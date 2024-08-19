Парадокс Соломона: почему решать чужие проблемы легче чем свои?

Паралокс Соломона это феномен в психологии, который заключается в способности индивида мыслить рационально, последовательно и эффективно, когда нужно дать совет кому-то другому, при этом здравый смысл улетучивается в ситуации, когда необходимо принять грамотное решение в собственной жизни. В результате даже самый мудрый и образованный человек может с лёгкостью решать чужие проблемы, но «наломать дров» столкнувшись со своими.

Почему парадокс Соломона так называется?

Психологи провели сотни исследований и выяснили, что парадокс Соломона действительно существует. Когда испытуемых просили разрешить сложную ситуацию, якобы случившуюся с каким-то человеком, все без исключения демонстрировали рациональное мышление, грамотно предсказывали возможные варианты, оценивая каждый из них. Предлагали решения с той или иной степенью риска и по итогу выдвигали вполне здравые идеи. Но стоило попросить их разобрать собственные проблемы, как начинался полнейший мысленный хаос.

Феномен был, а названия не было. Стали думать, вспоминать ярких исторических персонажей, чтобы отыскать того, в честь кого можно назвать имеющийся парадокс. И очень быстро вспомнили царя Соломона. Его по праву считали самым мудрым человеком и за советом к нему обращались по самому разному поводу. По крайней мере так гласят легенды.

Например, однажды к нему якобы пришли две женщины с младенцем. Каждая из них считала малыша своим сыном и когда спор зашёл в тупик, пришлось идти к царю. Тот выслушал обе стороны, признал невозможность установить кто на самом деле родная мать и поэтому предложил разрубить мальчика пополам. Каждая заберёт половину и дело с концом!

Одна женщина согласилась, а вторая заявила — я его мама, но пусть лучше он останется с этой женщиной, раз уж по другому никак, лишь бы был жив! Тогда Соломон ответил — теперь я вижу кто из вас настоящая мать. Это твой сын, забирай.

В общем царь Соломон обладал острым умом и всегда знал как решить любую проблему. Только сам почему-то растратил всю казну, разгневал Бога и навлёк на собственное государство проклятия. После его смерти Израиль был разделён на две части, что являлось прямым следствием поступков Соломона. Исходя из этой легенды психологами и был выбран данный персонаж для названия обнаруженного феномена.

Почему решать чужие проблемы легче чем свои: научное объяснение

Чтобы понять по каким причинам мозг буквально выключается в моменты принятия важных для себя решений, пришлось провести серию экспериментов. Специалисты потратили не мало времени, но обнаружили удивительную закономерность.

Когда нужно дать совет другому человеку, психика остаётся спокойной, не перегружается эмоциями и в такой обстановке активность на себя берёт прифронтовая кора головного мозга. Именно это в простонародии называется «думать холодной головой».

Всё меняется, когда в дело вступают эмоции и чувства, такие как страх, тревога, агрессия, обида и так далее. Рассуждать о других легко, а вот о себе без всего вышеперечисленного уже не получается. Психика прекрасно понимает кто стоит в центре проблемы и вынуждена нести ответственность за возможные ошибки. Разгоняет сама себя, уходит в защитные механизмы и происходит чудо — прифронтовая кора головного мозга снижает активность, отдавая бразды правления миндалевидному телу.

Как только это происходит, мышление притупляется, потому что выживание психика выводит в приоритет. Отныне у неё только три сценария развития событий — нападать, убегать, прятаться. Рациональность исчезает просто потому что она уже не имеет значения. Мы совершаем глупые поступки и кажется иного выбора не было.

Потом кто-то со стороны узнав о случившемся скажет — ты зачем так сделал? Очевидно же, что выгоднее и проще было поступить вот так. Нередко человек и сам хватается за голову со словами «блииин, можно же было всё иначе порешать!». В народе даже фраза есть на эту тему — задним умом все грамотные. Это касается абсолютно любых проблем. Любого спроси, все знают что делать, и только ты не знаешь, получается. А причина проста — когда речь идёт о себе, активность участков мозга меняется под действием эмоций и мы попадаем в ловушку.

Почему раздавать советы другим проще с точки зрения психологии

Научного объяснения феномена психологам показалось мало, так как кроме активности участков мозга на процесс влияют и другие факторы. Когда речь идёт о посторонних, мы получаем только самые важные вводные. Например — друг хочет уволиться, но не может решиться и не знает как поступить правильно. Начальник регулярно недоплачивает ему зарплату, сама деятельность слишком сложная или даже опасная. Имеется пассивный источник дохода, позволяющий какое-то время обойтись без работодателя. Мы анализируем всё перечисленное и смело заявляем — увольняйся, братишка, ты себя мучаешь сейчас, с голоду не умрёшь, а терпеть эти унижения ни к чему.

Всё логично, но мы не знали, что жена друга категорически против увольнения, потому что ей хочется, чтобы он трудился именно здесь. С голоду наш товарищ конечно не умрёт, но в семье начнутся скандалы. Об этом своём страхе нам ничего не сказали, поэтому мы без труда приняли решение, но вот сам друг сделать этого не может. Он просто знает чуть больше, чем мы.

Сильное влияние оказывают и ошибки мышления, такие как иррациональная эскалация. Проиграв половину зарплаты в игровом автомате любой дурак знает, что нужно делать. Прекратить играть и сохранить хотя бы вторую половину! Со стороны это очевидно, но индивид находится под действием различных механизмов собственной психики. Она непримирима с потерями, поэтому вынуждает человека продолжать играть, чтобы отыграться. Некоторые решения лежат на поверхности, но реализовать их трудно.

Тому кто худеет каждый может дать совет. Сократи потребление углеводов, добавь белковой пищи, ходи быстрым шагом в течении 40 минут ежедневно. Это правила, которые работают в 100% случаев и я легко научу вас худеть.Но есть одна проблема — лично я не могу без пиццы, то и дело приобретаю пирожки, летом часто покупаю газировку. Везде бешеное количество углеводов и я знаю как было бы правильно, но не всегда готов слушать сам себя. Поэтому учить других легко, учить себя сложно.

Вместо итога

Парадокс Соломона описывает удивительный феномен, который кажется необъяснимым на первый взгляд. Но в действительности весь процесс до безобразия простой. Наверное всем нам было бы полезно периодически устанавливать обратную связь со своими партнерами, друзьями, близкими, коллегами и так далее. В мире много примеров людей, которые не считают нужным спрашивать советов и мнений, он вроде бы сами знают что и как делать, но по факту попадают в ловушку собственного мендалевидного тела и допускает глупые ошибки одну за другой.

Во-вторых важно научиться мыслить рационально даже в самых сложных ситуациях. Для этого достаточно отказаться от принятия решений на эмоциях. Каждый раз, когда вы испытываете гнев, обиду, отчаяние или что-то иное, абстрагируйтесь. Как говорится «если от проблемы отнять эмоции, останется только ситуация». Утро вечера мудренее из этой же оперы. Выдохнете, отвлекитесь и отложите дела на потом.

В третьих не забывайте про закон Кидлина. Он гласит, что 50% решения проблемы заключается в её признании. Многие люди и советы спрашивают и сами регулярно что-то предпринимают, но отказываются соглашаться с наличием реальных трудностей. Говорят «я не могу похудеть», вместо «я не могу отказаться от пирогов на ночь». В результате все действия будут направлены не в то русло и даже самый мудрый специалист ничем не сможет помочь. А сами вы ещё и правильного решения не найдёте, по крайней мере об этом свидетельствует парадокс Соломона..