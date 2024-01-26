Отношения женатого мужчины и свободной женщины: почему так бывает?

Отношения женатого мужчины и свободной женщины являются очевидной ошибкой по многим причинам. Во-первых проводить вместе достаточно времени не получится, всегда есть «барьер» в виде супруги. Во-вторых нарваться на сплетни, скандалы и даже драку становится максимально вероятно. В третьих создать семью невозможно, как и родить ребёнка, по крайней мере и то и другое обернётся серьёзными проблемами, судебными разбирательствами, позором.

Тем не менее мы видим, что женатые мужчины востребованы очень сильно, более того, они нередко опережают своих холостых конкурентов. Множество свободных парней просиживают штаны за ноутбуком, желая встретить спутницу на сайтах знакомств и в социальных сетях. В то время как «женатик» между делом ездит в гости к влюблённой в него по уши девушке.

Психология отношений женатого мужчины и свободной женщины

Психология выбора это очень сложный процесс, затрагивающий огромное количество психических процессов. В его основе лежат предпочтения, опыт, убеждения, внешний вид продукта, товара, услуги. Влияет как общественное мнение так и детские сценарии. Девушка отдаёт предпочтение конкретному мужчине не потому что он объективно хороший, а потому что контекст отзывается в её сознании.

Всё что связано с представителем сильного пола становится внешними сигналами для психики, обработав которые возникает симпатия. И как бы странно это не звучало, но наличие жены является чуть ли не решающим фактором. Сама девушка убеждена, что супруга это балласт, ей понравился сам мужчина. Но в действительности всё иначе. Об этом и поговорим.

Влияние детского сценария конкурентной среды

Безусловным преимуществом является наличие доброго, заботливого и адекватного отца, который даёт своей дочери и поддержку и внимание и понимание. О таком мечтают многие и считают подобный расклад идеальным. Напрочь забывая о том, что куда важнее отношения между родителями в целом, чем присутствие папы в частности.

Здесь то мы и видим критический надлом поведения девушки. Добрый и заботливый папа, униженный и подавленный мамой это серьёзная проблема для дочери. Его она видит идеальным мужчиной, своим значимым взрослым, примером для подражания. А вот действия мамы воспринимает как незаслуженное насилие. Но что может сделать ребёнок? Любовь отца кажется ограниченным ресурсом, которого могло быть намного больше, если бы не мать. Самого отца подсознательно жалко, он достоин большего.

Исправить ситуацию не получается, а задача по «спасению» ставится перед психикой. И когда девочка становится взрослой девушкой, у неё появляются силы и возможности, которые она копила много лет для одной единственной цели. Только папу спасать уже не нужно, а всё её внимание переключается на возможных партнеров. Для отмщения требуется объект, подходящий по всем критериям.

Так находится парень, у которого есть жена или другая женщина состоящая с ним в отношениях. Ситуация смоделирована, пришло время действовать. Вам девушка будет рассказывать, что супруга только мешает, вот бы он от неё ушёл, не хочу никаких конфликтов и ссор, но при этом сама активно участвует в скандалах и не прочь «выдрать волосы этой козе». Как минимум с удовольствием слушает истории о том, что жена и готовит плохо и в постели бревно и вообще близости давно нет, потому что она мегера.

Мужчина встаёт на место ценного и значимого (роль папы), жена превращается в помеху (роль мамы), обещания парня бросить супругу и его жалобы на неё это трофей, знак победы. Проблема в том, что если и бросит, то очень быстро наскучит, ведь сценарий отыгран, а сам представитель сильного пола никакой ценности может и не иметь. Он нужен только в контексте конкурентной борьбы.

В результате хорошее отношение к девушке со стороны свободных мужчин будет приводить к френдзоне. Если начнёт ухаживать богатый и щедрый мужчина, то дело закончится максимум потребительскими отношениями, исключительно ради выгоды. Настоящая охота будет открыта на женатых и бабников. На всех кто своим поведением ясно демонстрирует наличие другой женщины.

Избегание близости как основа построения отношений

В данном случае речь идёт о девочках, которые выросли в обстановке насилия. В большинстве случаев причиной является нарциссическая мать. Отца либо не было вовсе, либо он появлялся редко-изредка, либо оставался безучастным и холодным. Ещё хуже, если тирания матери выдавила его из семьи, случился развод. Травма ребёнку гарантирована, её последствия увидим чуть позже, когда придёт время выбирать себе спутника.

Интересовать такую девушку будут только те, кто ничего не требует, много обещает, готов взять на себя ответственность за обоих. Конечно же в 90% случаев это будет ложью и лапшой на уши, но она продолжить в сказанное верить. Однако даже при таких раскладах романтический союз неизбежно приходит в ту точку, где возникают обязательства, девушка начинает чувствовать, что партнер слишком близко. Её психика перейдёт в режим ожидания насилия, потому что в детстве любовь и забота всегда сменялись издевательствами, упрёками, обвинениями, оскорблениями.

В этот момент жертва нарциссизма попытается освободиться от оков и убедиться в том, что она имеет поле для манёвра. Есть куда бежать в случае чего. В ход идут фразы «не влюбляйся в меня», «не рассчитывай на меня», «за мной другие ухаживают». Нередко доходит до радикальных мер, девушка явно демонстрирует наличие поклонников, может соврать о существовании любовника или завести его на самом деле. Дистанцируется, изолируется.

Мужчина попадает в эмоциональные качели, чувствует себя ненужным, неважным, униженным, оскорблённым. Естественно ментально здоровый уйдёт навсегда. Остальные попытаются усидеть на этом аттракционе. Но парадокс ещё и в том, что стремление парня сохранить отношения будет воспринято как акт агрессии. Я тут хочу получить немного свободы и боюсь что на меня свалятся какие-то ожидания с последующим насилием, а ты напираешь! Я тебя боюсь, ты арбузер, отстань.

В психологии есть специальный термин — тревожно избегающий тип привязанности. Это как раз такие девушки. И для них идеальным вариантом спутника будет женатый, либо бабник, а чаще просто несерьёзный человек. Много обещает, что-то даёт, приносит пользу, но никогда не приближается слишком близко и в любой момент его можно сбросить. Отправить на хутор бабочек ловить и вернуться он не пожелает. Наличие супруги является хорошей гарантией безопасности, поэтому выбор чаще всего падает на окольцованных мужчин.

Реакция на востребованность

Вспомните как в детстве мы хотели получить игрушку, которую кто-то только что взял. Лежал себе мячик никому не нужный, но стоило условному Коленьке начать его пинать, как другие тут же заявляли о своих правах на него. Ты играешь и мне тоже надо, дай сюда. Банальная, казалось бы, ситуация, но она хорошо описывает один любопытный процесс в нашей психике. Мы оцениваем объект по многим параметрам и востребованность со стороны окружающих один из них.

Есть даже довольно оскорбительная шутка — мужчина как туалет, либо занят, либо загажен. Здесь имеется ввиду мнение о ценности представителя сильного пола, якобы хорошего уже точно кто-то приметил, а если в 40 лет не женат, значит с ним не всё в порядке. Зачем мне узнавать детали, я же не санитар леса, чтобы подбирать то, что другие выбросили. Наверняка какие-то девушки попытались его забрать себе, но потом присмотрелись,нашли дефекты и отказались. Поэтому он свободен.

Женатый выглядит привлекательно. Но не сам по себе, а за счёт контекста. Жена красивая и ухоженная, например. Если его такая выбрала, значит он хорош. Или ещё лучше — рядом с ним такой стала, получается он может дать что-то такое, от чего и я стану счастливой! Ценный приз, надо брать.

Дети имеются, да ещё красивые какие, глаза большие, волосы кудрявые! А всё почему? Потому что у мужчины наследственность хорошая, мне бы такой пригодился, испытание прошёл, польза очевидна, мне он однозначно нужен. Беру!

Поведение женатого мужчины в большинстве случаев сильно отличается от холостяцкого. Это легко объясняется механизмами, благодаря которым женщина делает успешным своего партнёра. Его базовые потребности закрыты, дефицитов связанных с женским вниманием и присутствием нет, настроение позитивное. Такой не будет ущербно умолять и выпрашивать любовь, не станет писать в соцсетях непристойные предложения интимного характера потому что семя в голову ударило. Нет у него таких проблем.

Следовательно аттрактанты буквально бьют по носу представительницы нежного пола и она начинает влюбляться. Запускается весь процесс гормональных изменений, рядом с ним она чувствует себя воодушевлённой, возбуждается, в общении присутствует лёгкость и много положительно окрашенных эмоций. Отсюда и симпатия с последующим желанием заполучить такого самца в личное пользование.

Вместо итога

Отношения женатого мужчины и свободной женщины это чаще всего тупиковая ситуация. Вреда намного больше чем пользы и плакать придётся чаще, чем смеяться. Красивой сказки не получится, финал вам вряд ли понравится. К сожалению сознание идёт на поводу подсознания и психика просто отыгрывает детские сценарии, защищается, реагирует на ложные сигналы. Индивид, в данном случае девушка, просто не рассматривает картину в целом. Видит лежащий полтинник и спешит его подобрать, невзирая на то, что купюра находится на рельсах и поезд уже совсем рядом.

Какой бы не была причина важно включать голову. Вы рискуете впустую потратить время, испортить себе репутацию, разрушить чужую семью и угодить в неприятности. Неизвестно как за своё счастье будет бороться супруга, будем надеяться, что не кислотой в лицо конкурентки и не иными запрещёнными приёмами.

Но самое удивительное то, что ушедший от жены мужчина в большинстве случаев становится ненужным для любовницы. Контекста больше нет, сценарий отыгран, а все аттрактанты оказались пустышкой. Весёлым и уверенным в себе его делала другая женщина, без неё он совсем не тот.