иногда психика просто устаёт от критики и осуждений. Каждая фраза, оборачивающаяся отрицательной рецензией, больно бьёт по самооценке. Чтобы этого избежать проще соответствовать ожиданиям и стать хорошей для окружающих. Тогда никакой критики не последует, на смену ей придёт похвала и жить станет чуточку легче. Даже если в ущерб себе и своим интересам.

Вместо итога

Пикми гёрл это не единый образ, а скорее собирательный. Здесь мы наблюдаем разную степень вовлечённости. Кто-то пытается стать идеальной для мужчин, чтобы не к чему было придраться. При этом всё женское отвергается тотально. А кто-то лишь частично соответствует мужским представлениям об идеале или таким образом идёт на компромиссы.

Важно чтобы то или иное поведение не ограничивало вас как личность, не оборачивалось проблемами и не приводило к разрыву социальных связей. Одно дело, когда вы соглашаетесь смотреть хоккей, потому что вам в данный момент всё равно, а партнёру нравится. И совсем другое, если вы отказываетесь от турецких сериалов, потому что Иннокентий считает это бабской дурью.

В сексологии давно изучено и хорошо хорошо известно о существовании отношений, где девушка убеждена в полигамности мужчин, поэтому без проблем отпускает его налево, требуя предохраняться. И мы ничего не можем возразить, потому что эти люди не вредят обществу и друг другу, в такой коммуникации нет насилия. Но если адюльтер супруга вынуждает вас огорчаться, нервничать и переживать, но вы всё равно улыбаетесь, делая вид, что всё хорошо, то у вас всё плохо. Вас, такую идеальную, конечно выберут, но вы будете страдать. А плата в виде похвалы это такое себе..

В общем ничего плохого в пикми гёрл нет, главное не заигрываться и иметь личные границы. До тех пор, пока вам эмоционально комфортно быть на стороне мужчин, отвергая женщин и их привычки, беспокоиться не о чем. Но если причины вашего выбора находятся в неэффективных убеждениях и критически низкой самооценке, то неприятности точно будут. Лучше заранее обсудить эти вопросы с психологом.