Парадокс счастья: почему больше денег не всегда делает нас счастливыми?

В вопросах денег мы всегда придерживаемся правила ‘чем больше, тем лучше». Выше доход, значит больше возможностей для жизни. Выше расходы, значит больше тратите на себя, покупаете что-то нужное или даже ненужное, но желаемое. Следовательно такая ситуация поднимает уровень жизни и вы становитесь счастливее. Однако на практике это очень часто бывает совсем не так. Иногда рост зарплаты и увеличение покупок оборачивается неприятностями, а удовлетворённость индивида резко идёт на спад. Сегодня поговорим о том, почему так происходит.

Больше не всегда лучше

Получить зарплату 30 000 рублей значительно лучше, чем 20 000. Пятьдесят лучше, чем тридцать, 100 лучше, чем 50, а 200 лучше чем 100. Тут можно было бы продолжать до бесконечности, но есть один нюанс. Если доходы увеличиваются сами по себе и падают на вас с неба, то всё прекрасно. Но в жизни мы видим другую ситуацию. Человек работает за 40к в месяц, ему предлагают перейти на другую должность, где оклад гораздо выше, но практически нет выходных и слишком много ответственности. Лично я в жизни с таким сталкивался, когда мне было 22 года. Я получал 25 тысяч, появилась возможность сменить деятельность и получать 50 000, но я отказался, потому что работа там была нервная. Круглосуточно на суете.

Однако так делают далеко не все. Многие люди с удовольствием идут туда, где больше платят, не задумываясь о последствиях. Один мой знакомый зарабатывал 18 000, это было довольно давно. Ему всё нравилось, отличная работа, приятный коллектив, никто не выносит мозг. А то что доход маленький, так это конечно грустно, но куда деваться. Жена думала иначе и очень скоро убедила его пойти на завод, где платили 60 000. Пришлось согласится и мой товарищ попал в ад. Оказалось такие деньги именно в этом месте платили не просто так. Там тяжёлый физический труд, много пыли и грязи в цехах, постоянно дёргают в выходные. Спустя полгода здоровье стало ухудшаться.

Беда ещё и в том, что жена обрадовалась росту доходов и быстро нашла на что потратить деньги. Никаких накоплений не сделала, а знакомый мой оказался хиленьким и сначала отправился на больничный, потом на второй, третий и в итоге вынужден был уволится. Проблемы со спиной не позволили продолжать трудиться на заводе. Поэтому важно запомнить, что рост заработной платы не всегда хорошо. Чаще наоборот. Иногда я думаю, что получать 15 000 вполне не плохо, если они достаются в виде пассивного дохода. А бывает что и от 200к откажешься, если для этого нужно чем-то рисковать или жертвовать.

Больше не всегда лучше, это факт. Для мужчины в России средний рост 170-180 сантиметров и те, кто 160, хотели бы быть выше. Я вот 174 и не отказался бы от дополнительных 10 см. Чуть комфортнее, когда ты 195, если не тощий, иначе сгорбишься. Но здесь у всего есть предел. Быть 210 см уже не хочется. Нагрузка на суставы, проблемы с поиском башмаков. А представьте 250! Машину придётся брать с люком, иначе не поместишься. Существует уровень достаточности, когда комфортно и больше просто не надо. Моему знакомому было нормально получать 18к, он стремился к росту дохода, но не такими методами. Зарплата в 60 000 вышла боком.

Больше может быть даже глупо

Подписан я на одного блогера в ютуб. У него компания по строительству домов и иногда выходят очень прикольные ролики. В одном из них он рассказывал, как отговаривает клиентов от построек на 150-200 квадратов. Обычная семья, мужчина, женщина, ребёнок. Бывает двое. Просят возвести коттедж превышающий 200 квадратных метров. Блогер им объясняет, что построит он хоть на 2 000, только это всё излишки. Люди рвутся из коммуналок, а вы мечтаете поселить с собой детей, их мужей и жён, внуков. Хотите дом с запасом, чтобы поместились все! Но правда в том, что вы ещё немного поживёте там вчетвером, а потом останетесь вдвоём.

Дом на 80 квадратов идеален со всех точек зрения. Это три полноценные комнаты и все остальные помещения нормального размера. При удачной планировке всё будет расположено как нельзя лучше. Вы сэкономите на материалах и работе, а потом на ремонте. Сумма выйдет кругленькая. Но никто не слушает, все хотят большой коттедж, который чаще всего строят лет 10. И всё равно не достраивают до конца.

Но история с домами это цветочки, потому что я предлагаю вам вспомнить самого великого глупца за всю историю человечества. Некий Бернард Мейдофф в начале 90-х годов организовал фирму, которая являлась посредником между покупателями и продавцами ценных бумаг на бирже. В наши дни всё происходит через брокера за считанные секунды и комиссия копеечная. Так вот Бернард был одним из тех, кто такую деятельность наладил. Получая пару центов с каждой сделки он зарабатывал в среднем около 40 миллионов долларов в год.

Прекрасный бизнес. Прозрачный, полезный, законный. Сам Мейдофф считался одним из самых уважаемых людей в мире инвестиций, его знала каждая собака. Живи и радуйся, но здесь мы снова видим ту же ошибку. В доме на 80 квадратов тоже можно хорошо жить, но вы же хотите 200? Вот и чудак Бернард не пожелал довольствоваться «малым». Он мечтал о миллиардах и с этой целью организовал самую крупную в истории человечества финансовую пирамиду. История закончилась трагично как для вкладчиков, так и для самого жулика. Многие американцы покончили с собой, так как лишились всех накоплений в пирамиде, которую создал Бернард Мейдофф. Обязательно посмотрите фильм «Лжец. Великий и ужасный’. Очень интересный и актёры хорошие.

Я это всё к чему? Довольно часто мы стремимся получить больше, наивно полагая, что это сделает нас счастливее. Ведь 30 000 лучше, чем 20 000. А 200 000 лучше, чем 100 000. Но как мы видим даже 40 000 0000 долларов, львиная доля из которых доставалась одному человеку, не остановили это колесо безумия. Мы привыкли жить с ощущением конкуренции, поэтому хотим всё больше и больше, забывая о том, что всему есть предел. Порой гораздо лучше жить на 30 000, чем на 80 000 или 800 000, просто потому что за рост дохода придётся слишком дорого заплатить. Мейдофф заплатил тюремным заключением на десятки лет, фактически пожизненным.

Богатство не делает счастливее

Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Эта шутка больше грустная, чем смешная, потому что в ней скрывается сарказм. Есть ещё одна по теме — деньги не делают нас счастливее, но плакать лучше в майбахе, чем в жигулях. Это безусловно так, но в погоне за домами, машинами и счетами в банке мы забываем о главном. Мы больше не пытаемся стать спокойнее, не можем уделить время себе и близким, перестаём разговаривать с собственными детьми, не успеваем поддержать близких. Многие провели лучшие годы на вахте, а потом и сами не заметили, как ребёнок поступил в университет. Его первые шаги вы могли пропустить и вернуть это не получится.

Богатство способно повысить комфорт и уровень жизни, но само по себе оно не сказывается на уровне счастья. Сначала вы пытаетесь быть успешнее своих друзей и родственников, потом выходите на уровень улицы, города, быть может даже страны. Но всегда будет кто-то богаче и успешнее. Потолка не существует. Немецкие социологи долго пытались выяснить причину роста суицидов и депрессивных расстройств, но не понимали с чем это связать. Среднестатистический работающий немец сегодня живёт гораздо лучше своих родителей и бабушек, но что-то мешает ему радоваться этому.

Дело оказалось в недостижимости целей. Покупая новый мерседес ты радуешься неделю, может быть две. А потом сосед покупает такой же, только следующую модель. Ты упорно трудишься и вырываешься вперёд в этой гонке, но пока платил кредит, твой другой сосед построил коттедж на два этажа выше. Вроде бы ты обогнал всех своих родственников по уровню дохода, но один из них случайно выигрывает в лотерею и вот ты уже плетёшься сзади. Машина у тебя старая, пиджак поношенный и на Мальдивах ты, в отличии от него, никогда не был. Сплошной стресс.

На той же улице может проживать человек, который давно понял одно мудрое правило — обыграть казино можно одним единственным способом и заключается он в том, чтобы никогда туда не ходить. Ровняться на соседей, друзей, родственников и неизвестных миллионеров из соцсетей это путь без конца. Никуда не ведёт, но требует там много ресурсов. Существует четыре стадии богатства, безусловно здорово дойти до вершины, но не забывайте о цене, которую придётся платить. Иногда это того не стоит. Парадокс в том, что вы можете быть кратно успешнее других, но они будут счастливы, а вы нет. Ищите баланс, в противном случае повторите судьбу Мейдоффа или будете грустно смотреть в окно своего дома на 300 квадратов, в котором за 10 лет так и не смогли доделать ремонт. На одних обоях разоришься. До связи!