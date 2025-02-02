Основы инвестиций в акции для начинающих

Несмотря на формальный рост числа инвесторов в России и мире, до сих пор абсолютное большинство людей не сильно разбираются в теме. Открывая счета они приступают к каким-то действиям, но в отсутствии плана, стратегии и знаний, заканчивают плохо. В лучшем случае проигрывают банковскому вкладу, а в худшем начинают спекулировать, что оборачивается потерями. Я, работая финансовым консультантом, много общаюсь с людьми и чаще всего вынужден отговаривать клиента от вложения сбережений в активы, просто потому что понимаю — мы все от этого проиграем. Он не принесёт долгосрочного дохода брокеру, будет всем рассказывать о каком-то мошенничестве и обмане, лишиться своих денег и спасти его не получится. Он не хочет воспринимать основы инвестиций для начинающих, в его голове бардак. Связываться с ним себе дороже.

Многие брокерские компании зависимы от KPI, поэтому менеджеры с удовольствием затягивают клиентов, не обращая внимания на уровень их подготовки. Начать можно со 100 рублей, лёгкий доход для каждого, заработай на квартиру за пару месяцев, получи бонус. Наверняка натыкались на подобную рекламу. Я по теме фондового рынка написал целую книгу, но сегодня попробую максимально сжать информацию и рассказать о самых базовых принципах и правилах. Если вам нижеперечисленное кажется неважным или у вас этого попросту нет, то вот вам мой непрошеный совет — держитесь подальше от ценных бумаг. Вы ничего не заработаете, а брокер с вами намучается. Остановите это колесо страданий до того, как оно поехало. Потратьте всё на сникерсы, так будет лучше.

Успешный жизненный опыт

Здесь не нужно ничего выдумывать, это чистая психология. Под воздействием череды поражений у индивида развивается выученная беспомощность и действовать он уже не захочет. Инвестирование требует незначительных, но регулярных усилий. Я перечислю их ниже. За годы работы у меня набралась база из более чем 300 клиентов и я знаю о чём говорю. Времена меняются и в каждую эпоху были те, кто богател и те, кто беднел, порой теряя всё накопленное. В России только за последние 100 лет граждане 9 раз оказывались с дыркой от бублика. Просто перечислю годы — 1920, 1937, 1945, 1947, 1961, 1992, 1998. А ещё «сталинские» облигации и замороженные вклады. Но парадокс в том, что многие из вас скажут — не неси чепухи, в СССР всё было стабильно.

Но я вам на это могу ответить — чем вам 90-е не нравились? Моя семья не столкнулась с криминалом, только один раз бандиты вытащили наш запорожец из сугроба, когда мы в метель не доехали до деревни. Я был очень маленький, но ребята показались мне вежливыми. Кризис 1992? Родители не потеряли ни копейки, работали на предприятии, которое стабильно выплачивало зарплату и поднимало её вслед за бешеной инфляцией. Кредит на тот самый запорожец погасили одной зарплатой. Деньги то обесценились. В 1998 дефолт нас вообще никак не тронул. Зато появились джинсы, макдоналдс, кола, жвачки. Свобода и чуть позже возник интернет. Сказочные были времена.

Возможно лично вы сейчас с пеной у рта сидите и считаете меня полным болваном, потому что точно знаете — девяностые были адом. Вам было лучше в советские годы, когда всё тихо, спокойно, детей не страшно отпустить погулять, квартиры даже не закрывали. Но я могу показать вам статистику преступности и придётся признать, что вам сказочно повезло, ибо детей не только похищали, но ещё и насиловали, убивали, грабили. Лена Закотнова погибла чудовищной смертью в 1978 году. Скажете, единичный случай? Нет, маньяки заполонили страну, а казанский феномен появился не в капиталистические девяностые. Чувствуете, что мы с вами на грани скандала? А я сейчас объясню почему так происходит.

Опыт каждого человека индивидуален. Даже находясь в одной стране и в одну эпоху, мы проживаем абсолютно разную жизнь. То, что вы испытали на себе в полной мере, могло вообще никак не коснуться меня. И наоборот. Поэтому если вы очень хотите мне что-то доказать, то вам не следует заниматься инвестированием. Вы, скорее всего, не умеете анализировать ситуацию и вашей психике гораздо проще ухватиться за одно убеждение, категорически отвергая все остальные. На фондовом рынке вам будет тяжело, скорее всего вы из тех, кто считает ценные бумаги лохотроном. При этом держит деньги на вкладе, хаха.

Для принятия адекватных решений важно обладать двумя навыками. Первый — анализ своего опыта и качественная его оценка. Что случилось, как, почему и какие были варианты успешного выхода из ситуации. Например, моя бабушка всю жизнь копила деньги, набрала целый сундук, а потом узнала что такое гиперинфляция и осталась ни с чем. Сбережения нужно хранить в активах или частной собственности, в деньгах точно нельзя! Второй — анализ опыта других людей с возможностью понимать и принимать разные точки зрения. Если вы в чём-то на 100% уверены, значит вы с вероятностью 100% ошибаетесь.

Как всё это сказывается на инвестиционной стратегии? В 2020 году случился ковид и я на тот момент собственными глазами видел, как мои активы падают на 50%. Большинство акций рухнули и мне пришлось думать что с этим делать. Первая мысль в такой ситуации — продать и забрать хотя бы остатки, а то так и до банкротства недалеко. Я в рынке с 2016 года, больших кризисов не проходил, личного опыта не было, поэтому я взялся за второй навык и стал смотреть истории успеха. Благо в России таких вагон и маленькая тележка, ближайший в 2008, когда в США намудрили с ипотечными ставками и уронили всю мировую экономику.

Я знал, что благополучно из того переполоха вышли те, кто несмотря на падение продолжал скупать активы. Они два года смотрели на красный график и многие компании тогда прекратили выплату дивидендов. Выглядело это ужасно, люди копили долгие годы и вот такая ерунда.. Одни быстро всё продали и сохранили остатки, а другие продолжали покупать. Когда кризис закончился, фондовый рынок улетел вверх, а дивиденды возобновились. Вот вам пример — акции ПИК в начале 2009 года стоят 22 рубля, в 2021 уже 1400. Но и это ерунда, потому что в 2008 они стояли почти 700 и вроде как никакого дохода тут не получается. Только дивиденды сегодня на уровне 22 рублей, то есть 100% от вложений в 2009. И так каждый год.

Это значит, что в кризис, когда активы дешевеют, их нужно покупать. Это правило появилось в результате опыта, который лично мы могли не иметь, но другие люди своими действиями указали правильный путь. Некоторые мои клиенты в марте 2022 запаниковали или не захотели ждать, поэтому вывели деньги с большими убытками. Уже в 23 с учетом дивидендов просадка закрылась, люди осознали ошибку, но было уже поздно. Отсутствие личного опыта и неготовность изучать опыт других людей всегда оборачивается проблемами. Так капиталы не создаются, так можно только терять сбережения.

Готовность инвестировать 10% доходов

Первый критерий по которому я считаю правильным оценивать необходимость инвестирования заключается в готовности тратить на это 10% зарплаты. Объясню — новички чаще всего приходят с определённой суммой денег и хотят получать пассивный доход прямо сейчас. Если у вас не миллионы, то ваши влажные фантазии вас погубят. Во-первых дивиденды в первый год будут маленькими, как правило это 5-10 процентов, зачастую даже 3. Здесь не банковский вклад, где вам платят в зависимости от вложенной суммы, здесь вы покупаете долю в бизнесе.

Приведу пример. В 2000 году одна акция сбербанка стоила 2 рубля. В 2025 дивиденды на одну акцию ожидаются в районе 30 рублей. Тогда, в 2000, человек получал в районе 10% прибыли, а сейчас уже 1 500%. И так каждый год. Выплаты постоянно растут, при этом сама бумага стоит 280. Проще говоря человек, который 25 лет назад инвестировал в сбер 10 000 рублей (4 средних зарплаты), в данный момент имеет на счёте 1 400 000 и каждые 12 месяцев получает пассивный доход. В 2025 получит 150 000. И это при том, что он один раз купил и больше вообще не двигался, просто забирал дивиденды.

Такая стратегия эффективна, но результаты можно кратно улучшить, если придерживаться простого правила — добавляй на счёт 10% всех своих доходов ежемесячно. Так количество акций в портфеле будет бесконечно расти и дивиденды продолжат увеличиваться. В какой-то момент на них можно начать жить и тогда вам вообще плевать что там с котировками, дорожают бумаги или дешевеют, вы получаете доход и на этом точка. Представьте, вы могли удвоить свою пенсию, если бы 1 раз купили акции на 10 000 рублей 25 лет назад. А что если пополнять счёт регулярно, всего на 10% заработной платы? Вы просто подумайте над этим.

Готовность инвестировать 50% от сверхдоходов

К сверхдоходам относятся разовые заработки или неожиданно свалившейся куш. Абсолютное большинство победителей лотерей возвращаются к прежнему уровню жизни уже через пару лет. Я как-то писал пост про мужчину, который выиграл 10 000 000, очень быстро их прогулял и теперь снова работает сантехником. На кого-то упало наследство и эти деньги тоже чаще всего пускаются по ветру. Сначала было весело, потом веселье закончилось. Бывает человек устроился на непривычную для себя работу. Зарплата кратно выше его квалификации и такое чудо долго длиться не могло. Но люди предпочитают хоть какое-то время похить на широкую ногу.

Финансовая грамотность гласит — 50% сверхдоходов должны направляться в активы. Спустя некоторое время пассивный доход и дивиденды продолжат приносить пользу и хотя бы как-то поддержат вас финансово, когда вторая половина куша закончится. Если бы тот мужчина потратил 5 000 000 на праздники, а ещё 5 000 000 инвестировал, то сегодня он всё равно получал бы минимум 500 000 в год и эта цифра увеличивалась бы постоянно. Мне кажется это явно больше, чем зарплата сантехника. При этом он мог бы там работать, только жил бы значительно лучше.

Определение достаточного уровня жизни

Нет предела совершенству и любое улучшение качества жизни приводит к росту расходов. Здорово было бы поменять свою гранту на мерседес, но нужно быть готовым к тому, что запчасти стоят сильно дороже и обслуживание потребует внушительных ресурсов. Все мечтают об огромном доме, но как-то забывают подумать о необходимости тратить на него большие деньги. Даже обои поклеить затратнее, если вместо 80 квадратов в вашем дворце 250. Люди покупают то, на что хватает денег прямо сейчас, или на что дают кредит, но дальнейшее предпочитают игнорировать.

При этом даже самые богатые люди планеты имеют представление о том уровне жизни, который был бы для них достаточным. У них есть деньги на инвестиции не потому что они мультимиллионеры, а потому что они тратят меньше, чем зарабатывают. Это позволяет регулярно увеличивать количество активов и чувствовать себя всё лучше и лучше. Домработников и яхты они обслуживают дивидендами, а не дополнительной сменой на заводе. Это важно не просто знать, но ещё и понимать.

Успешные инвесторы знают какая сумма денег в месяц им нужна для нормальной, приемлемой жизни. Остальное направляют на сбережения и инвестирование. В какой-то момент дивиденды становятся существенными и тогда можно брать кредиты, которые будут выплачивать активы. У меня есть знакомый, который работает охранником за 20 000, но живёт он гораздо богаче тех, у кого зп 100 000. Просто определился с достаточным уровнем жизни, а все пассивы (авто, квартира, развлечения) оплачивает имеющимися активами.. Об этом более подробно я писал в книге «финансист комнатный».

Вместо итога

Успешность инвестирования зависит не от образования и навыков анализа рынка. Многие убеждены, что этому нужно долго учиться, чтобы быть великолепным математиком. Однако всё это требуется только профессиональным трейдерам, которые 99% своего рабочего времени заняты спекуляцией. Простому человеку куда важнее создать источник пассивного дохода и обеспечить себя потоком дивидендов, хотя бы на уровне пенсии.

А для этого заканчивать университет по специальности экономист, совершенно не обязательно. Вам нужен стартовый капитал (от 30 000, лучше от 100 000), готовность инвестировать 10% зарплаты и 50% сверхдоходов. Достаточный уровень самообладания, чтобы не следить за котировками каждые 5 минут и время, как минимум 3 года. Первые результаты раньше не появятся. После создания пассивного источника дохода в акциях равный или превышающий среднюю пенсию по стране, можно приступить к приобретению других активов. Путь непростой, но оно того стоит. Осталось определиться с тем, нужно ли это лично вам. Потому что я часто читаю комментарии про лохотрон, якобы фондовый рынок нужен для воровства денег у хомячков. Расскажите всё это акционерам, живущим на дивиденды. Нелегко быть человеком без успешного жизненного опыта, отвергающим всё, кроме своего ошибочного мнения.