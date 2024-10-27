Перегрев экономики: что это такое простыми словами?

Перегрев экономики это ситуация, при которой происходит взрывной рост темпов экономического роста, ничем не обоснованный и не подкрепленный. Когда ресурсы государства и частного бизнеса направляются в один или несколько секторов, быстро расходуя все запасы и возможности. Наблюдается в моменты неразумного и неэффективного вливания финансов в население через «вертолётные деньги», масштабные льготы, доступное кредитование. Результатом перегрева становится кратное преобладание реального спроса над фактическим предложением, инфляция, а затем рецессия и стагфляция.

Причины перегрева экономики

Среди главных причин перегрева экономики принято считать сам факт вливания средств в какое-то направление экономики. Такое часто встречается при милитаризации, когда государство бросает все ресурсы в военно-промышленный комплекс, либо после необоснованной поддержки определённых групп населения. Допустим завтра в какой-то стране решат победить бедность и просто раздать нищим миллионы или сделали кредиты очень дешёвыми, под 1-2 процента годовых. В первом случае мы увидим рост ВВП, но на деле он представляет из себя пузырь, так как продукция ВПК не влияет на уровень жизни и не создаёт условия для экономического роста. Во втором будем наблюдать резкий всплеск потребления, что приведёт к дисбалансу спроса и предложения, росту цен, дефициту товаров и услуг, падению качества при увеличении стоимости.

Но экономисты полагают, что сами по себе эти факторы выполняют лишь половину «грязного дела». Инфляция, снижение качества и дефицит вполне самостоятельные процессы, для превращения их в перегрев нужны усилия центрального банка той страны, в которой подобная неприятность случилась. И здесь любопытно то, что ЦБ как правило ужесточает денежно кредитную политику как раз с целью охлаждения экономики. Только на практике получается наоборот — накопленные проблемы называются перегревом, ЦБ повышает ключевую ставку и тем самым усугубляет ситуацию. На короткий промежуток времени наблюдается улучшение, а затем в рынок падает лавина денег, которая ставит жирную точку, убивая экономику государства. Так это или нет попробуем выяснить далее.

Как борьба с перегревом приводит к умножению перегрева?!

Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Хотел починить, сломал. Эти и другие похожие фразы в народе используются для описания медвежьей услуги. Проще говоря кто-то пытается помочь, но благие намерения заканчиваются плачевно, вместо помощи выходит только вред. У перегрева экономики есть абсолютно понятные характеристики, это ситуация при которой люди (определённые или все сразу) начинают тратить деньги так, будто живут последний день. Что называется дорвались. Триггером для такого поведения может быть всё что угодно, например страх повышения, боязнь надвигающегося дефицита или что-то иное, в нашем случае это приток денег в какой-то сектор.

Допустим решило правительство начать массовое и беспрецедентное производство табуретов. Все ресурсы страны бросили туда, зарплату сотрудникам взвинтили до небес, сырьё закупают по любым ценам. Хочу миллиард табуретов в день и вообще пофиг сколько это стоит. Все, кто причастен к закупкам, производству, логистике и реализации начинают получать сверхдоходы. И будучи «белыми людьми» бегут тратить заработанное, запуская механизм инфляции. Мы видим рост ВВП, но толку от него по факту нет. Стулья в таких объёмах никому не нужны, продать их не получается, а если и получается, то дешевле себестоимости.

Все остальные, наблюдая рост цен из-за взрывного спроса, начинают нервничать. А что если сегодня квартира стоит 2 000 000, а завтра будет 5 000 000?! Срочно нужно покупать, пока сбережения имеются. Снежный ком набирает обороты, народ скупает всё подряд, производство (предложение) не успевает за спросом, образуется дефицит на фоне которого цены снова растут. Это запускает вторую волну паники, люди бегут в банк за кредитом и возвращаются на рынок, скупая всё что под руку попадётся. Еду, квартиры, машины, одежду, технику. Вот это и есть перегрев экономики.

Исторический опыт разных стран показывает, что единственным выходом из этой спирали является прекращение сверхфинансирования того сектора экономики, который стал причиной всего вышеперечисленного. Необходимо также отменять льготы, субсидии и прочие элементы прямой поддержки населения. Естественно это непопулярное решение, соцопросы буквально кричат о том, что народ этого не поймёт и не примет. В России есть своя история, случившаяся в начале 90-х. Реформаторы требовали сокращения госрасходов, но противников оказалось слишком много. Экономика не прощает ошибок и в 1992 мы получили гиперинфляцию в 2000%.

Поэтому чаще всего центральные банки идут другим путём, они запускают цикл повышения ключевой ставки. Кредиты становятся неоступными, просто потому что процент слишком высокий, а депозиты напротив, крайне привлекательными. Население страны переходит к накопительной модели управления семейным бюджетом. На счетах банков скапливаются гигантские средства, которые тот инвестирует по своему усмотрению. Сохранить ликвидность в таких условиях проблематично, а это значит, что при одномоментном обращении вкладчиков, отдать им будет нечего. Но и это не главная проблема.

Дорогие кредиты не позволяют бизнесу развиваться. Замедляется, либо вовсе останавливается оборот, закупка оборудования и сырья, найм сотрудников. Масштабирование и иные формы наращивания производства превращаются в нереализуемые фантазии. А когда предложение сокращается слишком сильно, достигнув уровень спроса, возникает дефицит и неизбежный рост цен. Получается ситуация, при которой доходы ударились в потолок, а стоимость товаров и услуг продолжает идти вверх. Если рабочих рук в стране много, то растёт безработица, если людей фактически не хватает, то наблюдается сокращение безработицы при одновременном дефиците кадров.

Накопление штука интересная, но со временем у людей накапливаются не только деньги на депозитах, но и потребности. Куртка порвалась, машина сгнила, завалинка у дома покосилась. Однажды кто-то решит прекратить сбережение и пойдёт на рынок за покупками. Один, второй, третий, а потом таких станет достаточно много. Производство уже сократилось, а спрос неожиданно начал увеличиваться. К чему это приведёт? К уже сто раз упомянутым дефицитам и росту цен. А когда это случится, народ охватит паника. И все они массово пойдут снимать средства с вкладов, запуская процесс неконтролируемого потребления. Именно в этот момент мы получим настоящий перегрев экономики. В 1992 ключевую ставку повысили аж до 210%, но это уже не могло ничем помочь.

Вместо итога

Таким образом получается удивительный механизм ведущий к краху. Начинается всё с ошибочных шагов руководства страны, в которой это происходит. Избыточное и нерациональное финансирование экономического роста, увеличения числа выданных кредитов, повышение государственных расходов. Затем наблюдается (дутый) рост ВВП, дефицит бюджета, инфляция, отток средств с фондового рынка, пузырь на рынке недвижимости. Предприятия начинают сталкиваться с проблемой поиска сотрудников и оборудования. Далее подключается центральный банк, запуская цикл повышения ключевой ставки. На время это помогает снизить спрос и тем самым охладить экономику, но позже неизбежно наступает вторая волна перегрева. Контролировать её не получалось ни у кого и никогда. Поэтому очень важно серьёзно оценивать сам факт начала перегрева. К сожалению уже здесь придётся сокращать государственные расходы, отменять льготы и отказываться от финансирования проблемного сектора. Но так всё равно никто не делает, так что эти разговоры являются пустым сотрясанием воздуха.