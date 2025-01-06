Парадокс Абилина: как возражения влияют на принятие решений?

Парадокс Абилина это психологический феномен, согласно котором группа лиц может принять никому не выгодное решение по причине того, что каждый участник группы будучи уверенным в существовании единогласного мнения, отказывается возражать, принимая сторону (воображаемого) большинства. По итогу все делают то, чего не хотел делать никто.

Возникновение парадокса Абилина

Впервые термин парадокс Абилина ввёл специалист по управлению Джерри Харви. Он услышал один забавный анекдот, который показался ему одновременно и смешным и грустным. Сама история звучала крайне забавно, однако её суть вызвала у Джерри противоречивые чувства. Ведь так постоянно происходит в реальной жизни!

Семья из тестя, тёщи, зятя и его супруги коротала время сидя на крыльце собственного дома. Все играли в домино и маялись от жары. Тут вдруг тесть заявил — слушайте, можно же съездить в Абилин (американский город в Техасе). Его дочь задумалась и ответила — а что, по-моему это отличная идея. Зять смекнул, что ехать туда очень далеко, тем более в такую жару, но решил не возражать и добавил — почему бы и нет? Надеюсь твоя мама не будет против. В этот момент к разговору подключилась тёща со словами — почему я должна быть против? Сто лет не была в Абилине.

Проведя 4 часа в дороге все жутко измучились, к тому же кафе, в которое они заехали, оказалось довольно низкого качества, еда была отвратительная. Солнце пекло так, что вся семья жутко вспотела и вернувшись домой каждый торопился поскорее лечь, чтобы забыть этот кошмар.

Желая разрядить обстановку тесть попытался поднять настроение словами — ну, в целом отличная была идея, хоть и устали, зато посетили наконец-то Абилин и заняли себя чем-то. Тёща не разделила позитива мужа и ответила — я бы предпочла остаться дома, но раз уж все так хотели, пришлось поддержать большинство. Тут включился зять — какое большинство? Я не хотел расстраивать тестя и поддержал его предложение, а вы все согласились с ним, поэтому пришлось ехать.

Нелепый диалог закончила его жена — я думала вам понравится и не хотела ничего испортить. Только из-за этого и согласилась! Выслушав остальных тесть добавил — мне показалось вы скучаете и просто так, в качестве альтернативы, закинул эту бредовую идею. А вы все так ей обрадовались, что мне некуда было отступать

Спустя некоторое время все вдруг осознали, что играть в домино на крыльце дома было вполне себе ничего. Абсолютно никто не хотел никуда ехать, но в результате отказ от возражений привёл к принятию непопулярного решения. Желание не испортить настроение остальным привело к тому, что оно испортилось у всех.

В чём уникальность парадокса Абилина?

Подобные истории регулярно происходят в условиях диктатуры, когда вся власть принадлежит одному человеку. Остальные либо добровольно подчиняются (конформисты), либо делают это под страхом расправы. Но в случае с парадоксом Абилина тирания отсутствует, каждый мог спокойно высказывать мнение ничем не рискуя. Однако стремление угодить близким сыграло злую шутку.

При групповом мышлении, в условиях тирании, подчинённые в большинстве случаев довольны результатом. Они находят множество аргументов в пользу правильности решения. Объясняют и оправдывают то, что казалось бы очевидно обернулось проблемами и не принесло никакой пользы. Только вред. Но в случае с парадоксом Абилина все в конечном итоге понимают, что совершили ошибку. Результат никого не устраивает.

При групповом мышлении индивид ставится перед фактом невозможности поступить иначе, поэтому всегда может заявить, что у него не было выбора. А при парадоксе Абилина любого можно спросить — так чего же ты ничего не сказал?! Я же просто предложил, зачем ты соглашался?! И вопрос этот будет адекватным, потому что в действительности так и было. Принятое решение оказалось результатом отсутствия коммуникации, а не запугивания или дефицита информации, как при тирании.

Данный феномен активно изучают управленцы, которые обязаны понимать как устроено голосование в команде. Подбор персонала должен основываться на способности каждого выражать своё мнение. Необходимо мотивировать сотрудников, готовых возражать и дискутировать. В противном случае вы все будете единогласно принимать решения, медленно убивающие ваш бизнес.

Почему это происходит?

Человеческая психика заточена на участие в коллективах. Мы нуждаемся в одиночестве и личных границах, но при этом очень боимся быть изгнанными из стаи. Это древний инстинкт, трансформировавшийся в убеждение. Звучит он примерно так — если я пойду в противоречие с участниками группы, я стану изгоем и погибну, так как потеряю защиту и союзников. В результате спорить с большинством мы не любим и возражать толпе не хотим.

Также срабатывает отрицательная мотивация. Кратно напомню — положительная это когда я делаю что-то ради получения благ. Например, вышел в мороз на улицу, чтобы купить шоколадку, которую очень хочу. А отрицательная это действия выполненные с целью избегания проблем. Например, я вышел на улицу в мороз, чтобы не быть дома, потому что там жена не в настроении и она мне мозг съест чайной ложкой.

В случае парадокса Абилина мотивация индивида отрицательная. Он соглашается не потому что хочет этого, а потому что боится стать белой вороной или испортить всем праздник. Представьте, про вас будут говорить, что все хотели поехать в Абилин, но пришлось остаться дома, потому что без вас не поехал муж, а без мужа никто не мог сесть за руль. В общем вы всё испортили!

В результате неспособности высказывать возражения человек может регулярно становиться участником анекдота. Регулярно делает то, чего не хотел делать и при этом вынуждает окружающих заниматься такой же ерундой. Результат никогда не нравится, но так хотело большинство, которого на самом деле не существовало, поэтому пришлось подчиниться, хотя никто не подчинял. Смешно и грустно.