Патриархальная семья: как женские мечты приводят к насилию

Патриархальная семья это форма ячейки общества, в которой вся власть сконцентрирована в руках отца и его слово является решающим. Он берёт на себя не только права руководителя, но и все без исключения обязанности. Ответственность за благополучие и безопасность жены с детьми лежит на его плечах,любые возникшие проблемы решает он, а другие члены семьи лишь помогают ему. Здесь высокую значимость имеют традиционные ценности и привычный, консервативный уклад жизни.

Почему многие женщины мечтают о патриархальной семье?

Если вы напрямую спросите о том, хочет девушка оказаться в патриархальной семье или нет, то скорее всего ответ будет отрицательным. Но стоит начать расспрашивать о представлении представительницы нежного пола по поводу «нормального мужчины» как вы вдруг начнёте слышать все признаки классического патриархата. Она буквально мечтает попасть в такие отношения и связано это с тем, что в них её ждёт много хорошего. Парадокс лишь в том, что девчонки очень хотят забрать себе права и категорически отказываются от обязанностей. Но об этом позже, сначала перечислим преимущества ячейки общества, в которой мужчина берёт на себя роль ведущего.

Мужчина добытчик и кормилец

Ещё на стадии знакомства он берёт на себя ответственность за спутницу. Демонстрирует способность и готовность обеспечивать, содержать, финансировать. Дарит цветы и подарки, решает проблемы, угощает, оплачивает все расходы на свиданиях. Внутри действующих отношений исполняет желания и даёт денег. После бракосочетания чаще всего становится единственным источником заработка, женщина либо не работает вовсе, либо ходит на низкооплачиваемую работу, например, в женский коллектив бюджетной организации. Любые потребности обязан закрывать глава семейства, поэтому если жене нужны сапоги, куртки, колготки и платье, она сообщает об этом супругу. И он купит.

Мужчина защитник

Как правила отношения начинаются с того, что мужчина заявляет о своих правах на женщину. Ты моя, я тебя люблю, никому тебя не отдам. Это даёт ощущение востребованности и «нужности». Девушка ощущает себя ценной и значимой, потому что её спутник готов вступать в конкуренцию с другими ухажёрами, а при необходимости и перейти к конфликту, отбить её у остальных.

Если при всех иных формах коммуникации мужчина заступается только в двух случаях (угроза жизни и угроза здоровью), то при построении патриархальной семьи партнёр бросается на защиту в любой ситуации. Девушке достаточно сообщить о том, что коллега нагрубил или косо посмотрел, сосед дерзко разговаривает, знакомая ведёт себя неуважительно или в родительском чате кто-то слишком активно с ней спорит. Мужчина здесь всегда способен на агрессию и не боится ввязаться в драку за свою женщину, даже если повод мягко говоря сомнительный. Таким образом она закрывает потребность в безопасности и находится за спиной партнера, при этом нет необходимости конфликтовать самостоятельно.

Примитивное распределение обязанностей

В патриархальной семье всегда жесткая иерархия и четкое распределение ролей. Когда что-то идёт не так, все знают чья это зона ответственности. Если не хватает денег, то это муж мало зарабатывает. Если к ужину не готов суп или подоконник покрылся пылью, значит жена плохо справляется со своими обязанностями. Это придаёт ощущение стабильности, суета отсутствует практически полностью, никто не путается в задачах. Сделал дело — гуляй смело.

Это кажется женщинам удобным ещё на этапе знакомства и первых свиданий. Делать первый шаг, приглашать в кино и рестораны, привезти и отвезти, проводить, накормить, обеспечить интересный досуг, всё это мужские обязанности. Он должен расположить к себе, добиться, разогнать конкурентов, решить её проблемы, убедить в способности стать добытчиком и защитником. Он ухаживает, она принимает ухаживания. Не нужно ломать голову над тем, звонить ему или нет, звать гулять или нет. Если он не звонит первым, значит не нужна. Всё просто и понятно.

Уважение к материнству

Несмотря на главенствующую роль отца в патриархальной семье, здесь с особым уважением относятся к матерям. Девушка слышит много слов о том, что спутник хочет детей, праздник 8 марта и день матери считаются одними из важнейших. Женщина наделяется ролью хранительницы очага. С неё снимаются все обязанности по заработку и планированию семейного бюджета, освобождают от конфликтов и тяжёлого физического труда, признают слабым полом, называют своей девочкой, заботятся и ухаживают. Обеспечивают ресурсами для выполнения роли жены и мамы, создают условия, при которых можно сосредоточиться на материнстве и домашних делах.

Почему это оборачивается насилием?

В теории всё выглядит настолько привлекательным, что многие женщины посчитали такой формат взаимодействия самым справедливым и правильным. Вы можете услышать много высказываний о том, что должно быть только так и всё остальное извращение. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Исторически так сложилось, природа создала нас такими, человечество способно выжить исключительно в этом формате. Можно встретить и жалобы, якобы девушки свою роль выполняют на отлично, только мужиков нормальных не осталось. Давайте разбираться с минусами патриархальной семьи для самих представительниц нежного пола.

Лжедобытчик

Когда правила вынуждают соответствовать критериям, а у тебя это плохо получается, приходится хитрить. Наверное всё гораздо проще, если ты наследный принц и во дворе у тебя стоит кран, открывая который нефть превращается в доллары. Но в России слабая экономика, низкие доходы, высокие цены. При этом женщинам не запрещено работать и зарабатывать, следовательно парни вынуждены конкурировать за вакансии с представительницами нежного пола. В шахтах и пожарной службе мужчины выигрывают за явным преимуществом, но больших денег там не платят. Девчонка может устроиться продавцом в магазин и получать гораздо больше денег. В таких условиях довольно сложно показать себя кормильцем и добытчиком.

Так и появились мужчины-балаболы. Они хвастаются, стараются произвести впечатление, козыряют выдуманными историями или взятыми в кредит брендовыми вещами. Из такой коммуникации уходит и взаимная симпатия и обоюдный интерес, всё общение сводится к пляскам с бубном. Он думает как одурачить спутницу, а та ориентируется на ложь, делает необоснованный выбор. Внутри отношений мужчина может оставаться единственным источником дохода и обеспечивать семью, но никто не говорит о том, что он будет хорошо зарабатывать. Чаще всего финансовое положение такой семьи бедственное или как минимум нестабильное.

Защитник, от которого нет спасения

Наша психика оценивает значимость объектов по разным критериям, один из них называется «количество вложенных ресурсов». Защитники, готовые отбивать женщину и бросаться на всех, кто на неё косо посмотрел, много рискуют. Чаще всего это было совершенно необязательно и привело к огромному количеству потраченных усилий. Ментально здоровый человек прекрасно понимает значение слова «нет», но если у парня критически снижена самооценка и он живёт в условиях ограниченности собственных убеждений, то после отказа его активность только увеличится.

По итогу он потратит слишком много ресурсов и угодит в эффект иррациональной эскалации. На эти грабли постоянно наступают игроманы, которые проиграли 3 тысячи на ставках и теперь не могут остановиться, психика требует вернуть потери. С мужчиной, который за свою женщину ввязывался в десятки конфликтов, происходит то же самое. Она трофей, он её отвоевал, заслужил, добился. Отобрал у других. Он решал её проблемы, рисковал собой.

Отпустить её он не сможет. Следовательно в начале девушка попадает в идеальные условия, где у неё появляется настойчивый поклонник и верный защитник, а потом клетка закрывается и приходит осознание того, что тебя принесли домой в качестве кубка, приза. Вход бесплатно, выход три рубля. Тебе нельзя просто так выйти из этих отношений, более того, ты обязана спасать спутника от ревности. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Он будет контролировать, следить, требовать отчета. Никого не интересует твоё мнение и желание, ты для его психики дичь, которую он догнал, отнял у других и защитил от шакалов.

Роли не выбираются, они предопределены

Практика показывает неэффективность системы иерархии. Если группу людей возглавляет руководитель, то производительность труда резко снижается. Если лидер, то кратно возрастает. В патриархальной семье не бывает лидеров, потому что глава семьи определяется раз и навсегда. Когда девушка свободна во всех своих действиях и ориентируется на взаимную симпатию, уважение, эмоциональный комфорт и совпадение планов на жизнь, она осознанно относится к своему мужчине с почтением и при этом имеет возможности для защиты своих личных границ. Решения принимаются в результате компромисса по итогам диалога.

В патриархальных семьях решающее слово всегда за старшим мужчиной. Независимость от мнению супруги очень скоро вскружит голову и обязанности начнут распределяться не так, как вам хочется. Диктатура, например, тоже строится по этому принципу. Вместо лидера народ получает папу с неограниченной властью и слышать никого он уже не хочет. Все привилегии такие мужчины оставляют себе, а расплачиваться за принятые решения будет народ/жена.

Каждый раз, когда вам захочется опротестовать происходящее, вам будут напоминать об иерархии, в которой вам запрещено спорить со старшим по положению и идти ему на перекор. За любые попытки возмущаться и выйти из под контроля, последует насилие. Принуждение к миру. Вас заставят быть хорошей женой, только вот что это значит, зависит от взглядов мужчины. Как он видит нормальную семью и правильную супругу, никому не известно. Но вам придётся соответствовать.

Неуважительное уважение

Сторонники патриархата очень много говорят о ценности материнства и глубоком уважении к женщинам. Но на практике просто эксплуатируют представительниц нежного пола. Репродуктивное насилие, то есть оказание психологического воздействия с целью заставить рожать, становится приоритетным. За отказ или нежелание подвергают осуждению, оскорблению и упрёкам.

Но даже те, кто выполнил свою «главную миссию на земле», редко получают действительно значимую помощь. Им напоминают о правилах патриархата, в которых ясно сказано — бытовые дела и материнство это женская обязанность. Ты должна сама справляться с поставленными задачами, иначе будешь наказана. Готовить не умеешь, полы моешь плохо, ребёнка искупать не получается, ты что за женщина вообще?! Тебя родители чему-то учили или переучивать придётся? Суп недосоленный, окна в разводах, ребёнок плохо себя ведёт. Приберись в квартире, бестолочь.

Нежные и добрые высказывания всегда направлены на два типа представительниц нежного пола. Первая — абстрактная. Мы любим, уважаем, ценим, заботимся и приклоняемся перед какими-то несуществующими женщинами, перед образом. Вторая — стойко переносящая насилие, подчинение и подавление. Если муж пьёт, бьёт, мало зарабатывает, изменяет и не помогает, а она сохраняет семью и тащит её на себе, то это хорошая, правильная женщина. Молодец. Но если посмела на развод подать или о своих личных границах заговорила.. Не дай Бог посмела обвинить в чём-то мужа или не согласиться с ним, то это никакая не женщина. Это баба недостойная ни капли уважения. Хабалка.

Вместо итога

Не нужно думать, что патриархальная семья это всегда закуток насилия, где мужчина закомплексованный неудачник, компенсирующий свою ущербность за счёт супруги, предварительно соблазнивший её цветочками и парой чашек кофе. Я перечислил крайности в обе стороны. Какие бывают плюсы и какими они оборачиваются минусами. Но вы можете поступить по-другому, сохранив традиционный уклад.

Только в этом случае мужчина не будет вас добиваться и заслуживать. Его интересуют отношения, построенные на взаимной симпатии и уважении. Он не станет демонстрировать своё богатство и щедрость, хотя бы потому что не считает вас товаром, который можно купить. Защищать человека можно только в двух случаях — угроза жизни и угроза здоровью. Во всех остальных эпизодах женщина должна уметь конфликтовать и отстаивать свои интересы. Партнёр обязательно поддержит, но не будет участвовать в конкуренции за «самку» и решать все её проблемы. Полноценный союз состоит из двух личностей, а не инфантильных половинок.

Обязанности распределяются по результатам диалога, а не по принципу никому не известных традиций. Нельзя просто сказать, что женщина обязана готовить, стирать и убирать, а мужчине запрещено это делать, потому что так заведено. Кем заведено, куда заведено?!

Ограничивать спутницу приходится тем, чья самооценка тотально зависима от внешних объектов. Самоуверенные и самодостаточные мужчины предоставляют спутницам полную свободу. Только так можно ощутить свою значимость. Она может уйти, может выбрать другого, она не боится и не подчинена тебе, но всё равно остаётся рядом. Ты её не добивался, не заслуживал её внимания, не конкурировал за присутствие. Она тебя выбрала и она тебя хочет. А когда сначала задобрил, потом ограничил и запер в клетке, предварительно напугав до смерти, как-то глупо говорить об успехах. Твоя женщина на самом деле не твоя и она сбежит при первом удобном случае. Живи теперь в страхе потери и контролируй каждый её шаг.

Так что же делает семью патриархальной, если обязанности распределяются поровну и обговариваются между партнерами, мужчина не добивается, не заслуживает, не ухаживал на стадии знакомства, а женщина не ограничена рамками иерархии? Всё очень просто, такой союз считается патриархальным, если бразды правления девушка отдала своему мужчине. Она ему доверяет, она считает его умным и мудрым, она его уважает и ценит. По собственной воле готова прислушиваться, всегда спрашивает мнение, считает его позицию весомой. Любит не за соответствие её представлениям об идеальных отношениях на примере турецкого сериала, а за эмоциональный комфорт, который возникает рядом с ним.