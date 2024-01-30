Отношения взрослых детей с родителями: как их выстроить без насилия?

Отношения взрослых детей с родителями порой складываются нелегко. Мама и папа любят как-то по своему, так как умеют и не всегда эта любовь идёт на пользу. Или наоборот ведут себя холодно, отстранённо, а любые попытки наладить коммуникацию заканчиваются конфликтами. Мы точно знаем, что они ведут себя неправильно, они точно знают что неправильно ведём себя мы. Одна сторона хочет больше тепла и нежности, вторая не может или не хочет этого дать. Любые разногласия приводят к насилию и что с этим делать совершенно непонятно.

В основе любых взаимоотношений лежит очень важная, хоть и малозначительная для многих деталь под названием сепарация. Это то самое расстояние, которое позволяет людям избежать тотального слияния и не перейти в нездоровую привязанность. Способность сохранять дистанцию является ключевым навыком в здоровых отношениях, дружеских, романтических или детско-родительских. Нарушая личные границы своих близких и не отстранившись вовремя, мы формируем зависимость, через которую не просто подавляем окружающих, но ещё и лишаемся права на самоидентичность.

Теперь вы обязаны быть таким, каким вас видят родители, а они обязаны соответствовать вашим ожиданиям. Друг без друга ни вы ни они не могут существовать, каждому требуется компенсация дефицитов за счёт ребёнка или родителя. Тупик в который угодил каждый второй, а выход нашли единицы. Только спустя время, стоя на могиле родного человека в голову приходят мысли, что всё было настолько малозначительным, что не стоило ни единого конфликта. Но по другому как-то не получалось, а всё потому что своевременной сепарации не произошло..

Перестаньте менять друг друга

Разница в возрасте сохранится навсегда, это факт. Родители с детьми никогда не будут на одной волне, особенно если ваше появление на свет случилось когда маме и папе было за 30. Вы имеете разный жизненный опыт и во многом отличаетесь на уровне психологии. Довольно редко дети становятся полной копией взрослых. Это понятное и простое утверждение выглядит таковым только на первый взгляд, на практике мы регулярно пытаемся изменить своих ближайших родственников.

Родители убеждены, что их ребенок живёт неправильно, имеет вредные привычки. Посуду моешь не так, пылесос держишь криво, полотенце висит не на месте, детей одеваешь легко, а теперь ему жарко, обувь неудобная, ты его плохо кормишь. Цвет обоев выбрала слишком тёмный, занавески не из того материала, работа у тебя дурацкая. Прекрати ходить на эти танцы, срам какой-то! Мужик у тебя глупый. Жена страшная, поищи другую. Сдалась тебе эта Москва, приходи к нам на завод, у нас и соцпакет и коллектив хороший. Больше так не стригись, у тебя на голове горшок.

Дети в свою очередь стремятся сделать родителей современными или окружить заботой, о которой никто не просил. И здесь претензий ни чуть не меньше. Но попытка изменить другого человека, даже если вам кажется, что вы имеете на это право, является насилием. В результате своих действий вы обесцениваете, унижаете, ограничиваете и подчиняете себе самодостаточную фигуру. И пусть вас не вводят в заблуждение мысли о том, что родители уже старенькие и сами не разберутся, а дети ещё молоды и без ваших советов не справятся. Роль спасателя в детско-родительской коммуникации неуместна.

Ограничьте общение

Как бы странно это не звучало, но частота встреч и звонков должна быть комфортной для всех сторон. Родители нуждаются во внимании, как и дети хотят побольше времени проводить с близкими, но у всего есть предел. Для понимания ситуации стоит откатиться к детской психологии и вспомнить что такое безопасная зависимость.

С самых ранних лет человек учится занимать себя самостоятельно и достигать поставленных задач своими силами. Сначала это невозможно от слова совсем, так как малыш неспособен защититься от холода и голода, не получается у него сходить в туалет без последствий в виде описанных штанишек, во внешнем мире абсолютно всё является угрозой перед которой он бессилен. С годами базовые потребности не требуют участия взрослого.

Таким образом есть то, в чём присутствие другого человека неизбежно и то, в чём стоит разбираться самому. Чуть позже подключится теория ближайшего развития, а затем ребенок становится полностью самостоятельным. К сожалению многие родители отказываются в это верить и продолжают повышать своё чувство собственной важности за счёт беспомощного человека. И им выгодно, чтобы это продолжалось вечно.

Заслужив, как им кажется, уважение и любовь, они переворачивают конструкцию и теперь уже ребенок обязан «вернуть должок». Я возле тебя ночи не спала, а ты меня одну теперь хочешь оставить? Я с тобой столько намучилась, а тебе лень просто позвонить?! Такие манипуляции приводят к сохранению созависимости и оба оказываются в ловушке. Кто-то должен эту цепь разорвать. Общаться только когда оба этого искренне хотят, нормально. Более того, всё остальное ведёт к нарастанию эмоционального дискомфорта.

Избегайте острых тем в разговорах

Встреча с родителями неизбежно включает в себя беседы и разговоры на разные темы. Даже если на этапе «как дела, что нового» вы не ушли в непрошенные советы и упрёки, диалог всё равно может не получиться. Всему виной острые темы в которых вы придерживаетесь разной позиции. Наши родители выросли в другие времена, следовательно получили отличные от наших убеждения. Также статистика показывает, что люди 60+ вовлечены в просмотр телевизора и наиболее подвержены пропаганде.

Молодёжь напротив самые активные годы прожила в демократии (какой-никакой), предпочитает свободу слова, мысли и высказываний. Ориентирована на западные бренды, мечтает путешествовать, посещать макдоналдс и ездить на иномарке. Им доступны источники информации о которых старшее поколение даже не слышало. И несмотря на трансгенерационную травму страхов, фобий и защитных реакций психики у них куда меньше.

Разногласия выливаются в полемику, конфликты и скандалы. Родители убеждены в глупости собственных детей, которые не понимают очевидных, как им кажется, вещей. А дети не хотят повторять судьбу своих родителей, так как завидной её не считают. И мы наблюдаем диалог основанный на потребности «быть правым», в то время как эффективным является «сохранить отношения».

Любые острые темы стоит исключить и договориться о том, что общение продолжится только в случае соблюдения этого правила. Мы не обсуждаем политику, экономику и всё то, в чём наши мнения расходятся. Пусть каждый остаётся на своей позиции, мы здесь не спикеры, наша коммуникация лежит в иной плоскости.

Научитесь отказывать без угрызения совести

Принятие в психологии означает согласие с тем, что другие люди, даже самые близкие, имеют право быть собой. Возможно вы потрясающий крановщик, но ваш сын может не иметь склонности к этой деятельности. Многие родители не могут принято того факта, что их дети не стали продолжать династию. Вы любите возиться в огороде, а они нет. Вы врач, а дочь какой-то там маркетолог, что бы это ни значило!

Львиная доля конфликтов возникает по причине несогласия с выбором ребенка. А тот, чтобы избежать ссоры, вынужден делать то, что от него ждут. Мама с утра до ночи окучивает картошку, просит помощи и жалуется на усталость. Бросили меня, как будто мне одной это нужно! Но в действительности так и есть. Вам одной это нужно. И детям стоит научиться говорить «нет» в подобных ситуациях. О том почему люди так не делают мы писали в статье «как не позволять себя использовать«.

Одновременно с этим родителям также важно научиться отказывать своим детям. Далеко не всегда вы обязаны, более того, в большинстве случаев просьбы и требования ребенка инфантильны. Есть одно золотое правило — спасать необходимо только в двух случаях, при угрозе жизни и при угрозе здоровью. Всё остальное хочу делаю, не хочу не делаю. Идеально работает во всех формах коммуникации. Могу посидеть с внуком, могу не посидеть. Могу помочь с ремонтом, могу не помочь. Могу дать денег с пенсии, могу потратить на себя. Свобода!

Не принимайте на себя ответственность за обиды

Предыдущий пункт гарантированно выльется в обиды, потому что обида это эмоция возникающая в результате неоправданных ожиданий и если эти ожидания неадекватны, то процесс неизбежен. Дети будут надувать губы, потому что вы не даёте денег или даёте мало, не соглашаетесь по первому зову посидеть с внуками и решать любые проблемы. Родители предъявляют претензии по поводу того, что сын или дочь редко приезжают, не хотят чинить покосившийся сарай, в котором храниться старая фуфайка и сломанная лопата, не окучивают гектар картофеля, который проще купить в магазине.

Предметов спора может быть великое множество, но результатом всегда будет обида. А она так устроена, что не имеет влияния до тех пор, пока вы не взяли на себя ответственность. Сепарация заключается в том, что уже с подросткового возраста дети получают нужный уровень свобод. Выбирают будущую профессию, хобби и увлечения, вторую половинку.

Планируют жизнь исходя из своих предпочтений, талантов и навыков. А взрослые всё чаще делают ставку на себя, преследуя свои собственные потребности. Мы разные и каждый имеет право на идентичность, исполнение чужих ожиданий не является нормой и чем раньше обе стороны это поймут, тем успешнее сложится их взаимодействие. Любые попытки навязать чувство вины должны пресекаться. Без оскорблений и нападок, а в формате «я не хочу, это самодостаточный аргумент, нет моей вины в том, что ты этого ожидал».

Вместо итога

Если детальнее разобрать проблему отношений взрослых детей с родителями, то мы увидим один единственный источник неприятностей. Люди любят друг друга не потому что умеют любить, а потому что одни компенсируют заботой собственные дефициты, а вторые становятся обязанными. К сожалению для многих родителей дети это лишь опора для самооценки. Быть отцом стремятся чтобы стать полноценным членом общества. Быть матерью значит заслужить уважение окружающих.

Беспомощный ребенок сильно поддерживает чсв и многие переступают грань. Отныне собственное чадо превращается в источник положительно окрашенных эмоций, а его зависимость позволяет почувствовать себя значимым. По этому принципу действует нарциссическая мать, на этом же фундаменте построены и совершенно изуверские отношения, такие как делегированный синдром мюнхаузена.

Невозможно отпустить ребенка в свободное плавание и позволить ему стать самостоятельным, потому что тогда придётся лоб в лоб столкнуться с одиночеством и критическим падением самооценки. А дети используют родителей как подтверждение уже своей значимости. Одни подавляют, вторые заботятся из под палки. Чувство вины, разногласия, пассивная агрессия, эмоциональное насилие, обиды и ссоры есть. А любви нет.