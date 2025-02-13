Овершеринг: привычка делиться информацией, которую никто не хотел знать

Овершеринг это информация, озвученная собеседником, которую тебе не хотелось знать. Обычно происходит с друзьями и знакомыми в процессе диалога, когда человек начинает рассказывать личные и интимные подробности, нежелательные для твоего восприятия. Например, подруга ни с того ни с сего показывает фотографию прыща на ягодице или в деталях описывает процесс несварения желудка. Меня тошнило, я к унитазу, а там такое и я два пальца в рот, а оттуда вон чего… Или друг, обеспокоенный покраснениями в области паха, подробно рассказывает все симптомы, дополняя их кадрами с телефона.

Если говорить совсем проще, то овершеринг это ситуация, при которой вы что-то увидели и услышали, для приличия поддержали беседу, а потом задались вопросом «как это развидеть?!». Зачем я это знаю, как поскорее забыть? На что я потратила полчаса своей жизни?! Почему именно мне решили рассказать такую отборную чепуху?!

Когда пожалел, что спросил как дела

Одна из форм овершеринга заключается в рассказах о личных проблемах. Мы часто спрашиваем человека как у него дела, чтобы проявить внимание и получить общую картину ситуации. Отлично, хорошо или не очень. Знать подробности хочется далеко не всегда, но многие считают, что нашли «свободные уши». Они рассказывают о финансовых трудностях, перечисляя все свои расходы и затраты. Делятся проблемами со здоровьем, детально описывая каждый диагноз и симптом. Пошагово пересказывают события из своей жизни. В итоге ты оказываешься в заложниках, потому что собеседника уже не остановить.

Когда случайно залез в чужую личную жизнь

Второй по популярности вид овершеринга — погружение в подробности жизни третьих лиц. Подруга хочет выговориться и рассказывает о своей жизни с парнем, но информации о нём так много, что возникает чувство стыда, как будто ты за ним следишь и подглядываешь. Сам(а) того не желая узнаёшь, что он писает мимо унитаза, разбрасывает носки, высмаркивается так что соседи снизу по батарее стучат. Храпит во сне, ковыряет в носу, громко чавкает во время еды или чешет своё достоинство стоя посреди комнаты.

Все эти подробности ты вообще не хотел знать, но откровения подруги свалились на твою голову лавиной. И самое неприятное, что по факту речь идёт о человеке, который здесь не присутствует. Это какая-то извращённая форма сплетен, которая выходит за рамки приличия. Но прекратить речь оратора не получается, ей очень хочется продолжить говорить..

Когда противно смотреть и слушать

Некоторая информация неприятна сама по себе и неважно о ком идёт речь. На большинстве сайтов запрещено публиковать материалы, способные вызвать резко негативные реакции связанные с отвращением. Фото и видео болячек, выделения, раны, порезы и так далее. Многие люди настолько эмоционально чувствительны, что осознанно изолируются от подобного, однако никто не застрахован от овершеринга. Некоторые наши собеседники забывают спросить разрешения и просто вываливают информацию не задумываясь о последствиях.

Например, согласно опросам, проведённым в интернете, абсолютное большинство девушек испытывают отвращение глядя на дикпики. Парень не предупреждая и не спрашивая разрешения высылает фото своего дружка, а ты что хочешь, то и делай теперь. Многие попадали в ситуацию, когда друг после короткого сообщения «у меня тут на ноге фигня какая-то» сразу отправляет доказательства масштаба трагедии и ты, обедая вкусной шаурмой, лицезреешь ужасное зрелище. Типичный овершеринг.

Косвенный овершеринг

К такому относятся статусы, посты и сторисы в социальных сетях. В них человек делится личной информацией и много рассказывает о себе. Иногда доходит до того, что человек подробно описывает каждый шаг. Это я завтракаю, всем приветики. Вот вышла в магазин, а на улице гололёд, чуть не упала. А теперь всё-таки упала, еду в больницу. Вот такой у меня синяк, посмотрите какой кошмар. Потратила 5 тыщ на осмотр врача, снимок и лекарства. Вот столько денег у меня осталось на карте, не знаю как жить до зарплаты. Кстати, я же теперь одна семью тащу, моего мужа уволили. Ещё у нас ипотека, а ребёнок постоянно простужается, вот так он выглядит сейчас, покрылся сыпью представляете?! Наверное это в мою свекровь, она тоже регулярно сталкивается с подобными проблемами, посмотрите фото.

В данном случае человек не присаживается на уши кому-то конкретному, он просто ведёт дневник, но при этом хорошо знает, что друзья и подписчики увидят весь контент. Хотят они знать настолько много или нет, неважно, потому что те, кто практикует овершеринг, не задаются такими вопросами.

Причины овершеринга

Сам по себе овершеринг является актом нарушения личных границ окружающих. Шокирующий, неприятный и интимный контент нуждается в подтверждении получателем. Однако психика таких людей выводит в приоритет потребность во внимании, поддержке и понимании. Проще говоря — сейчас не время для манер, мне срочно нужно тебе ко-что рассказать и показать, ты просто послушай, посмотри, дай какую-то реакцию.

Если собеседник реагирует негативно, например осуждает, обесценивает или игнорирует, то его скорее всего обвинят в агрессии. Отказался поддержать, не посочувствовал, не дослушал до конца, не дал дельный совет. С советами, кстати, нужно быть осторожнее, потому что план действий человеку совершенно не нужен. Он скорее всего вообще не собирается действовать, он не в ресурсном состоянии. Ему требуется забота и активное содействие, будет лучше, если вы решите проблемы за него. Но чаще всего вообще ничего не надо, вы должны просто послушать.

На крайний случай собеседник хочет убедиться в том, что вы признаете тяжесть положения и восхититесь стойкостью. Твой парень настоящее животное, но ты такая крутая, что умудряешься это терпеть и сохранять отношения! Твоя жена просто транжира, не знаю как у тебя получается столько зарабатывать!

В ответ услышите что-то из серии «да сам не знаю как всё получается, сил больше нет, мне просто не везёт, наверное долго так не протяну», но его психика получит множество положительных сигналов. Поддержка оказана. С этой целью всё и происходило. Проигравшим в подобных диалогах остаётся тот, на кого вылили нежелательную информацию. По большому счёту это эмоциональный вампиризм, после общения с этими людьми настроение может пропасть надолго. А они запитались и им стало чуть легче. Уже завтра вас попросят забыть обо всём, что вы узнали.