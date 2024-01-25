Парадоксальное раздевание: почему люди снимают одежду когда замерзают?

Парадоксальное раздевание это феномен в поведении человека, при котором замерзающие на морозе люди вместо того, чтобы попытаться укутаться и сохранить тепло, напротив начинают раздеваться снимая с себя всю одежду вплоть до нижнего белья. В результате найденный труп часто путают с жертвой насилия и возбуждают уголовное дело по факту убийства. А спустя некоторое время эксперты открывают правоохранительным органам глаза.

Несмотря на то, что поведение индивида вызывает сомнения в его психическом здоровье, ничего удивительного в нём нет. Абсолютно адекватные и трезвые люди оказавшись в западне матушки природы начинают раздеваться не просто так, у них есть совершенно обоснованный мотив. О нём и поговорим.

Процесс гипотермии

Наверное вы хорошо знаете, что гипертермией называют состояние организма при котором температура тела падает ниже требуемой для поддержания обмена веществ. У человека это 35 градусов по цельсию. В данном случае говорят о переохлаждении.

Если температура окружающей среды, в том числе воды, составляет менее 0 градусов, а температура тела человека продолжает снижаться от 35 ниже, то медики констатируют замерзание. В обоих случаях можно наблюдать парадоксальное раздевание и происходит это по следующим причинам.

На первом этапе организм пытается сохранить тепло, для этого кожа покрывается мурашками, усиливаются все обменные процессы, появляется мышечная дрожь, человек неосознанно сворачивается «клубочком». Это все инструменты спасения и они запускаются практически мгновенно. Должны помочь, а если нет, то наступает следующая стадия.

Органы и системы органов начинают замедлять свою работу, чтобы не тратить ресурсы. Наблюдается вялость, сонливость, замедление речи, торможение эмоциональной активности. Сердечный ритм резко сокращается. Выделить больше тепла уже не получается, а имеющегося очевидно не хватает. Страдает первым делом кожа и чтобы её спасти начинается процесс декомпенсации.

К этому моменту кровь по максимуму направляется к жизненно важным органам, например сердцу. При этом пальцы и кончик носа остаются ни с чем, поэтому и замерзают первыми. Когда и это не помогло остаётся последний шаг по принципу ‘пан или пропал».

Тепло выбрасывается наружу, чтобы защитить человека «с той стороны». Сложно сказать с какой целью это было придумано Создателем, по всей видимости логика такая — если согреться самому не получается, попробуем отдать всё тепло во вне, чтобы согреть помещение. Звучит нелогично конечно, но других объяснений нет. Таким образом кожей человек начинает чувствовать, что ему жарко, потому что всё тепло направлено на неё.

И в этот самый момент начинается раздевание. Человек не сошёл с ума и не находится в состоянии психоза, ему правда очень сильно жарко. Порой настолько, что люди снимают не только верхнюю одежду, но и нижнее бельё. Многие тела находят полностью голыми, что и становится причиной предположений о насильственной смерти или состоянии алкогольного опьянения.

Финальная стадия парадоксального раздевания

Учёные считают, что физиологические процессы в данной ситуации сводятся к мощному расширению сосудов. Последний рывок, отчаянная попытка спастись. Но на практике это приводит лишь к ухудшению положения замерзающего. Кожа, которая буквально горит, не способствует согреванию, зато вынуждает беднягу снимать с себя одежду, ускоряя наступление комы. Артериальное давление резко снижается, жертва гипертермии впадает в кому, а смерть наступает от паралича дыхательного центра.

Отправляясь в места, где возможно заблудиться, потеряться или надолго остаться вдали от цивилизации, важно в обязательном порядке взять с собой несколько вещей. Что-то способное развести и поддерживать огонь, например горелку. Дополнительную одежду и еду. Сытый человек дольше генерирует тепло, это связано с наличием «топлива» для обменных процессов.

Начиная ощущать переохлаждение ни в коем случае нельзя останавливаться. Столкнувшись с апатией, сонливостью и обессиливанием, стоит продолжать бороться пока это возможно. Прыгать, бегать, двигать руками и ногами, главное не останавливаться. Также важно отыскать укрытие от ветра, оно естественным образом намного быстрее выдует всё тепло.