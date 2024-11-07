Перенниалы: современные, активные, вечно молодые люди

Перенниалы это термин, обозначающий человека, не признающего возраст и стремящегося к активной жизни не обращая внимания на дату рождения. Само слово происходит от английского perennial (многолетний). Такие люди могут пойти учится в 70, поехать путешествовать в 65, выйти замуж, жениться, переехать в другой город, увлечься оригами и записаться на курсы актёрского мастерства не задумываясь над тем, сколько им лет по паспорту. В обществе таких называют вечно молодыми или нестареющими. Они не используют фразы «в наше время такого не было» и «я жизнь прожил, мне лучше знать», никогда не становятся скуфами, не выстраивают барьеров между поколениями и всегда хотят учиться чему-то новому.

В основе их психики заложены ментальная гибкость и стремление к саморазвитию. Они знают что такое тренды, следят за новинками технологий, легко осваивают современные гаджеты и следуют моде. Имеют друзей и знакомых из разных возрастных групп, делятся опытом и знаниями, получают тоже самое в ответ. Вы могли видеть стильно одетых, ухоженных мужчин, которым давно за 60 или ловко юзающую интернет бабушку, изучающую возможности нейросетей. Перенниалы без труда общаются на молодёжном сленге и также просто ориентируются в разговорах ровесников. По итогу возраст для этих людей всего лишь цифра, которая по большому счёту ничего не значит.

Как перенниалы борются со стереотипами?

Главным достижением перенниалов стала борьба против стереотипов и общественного давления. Психологи считают, что их образ жизни стал ответом на многолетний прессинг со стороны окружения, когда тебе постоянно диктовали как жить и чем заниматься. Для этого ты слишком молод, для этого слишком стар. Мы до сих пор смеёмся над 60 летней женщиной, пришедшей в автошколу и потешаемся над 70 летним дедом, решившем освоить танго. При этом особо смелые люди всё же вызывают восхищение. Достаточно вспомнить «танцующего миллионера», который несмотря на возраст развлекается, пляшет, стильно выглядит, проявляет активность в соцсетях, имеет молодую жену и стал папой в 53 года. Быть может он не самый удачный пример успешного человека, потому что в итоге погряз в долгах и сел на шею брату, но перенниал он великолепный!

Возникновение целого поколения перенниалов также стало ответом на эйджизм, то есть дискриминации по возрасту. Само это явление пагубно влияет как на разные группы лиц, так и на общество в целом. В объявлениях нередко можно встретить что-то из серии «не младше 30 лет» или «не старше 50». Нам очень хочется упростить процесс отбора и защитить себя используя социальную стигматизацию, но на деле получается полная ерунда.

Мы больше не обращаем внимания на профессиональные качества и характеристики личности, вместо этого оцениваем человека по датам, написанным в паспорте. Перенниалы протестуют против такого подхода и на практике доказывают, что можно быть молодым в 70 и мудрым в 25. Когда общество обнаруживает пенсионера, разбирающегося в биткоине и пожилую женщину в отличной физической форме, стены из стереотипов падают. Брак с тридцатилетней разницей в возрасте не всегда основан на покупке трофейной жены, просто иногда 60 летний мужчина гораздо активнее, современнее и интереснее 35 летних скуфов.

Пенсия больше не цель

Развитие здравоохранения и технологий приводит к серьёзному увеличению продолжительности жизни. Речь безусловно о странах, где всё это действительно развито. В среднем после ухода на покой человек живёт около 20 лет, женщины даже больше. Поэтому эйджизм фактически выбрасывает этих людей на обочину, вынуждая дожидаться смерти в одиночестве и тоске. Перенниалы своими действиями доказывают, что всё это одна большая ошибка и 70 летний человек вполне пригоден для участия в различных видах активности.

Отмечают эту тенденцию и в кинематографе. Например, комедийный фильм «Стажёр» рассказывает о взрослом мужчине, который в свои 70 остался совсем один. Вдовец, который редко видит сына, потому что тот живёт слишком далеко. Увидев листовку с вакансией от интернет магазина, Бен (так звали главного героя) решает откликнуться. Сотрудники молоды и не совсем понимают как реагировать на нового сотрудника, ничего не понимающего в онлайн торговле, смартфонах и прочих современных приблудах. Сюжет закручен таким образом, что зритель наблюдает добрую историю о попытке вернуть себя к жизни, а также о важности этого процесса. Фильм стал популярным ещё и потому, что многие увидели в нём себя. Возраст нередко ставит точку там, где должна стоять запятая. Заслуга перенниалов заключается в способности умножать на ноль свою дату рождения и обесценивать её полностью. Быть современным, активным и развитым можно даже в 80!

Времена, когда человек дожидался пенсию, чтобы перестать ходить на нелюбимую работу, постепенно уходят в прошлое. Использовать детей и внуков как запасной смысл жизни, привязывая их к себе и вынуждая жить в одной квартире, чтобы пенсионеру было чем заняться, а молодым родителям было на кого свалить свои обязанности, тоже становится немодно. Перенниалы продолжают учиться, наслаждаться новыми эмоциями и ставить перед собой важные для них самих цели, чтобы выбраться из клетки стереотипов, где для каждого возраста прописаны четкие указания по виду и формату деятельности.

Как возник термин перенниалы?

В 2016 году креативный директор по имени Джина Пелл предоставила директору по маркетингу свой план рекламной кампании. Но стратегия не понравилась руководству, которое требовало сосредоточиться исключительно на миллениалах (рождённых с 1984 по 2000 годы), так как они являлись целевой аудиторией бизнеса и все KPI были заточены под них. Джина в свою очередь не хотела ограничиваться определённым возрастом и планировала охватить людей не по возрасту, а по образу мышления. Общий язык с начальством найти не удалось и по возвращению домой Пелл опубликовала статью под названием «Знакомьтесь, перенниалы!». В ней она не только придумала новый термин, но и выразила недовольство медиакампанией, с которой пришлось работать. Маркетинг должен быть таргетирован на людей с определёнными привычками и потребностями, а не на их дату рождения.

Характеристика перенниалов

В силу различных причин перенниалы не боятся рисковать и ошибаться, мыслят креативно, всегда в курсе происходящего в мире, потребляя информацию из разных источников. Не зацикливаются на убеждениях, а предпочитают расширять границы познания. Соглашаются на получение новых профессий, осваивают технологии, пытаются идти в ногу со временем. Меньше подвержены конформизму, уверены в себе, умеют выводить в приоритет личные желания и потребности, всё реже готовы соответствовать чьим-то ожиданиям и практически никогда не становятся марионетками в чьих-то руках.

Основной мотив заключается в стремлении быть полезным и заниматься любимым делом. При принятии решений руководствуются выгодой и вероятностью получения удовольствия, поэтому становятся интересными для представителей всех возрастов. Коммуникабельны, любопытны, готовы к компромиссам. Демонстрируют здоровый эгоизм, отстаивают свои личные границы, проявляют энтузиазм ко всему новому и непонятному.

Почему бизнесу придётся признать существование перенниалов?

Ошибка многих предпринимателей в том, что они списали со счетов людей старше 55 лет. Все KPI нацелены на молодое поколение, которое по мнению маркетологов готово учиться, жениться, работать, инвестировать, потреблять, пользоваться, платить. Пенсионеры в представлении недалёких рекламщиков это старики, которые живут на нищенскую пенсию и ничего не понимают в технологиях. С ними слишком много возни, а прибыли никакой. К счастью не все так узко мыслят и даже беглое изучение статистических данных говорит о том, что основная аудитория любого бизнеса 55+, при этом многие их них не относят себя к бэби змерам и поколению X. Это полноценные перенниалы, которые по-прежнему работают, обучаются новым профессиям, демонстрируют желание изучать интернет, гаджеты, нейросети, современные банковские продукты, а также покупать стильные вещи, быть модными и актуальными.

В развитых странах высокая продолжительность жизни привела к росту активности пенсионеров. Они путешествуют, регистрируются в социальных сетях, потребляют контент, посещают салоны красоты и торговые центры. В бедных странах не всё так радужно, но всё так или иначе пришло к тому, что главными работниками и покупателями стали те, кто по логике давно должен сидеть на лавочке где-то в деревне. Только вот не сидят, а вместо этого ведут себя так, будто забыли про собственный возраст и то ли хотят, то ли вынуждены, жить полной жизнью.

Вместо итога

Возраст всегда будет ограничивать человека. Теряются и функции психики, такие как внимание, память, адаптивность, и физиологические возможности. Но если бы мы ориентировались исключительно на здоровье, игнорируя категории по дате рождения, то многие смогли бы оставаться молодыми намного дольше. А пока в обществе есть стереотипы, из-за которых с эмоциональным насилием сталкиваются практически все. Этот слишком молод, этот слишком стар, тебе это уже поздно, а тут мы хотим видеть только юных.

И несмотря на то, что одни в свои 40 выглядят лучше 25 летних, а другие получают настоящее удовольствие от секции карате будучи 50 летним, общество по-прежнему стигматизирует население по множеству признаков, включая паспортные данные. Если бы психология развивалась чуть стремительнее и люди больше узнавали о видах насилия, чтобы избегать его, все мы могли быть чуть счастливее. А пока перенниалы это форма протеста против стереотипов. Борьба за право оставаться частью социума в условиях, когда все вокруг списали тебя со счетов.