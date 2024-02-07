Ошибки девушек на первом свидании

Как правило перед свиданием нервничают мужчины. Они хотят не ударить в грязь лицом, показать себя с лучшей стороны, соответствовать критериям общепринятой нормальности, продемонстрировать превосходство над другими представителями сильного пола. Многие прыгают выше головы, хвастаются, откровенно врут, ухаживают с первых минут, добиваются расположения спутницы.

Девушки больше заботятся о внешнем виде. А затем пытаются выяснить насколько парень подходит лично ей и стоит ли продолжать с ним общение дальше. Отфильтровывая «неликвид» вроде бы делают всё правильно,но из-за череды ошибок нередко оказываются в неприятной ситуации — на свидания ходят, знакомиться не отказываются, но встретить суженого-ряженого не могут. Хочется отношений и любви, но почему-то не везёт. Рассказываю почему.

Отличия классического свидания от эффективного

Первое свидание это очень важное мероприятия, как фундамент в строящемся доме. Если здесь что-то пойдёт не так, то дальнейшая коммуникация теряет всякий смысл. И от девушки зависит не меньше, чем от мужчины. Кстати, если вы думаете наоборот, то это первый звоночек.

Что такое классическое свидание, если говорить о представлении женщин в среднем? Это встрече в ресторане, куда её привезли на машине или непродолжительная беседа в кафе. Мужчина должен презентабельно выглядеть и вызвать у неё симпатию. Хотя бы не оттолкнуть внешним видом и поведением. Он обязательно платит за свою спутницу, это признак хорошего тона. Будет лучше, если придёт с цветами. Неплохим вариантом многие считают поход в кино.

Скука смертная. Это напоминает интервью или собеседование. Мужчина изначально загоняется в оценочные рамки и всё свидание вынужден демонстрировать свои лучшие качества, при чём делать это в словесной форме. Сама девушка не получает ровным счётом ничего, даже если ей кажется наоборот. Давайте поговорим о деталях теперь.

Ни ресторан, ни кафе, ни кино не позволяют узнать друг друга. Во-первых люди ведут себя неестественно и стараются показаться лучше, чем есть на самом деле, во-вторых сам контекст не располагает к сближению. Все же врут при трудоустройстве? Кто не прибавлял себе ценности во время анкетирования? А если у человека заниженная самооценка и спутница кажется ему чем-то остро необходимым, то мы получим ещё и нарушение баланса значимости с первых минут.

Достаточно посмотреть соцопросы из которых ясно следует, что люди в большинстве случаев попадают в серьёзные отношения через совместные занятия чем-либо. Это друзья из одной компании, коллеги по работе, люди отдыхающие вместе на курорте, спортсмены из одной секции или регулярно встречающиеся на соревнованиях, одноклассники, одногруппники. Таким образом сближение происходит исключительно в ситуациях, когда два человека вдвоём занимаются каким-то делом.

Имеют общие цели и достигают их обоюдно. Когда вы сидите в кафе, никаких совместных задач у вас нет. Кто-то пытается перехватить инициативу и стать ведущим в этой беседе, а кто-то всеми силами старается не опозориться и сохранить лицо. Планка требований может оказаться завышенной просто потому что вы хотите «заставить рыбу летать». В результате создаётся конкурентная среда по принципу «докажи что ты лучше всех остальных», в которой ментально здоровые мужчины участвовать не будут. Остальные даже пройдя все испытания вряд ли покажутся вам ценным призом.

Экстремальное свидание

Необходимо выбирать занятие для свидание исходя из предпочтений мужчины и женщины. То есть предварительно в переписке или по телефону стоит выяснить что вы оба любите делать. Будет глупо если парень экстремал, который обожает прыгать с парашютом, пригласит вас в самолёт, а вы высоты боитесь больше, чем обесценивания рубля.

Но если экстремальный отдых нравится и вам и ему, то намного эффективнее на первое же свидание пригласить друг друга в это направление. Прыжок с парашютом, горнолыжный спуск, полёт на воздушном шаре или вертолёте, парк аттракционов, пейнтбол, на крайний случай весело сходить на какой-нибудь квест.

Игровое свидание

Ничто так не сближает людей, как совместная игра во что-либо. Посмотрите на детей, они в отличии от нас, прекрасно понимают этот принцип. Здесь тоже важно обсудить предпочтения, потому что кто-то любит активные игры, а кто-то настольные и интеллектуальные. В такие моменты вам уже становится понятно насколько вы друг другу подходите. Мужчина может быть миллионером, а вы бедной студенткой или наоборот он обычный рабочий, а вы редактор модного журнала. При классическом свидании вы друг друга не заметите даже, просто тоскливо посидите за чашкой кофе или посмотрите кино, после чего разойдётесь навсегда.

А вот во время игры может случиться так, что вы обнаружите в спутнике качества, которые вам очень нравятся. Главное чтобы вы были в одной команде и достигали поставленных целей вместе. Если волейбол, то на одной стороне, если пейнтбол то вы и он против остальных. С настольными играми ситуация такая же, в крупных городах регулярно проходят такие мероприятия, пригласите парня сходить туда вместе.

Экспедиции, походы, туры

Служебные романы случаются не просто так. Два совершенно незнакомых человека вдруг попадают в единый контекст, у них одна задача, общее дело. В процессе происходит взаимодействие, выстраивается коммуникация без каких-либо обязательств и наружу выходят черты и характеристики, которые могут вызвать симпатию.

Вроде бы мужчина и невзрачный, даже внимания не обратила, но пока были на экскурсии в зоопарке он один раз наступил в лепёшку яка, один раз его клюнула ворона, потом к нему пристала икота и девушка так смеялась, что захотелось продолжения общения. Или во время похода настоящими мачо казались одни мужчины, а на практике малозаметный парнишка в толстых очках готовил классную уху, потом у костра рассказал кучу интересных историй, а когда девушка вывихнула ногу, ловко её забинтовал.

В итоге мы видим двух совершенно разных представительниц нежного пола. Одна регулярно ходит на свидания, классно выглядит, следит за собой, имеет много хобби и увлечений, хорошо зарабатывает, но постоянно одна, потому что все её свидания это скорее собеседование или унылые посиделки в кинотеатре, где даже поговорить нельзя. А вторая два раза сходила в поход и один раз съездила в Турцию, теперь у неё выбор из 10 классных мужиков, с которыми ей комфортно, весело, интересно и запросто можно создавать семью.

Демо версия отношений

Если мужчина на вас не с неба свалился, а возник в результате знакомства друзей или вы уверены в своей безопасности по другим причинам, то вам подойдёт ещё одна версия свидания. Многие смотрели ток шоу где человек один день живёт жизнью другого. Например курьер переселяется в коттедж миллионера и рассекает по делам с личным водителем, либо наоборот обеспеченный человек пробует себя в роли малоимущего.

У нас задача схожая, но другая. Чтобы лучше узнать человека и точно понять подходите вы друг другу или нет, с ним стоит провести несколько часов в обстановке обычной жизни. Подгадайте момент когда у парня появятся дела и предложите переделать их вместе. Может ему нужно сходить в банк, отвезти вещи в химчистку, получить справку об отсутствии судимостей в МВД, навестить бабушку на другом конце города, купить классные штаны по большой скидке. Вообще без разницы.

Девушке до лампочки на его дела, важен процесс. Потому что так сразу станет понятно как мужчина живёт, какие у него проблемы,задачи, желания. Как он ведёт себя с окружающими, что предпринимает при возникновении трудностей. Это демо версия отношений.

На свидании он может много чего рассказать, но жить то вам предстоит с реальным человеком. Многие почему-то отказываются от идеи побывать с парнем на минимальном расстоянии без фактического сближения. А зря. Например я как-то работал в оптовой компании и моими обязанностями были развоз документов, проверка фур, мелкие поручения директора. Я часто брал с собой девчонок и мы настолько весело делали мою работу, что сближались за считанные часы и никакие свидания в ресторанах нам были не нужны. Туда стоит ходить со своей девушкой, когда отношения уже есть и они серьёзные.

Обратная ситуация заключается в том, чтобы парня погрузить в свою жизнь. Первое свидание для этого идеально. Всё дело в том, что красивые тела привлекают всех, но может оказаться так, что кроме интима с вами и заняться нечем. Неинтересно, скучно, даром не надо. А тут у вас появляется возможность создать демо версию отношений и посмотреть как парень ведёт себя в данном контексте.

Я вообще один раз долго предлагал девушке встретиться, но та чего-то не спешила. А потом на очередное моё предложение последовало сообщение — я не против увидеться, мне тоже хочется, но не знаю когда, столько дел навалилось, как белка в колесе, сейчас в соцзащиту, потом в банк и ещё простыла, за лекарствами нужно зайти.. А я не будь дураком ответил — так пошли вместе! У меня, кстати, в аптеке скидка!=)

Вместо итога

Главная ошибка девушек на свидании в том, что они выводят малозначительные и побочные занятия в приоритет. В результате не смотрят на мужчину в контексте, а загоняют его в оценочные рамки и пытаются сравнить с выдуманной нормой. А это большая проблема, потому что за скобками остаётся всё самое важное, эмоций не возникает, чувствам просто неоткуда взяться.

В итоге девчонки бывают и красивые и умные, но на встрече с ними дико скучно, а все эти анкеты, опросы, допросы и унылые беседы не вызывают никакого интереса. Была у меня одна знакомая, очень симпатичная, но если вы не на машине и не приглашаете в ресторан, то шансов на свидание у вас 0. Все её спутники удивительно токсичные ребята с завышенным самомнением, а дальше интима дело так и не зашло. От ресторанов вырос третий подбородок и к 40 годам принц всё ещё не появился. Кроме жалоб на мужиков от неё уже ничего и не слышно. А ведь могли вместе сгонять в аптеку, у меня там скидка!