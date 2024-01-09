Откуда берется ветер на земле?

Ветер – атмосферное явление, разнящееся по природе и происхождению. Он бывает теплым, ласковым и приятным, дарящим прохладу в летний зной и разгоняющим тучи. Существует и другой тип ветров, несущихся с такой силой, что с домов слетают крыши, водоемы выходят из берегов, деревья валятся с корнями. Его практически невозможно подчинить ни человеческим желанием, ни существующим современным техническим средствам.

Что представляет собой ветер

Это воздушная масса, перемещаемая из зоны с высоким давлением на территорию, где оно имеет низкие показатели. В большинстве случаев он движется в горизонтальном направлении. Реже формируются восходящие ли нисходящие потоки. Они приводят к перепадам давления атмосферы в различных частях земного шара.

Зависят скорость и направление ветра и от других факторов. На них оказывают влияние течение в океанах, рельеф местности, земное вращение. Невзирая на активное развитие технологического прогресса, метеорологи не могут со стопроцентной точностью предсказывать перемещения воздушных масс, зоны зарождения ветра и его силу.

Фиксируются, происходящие на планете процессы, посредством спутниковых систем. Если составить вероятные прогнозы реально, то управлять ветрами и ураганами невозможно.

Как «рождается» ветер

На протяжении светового дня поверхность земли впитывает в себя тепловую энергию солнца. Так нагреваются суша и вода в мировом океане. Но прогревание происходит неравномерно. Это обуславливается разным расстоянием поверхностей по отношению к солнцу.

Экваториальные зоны располагаются вертикально к орбите. Здесь земля и водная толща получают больше энергии. К полюсам, находящимся дальше от солнца, она доходит в меньшем количестве. Суша нагревается быстрее и сильнее. В воде тепловая энергия сохраняется дольше.

Подобные факторы приводят к тому, что воздух, находящийся в атмосфере, нагревается от земли и устремляется вверх. Так формируется разреженная среда, куда попадают холодные потоки из соседней территории. Сталкиваясь друг с другом, они провоцируют появление шквалов, вихрей, смерчей. Процессы не имеют точной локации, а происходят по всей поверхности планеты.

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на землю с высоты птичьего полета: отсюда она схожа с бурлящим котлом. Воздушные течения кружатся и устремляются в разные стороны, увлекая за собой пенистые облака.

Как определяется направление

Ветра имеют разные направления и интенсивность из-за неодинакового нагревания поверхности планеты. В противном случае люди не знали бы капризов погоды. Перемещение потоков имело бы только вертикальное течение: холодная масса направлялась – вниз, теплая – стремилась вверх.

Но движение воздуха хаотично. Сильный ветер зарождается в местах, где сталкиваются разные по температуре потоки. Существует закономерность: чем больше разница между холодными и теплыми массами, тем мощнее его сила. Направление закономерно территориально.

Так, в регионах возле полюсов и в тропиках доминируют восточные ветры, на Севере и Юге – западные. Между этими зонами есть 4 пояса, где наблюдается относительное затишье. Именно здесь движение воздуха имеет вертикальную направленность.

Ветер наименьшей силы – бриз, а наибольшей – тайфун. Скорость первого варьируется в пределах 1-5 м/с, второго – от 25 км/ч. Есть еще три промежуточных типа – буря, шторм и ураган. Они перемещаются со скоростью 16-32 м/с. Разрушительная мощь ветров обуславливается очень большой разницей давления по радиусу их движения и в соседних зонах. При торнадо она достигает 10%. Воронка образуется из-за конденсации водяного пара, содержащегося в воздухе.