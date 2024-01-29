Отложенный эффект: как обеспечить хорошее будущее?

Отложенный эффект в экономике это последствия ранее принятых решений и совершенных действий, которые аккумулировались в течении определенного периода и были реализованы уже без усилий человека. Таким периодом принято считать десятилетие. Это значит, что вложения в своё будущее необходимо делать сегодня, но результат будет получен только спустя 8-12 лет. Отложенный эффект может быть как положительным так и отрицательным.

Зачем человеку понимать отложенный эффект?

Понимание отложенного эффекта позволяет исключить ошибочные выводы и одновременно с этим выстроит правильную стратегию на ближайшие годы. Если ошибиться на этом этапе, то можно оказаться в будущем, которое не удовлетворяет потребности и не приносит счастья. Процесс выглядит следующим образом:

Во-первых человек должен осознавать, что кардинально изменить положение дел прямо сейчас невозможно. Яркий пример инвестирование. Обнаружив себя бедным пенсионером или рабочим пропустившем этапы формирования капитала, человек пытается всё исправить. Его мышление нацелено на получение моментального профита, следовательно выбор падёт на лотереи, финансовые пирамиды, мошенников. Кто обещает быстрое обогащение, тому и отнесу свои денежки.

Таким образом забота о будущем должна начинаться минимум за 10 лет до цели. Если вы мечтаете жить на дивиденды, то покупать активы необходимо сейчас. В течении отложенного периода происходит реинвестирование и дополнительная покупка активов, а затем человек уходит на заслуженный отдых. Цель достигнута.

Тоже самое и в других сферах жизни. Чтобы оказаться в счастливом браке с адекватным человеком, необходимо получить опыт взаимоотношений, прочувствовать свою роль в романтическом союзе и выстроить свои личные границы. Как правило это происходит в детстве, но если вам не повезло, то придётся решать проблему с помощью психолога. Чем раньше начнёте, тем быстрее станете способным строить и поддерживать отношения.

Во-вторых причины успехов и неудач находятся не под носом, они спрятаны в далёком прошлом. То, что происходит сейчас, это результат действий и решений принятых 10 лет назад. Поэтому дефолт 1998 года это последствия 1988 (плюс минус). А в 1988 цены на нефть достигли исторического минимума, рухнув до 14 долларов. Но почему же экономика так зависела от стоимости нефти? Отматываем на 10 лет назад и видим начало афганской войны и милитаризацию экономики.

А вот «жирные нулевые» это уже результат рыночной экономики 90-х. Россия никогда в истории не жила так богато как в 2008, об этом говорят все показатели, например ввп на душу населения. После 2008 он пошёл на спад, а дальнейший рост объясняется удорожанием доллара по отношению к рублю. Таким образом дефолт 1998 обернулся положительными результатами в будущем, так как долговые обязательства были сняты и экономика начала развитие. Это произошло ценой сбережений граждан в большей степени, но эти потери привели к росту благосостояния спустя десятилетие.

Понимание отложенного эффекта очень важно для тех, кто собирается планировать и хочет знать истинные причины тех или иных событий. Экономисты не имеют права игнорировать отложенный эффект, потому что любая инвестиционная стратегия строится на прогнозировании, а фундаментом аналитики должны служить события прошлого.

Если сегодня вы мобилизуете экономику под военные нужды, значит через 10 лет получите критическое падение качества здравоохранения, ЖКХ и образования. И наоборот, если ваше здравоохранение находится в беде, то заливать его деньгами бессмысленно. Вы должны вкладываться в строительство медучреждений, разработку технологий, подготовку будущих специалистов. Завтра ничего не изменится, но если вы понимаете как устроен отложенный эффект, то сможете сделать правильные инвестиции и почивать на лаврах через десятилетие.

Работа эффекта в семейном бюджете

Наступление любого результата обусловлено действиями в прошлом. В том же Советском Союзе массово готовили физиков и математиков, необходимых в военных нуждах, а с приходом на рынок американских компьютеров все эти люди быстро нашли себя в IT, создавая крупнейшие технологические компании с мировым именем. Но эффект этот работает не только в экономике, но и в семейном бюджете.

Испорченная кредитная история сегодня обернется повышенными процентами на кредиты в будущем. Всем известно, что банки запрашивают кредитный рейтинг из БКИ и на основе этих данных формируют предложение. Кому-то отказывают вовсе, кому-то готовы выдать займ под 40% годовых, а кто-то получает деньги под 15%.

В 2000 году некоторые россияне приобрели ценные бумаги. Скупали акции газпрома за бутылку у соседей, брали Сбербанк на бирже по рублю за штуку. Затем несколько лет реинвестировали дивиденды и получили приличный капитал, который кормит их сегодня.

Вот простая математика. В том же 2000 году на 100 000 рублей можно было купить 100 000 штук (1 рубль за одну). В 2010 акции стоили уже 82 рубля, то есть капитал увеличился до 8 200 000. А дивиденды составляли 92 копейки, то есть 92 000 в год. С учётом реинвестиций минимум вдвое больше. Неплохая прибавка к заработной плате, которая на тот момент составляла 240 000 рублей за год в среднем.

Таким образом игнорирование отложенного эффекта приводит к двум проблемам. Первая — вы не обеспечиваете своё будущее и пытаетесь решить проблемы когда они уже упали на голову. Вышли на пенсию,денег не хватает, в голову приходит идея купить лотерейный билет или поверить «гуру инвестиций», который обещает высокий доход при минимальных вложениях. Или остались без работы и решили срочно найти источник пассивного дохода.

Вторая — причины нынешних проблем вы видите в событиях, которые с ними никак не связаны. Делаете неверные выводы и в результате продолжаете совершать ошибки. Одновременно с этим истории успеха воспринимаете как нечто случайное. Как говорится — все завидуют результату, но никто не завидует пройденному пути.