Откуда произошел человек? Версии ученых

Долгое время теория о том, что человек появился вследствие эволюции приматов, оставалась неоспоримой. И сегодня ее преподают в школах как единственно верную, а большинство людей даже с хорошим образованием не знают об альтернативных версиях. В то же время точное решение вопроса все еще не найдено, а научное сообщество разделено на несколько частей.

Откуда произошел человек: дарвинизм

Это доминирующая теория на сегодняшний день. Согласно ей человек произошел от определенного вида приматов, которые под воздействием естественного отбора смогли достичь определенного уровня развития. Например научились добывать огонь и даже приручили собак, лошадей, других животных.

До сегодняшнего своего состояния «добираться» пришлось достаточно долго, проходя несколько стадий, несколько промежуточных видов, среди которых самым известным стал неандерталец. Этот вариант находит массу подтверждений в археологических данных, в биологических изысканиях.

Но есть в ней и некоторые противоречия. В первую очередь, отсутствие подобных изменений в приматах на сегодняшний день. Существуют объяснения, почему сегодня не появляются новые люди, но они звучат не очень убедительно. Кроме того, возражения есть и у генетиков. Археологи же не нашли останки сразу нескольких промежуточных видов.

Акватические пришельцы

Популярна также теория, согласно которой древние предки человека вышли из морских глубин. Они были схожи с приматами, но не имели густой шерсти и обитали в далеких водах, пещерах. Но со временем, в поисках более безопасной среды обитания с богатыми запасами пищи, эти существа вышли на землю.

Некоторые ученые придерживаются такой теории, ссылаясь на анатомические особенности человека, которые невозможно увязать с коренными обитателями суши. Однако каких-то археологических подтверждений этой теории не найдено.

Эксперимент пришельцев

Этот вариант появления человека на земле становится все более популярным в свете последних открытий. Существует два основных направления: человек – потомок древних приматов и пришельцев одновременно, или же современный вид стал результатом экспериментов инопланетных гостей.

В теории эволюции нет объяснения тому, почему приматы очень долго оставались в своем исходном состоянии, а потом за считанные сотни лет превратились в нечто совсем иное. И теория с пришельцами это объясняет. С одной стороны у человека осталось очень много схожего со своими обезьяньими предками, с другой – есть у него и уникальные характеристики.

Еще одно подтверждение – находки археологов. Уже в Древнем Египте, в царстве шумеров создавали рисунки, которые недвусмысленно изображали инопланетную жизнь. Пришельцы где-то помогали жителям Земли, где-то просто встречались с ними, но никогда не конфликтовали. Подлинность рисунков хотя и оспаривают, все же пока доказать, что все это подделка, не смогли. Поэтому теория набирает популярность.

Креационизм

Это течение также называют теорией творения. Согласно ей человека создал Бог или Высший Разум, как бы его ни называли разные народы. Казалось бы, в век науки такие учения должны отойти на второй план. Но в иных теориях, в экспериментах и изысканиях все чаще ученые сталкиваются с необъяснимыми фактами и неразрешимыми загадками.

И ответом пока может служить только наличие чего-то, что стоит существенно выше изучаемого мира. В пользу этого учения говорит и сложно устроенный организм человека, и огромное количество «случайных» эволюционных продуктов.

Например, сложнейший мозг, тонкая нервная регуляция, особая гормональная жизнь тела, все это не имеет в полной мере аналогов в живой природе, и даже эволюция не объясняет всего полностью. В то же время при определенной трактовке можно говорить, что доказательства и этой версии уже существуют.