Осеннее обострение у психов: что это и как устроено?

Осеннее обострение у психов это фигура речи, описывающая нарушение поведения лиц с различными расстройствами. Принято считать, что в этот период верх берёт теневая сторона личности, в приоритет выводятся деструктивные потребности, а сама психика частично (а иногда полностью) теряет контроль над действиями индивида. В результате кто-то ведёт себя просто странно, а кто-то решается на самые отчаянные поступки, нередко граничащие, либо переступающие рамки дозволенного в обществе. Тогда мы замечаем вокруг себя много сумасшедших, а число преступлений, в том числе особо тяжких, значительно возрастает.

Существует ли статистика осеннего обострения у психов?

В России за год совершается порядка 40 000 преступлений, за которыми стоят люди с психическими расстройствами. Основная доля правонарушений приходится на осенние и весенние месяцы. Всего же в нашей стране под наблюдение попадает примерно полтора миллиона человек, 50 000 из которых находятся на постоянно лечении под присмотром врачей. Поэтому недооценивать проблему было бы глупо, учитывая тот факт, что противоправные действия этих лиц как правило неадекватны ситуации и совершаются против тех, кто попал в поле зрения сумасшедшего совершенно случайно. Чуть более 1% таких деяний организуют и реализуют лица в последствии признанные невменяемыми.

Конкретную статистику найти практически невозможно потому что дата преступления не всегда говорит о пике девиантного состояния. Мы помним, что Лену Закотнову убили в конце декабря, но все подозреваемые страдали от длительного расстройства с самого начала осени. Кто убил девочку до сих пор никто толком не знает, но один из предполагаемых изуверов был в затяжном запое, а другой уже несколько месяцев искал жертву. Иногда всплеск деструктивной активности берёт своё начало в сентябре, а затем не удаётся себя остановить и преступление случается ближе к декабрю. Дураков нужно опасаться круглый год, а не только в отдельные сезоны.

Причины осеннего обострения

Осеннее обострение случается не только у психов. Абсолютное большинство людей в период с сентября по ноябрь чувствуют перепады настроения и ухудшение общего эмоционального состояния. Кто-то просто грустит, кто-то уходит в апатию. Лица с гормональными нарушениями способны докатиться до депрессии. Каждый пытается найти способ исправить ситуацию, вследствие чего растёт количество потребления алкоголя и других веществ. Те, кто страдает психическими расстройствами идут дальше, у них может развиться паранойя, либо усугубляется действующее заболевание.

Дефицит нейромедиаторов. За настроение, чувства и эмоции отвечают особые химические вещества, которые постоянно находятся в крови. Изменятся только их количество. Под влиянием различны факторов у человека может критически снизиться серотонин, дофамин или норадреналин. Переизбыток тоже ничем хорошим не обернётся, поэтому здесь важны как стабильность, так и соответствие норме.

Осенний период опасен тем, что сокращается количество витамина D, получаемого от солнца. Нарушается синтез нейромедиаторов, просто потому что именно витамин D принимает активное участие в выработке серотонина и дофамина. Кроме того он стабилизирует действие глутомата, а тот в свою очередь отвечает за возбуждение и торможение нервной системы.

В результате организм сталкивается с резким дефицитом ресурса, на котором строится весь химический процесс настроения индивида в широком смысле. Вы можете всё это прочувствовать в дождливые дни, когда солнышко спряталось и небо заволокли тучи. От апатии буквально некуда скрыться, человек становится грустным, вялым, сонливым. Как будто топливо закончилось. Осенью всё это принимает затяжной характер и через пару недель дефицита индивид начинает понимать, что у него «едет крыша». Только тот, у кого психика работает как положено, отделается вышеперечисленными симптомами, а вот обладатель маниакального синдрома или шизофрении может «съехать с катушек».

Рост источников раздражения. С раннего детства мы привыкаем к тому, что лето является периодом развлечения, отдыха и спокойствия. Наступаю каникулы, можно забыть про уроки, школу, дела и заботы. По методу ассоциативного мышления июнь, июль и август воспринимаются позитивно даже если детство давно прошло и все эти месяцы вы провели на работе. Совсем другое дело сентябрь.

Люди возвращаются с отпусков, привозят своих детей, суетятся. Ничего сверхестественного не происходит, но для сознания важна не интенсивность раздражителей, а их резкий перепад. Реальность изменилась и фактически и на уровне ощущений. Тёплые и светлые дни остались позади, повсюду опадают листья, часто идут дожди. Всё это оборачивается прессингом, а мы помним о снижении ресурсности психики, которая просто не может своевременно отрабатывать внешние сигналы и эффективно избавляться от давления. У лиц страдающих расстройствами ресурсность ещё ниже и в какой-то момент она может окончательно выйти из строя.

Препараты, подавляющие психические процессы. Далее начинается снежный ком. Дефицит нейромедиаторов приводит к острой потребности их возобновления. Витамин D это здорово, но солнышко взять неоткуда. Зато есть куча иных, хоть и крайне опасных способов восполнения запасов. Пожалуй самое безобидное это сладости, в частности шоколад и какао. Есть полезные продукты, дающие тот же эффект, например бананы, зелёный чай, бобовые, яблоки, арбуз. Тут максимум поправитесь.

Второй метод значительно вреднее. Алкоголь и «нельзяназывать» в результате различных процессов способны сделать человека счастливым. Не на долго и за это придётся дорого заплатить, но психика редко думает наперёд, он решает проблемы здесь и сейчас. В таком состоянии совершить преступление довольно просто. Мы думаем, что на человека осеннее обострение повлияло напрямую, но в действительности он гнался за необходимыми гормонами, выбрал неправильный метод, потерял контроль над собой и вот итог.

Компенсация действиями сексуального характера. Человеческая сексуальность устроена очень непросто. Компенсаторные функции здесь отрабатываются гораздо продуктивнее, чем в любой другой деятельности. Сама близость приводит к выработке ряда гормонов, у нас улучшается настроение, восстанавливается функциональность нейронов. А используемые практики позволяют получить эмоции, что нередко заканчивается эйфорией.

Так вот если индивид однажды испытал нечто подобное от насильственных действий, то в моменты критического снижения гормонов счастья его психика буквально потребует принять экстренные меры. Большинство маньяков признавались в том, что не могли совладать с собой и в осенние периоды, особенно когда идут дожди, прячется солнце и начинает рано темнеть, потребность в совершении злодеяний кратно возрастает.

А когда позывы лишком частые и мысли навязчивые, происходит перегруза психики. К сожалению ресурсность снижается ещё сильнее и никаких стоп кранов у неё уже не остаётся. Изувер пошёл в разнос. Поэтому в данном случае нарушается система сдержек и противовесов, разум отключается, ограничения снимаются. Это как аффект, только не с целью выжить, а с целью быстро получить нужные эмоции. Психиатры признают человека вменяемым, но по факту он не мог себя контролировать.

Вместо итога

Термин осенне обострение это не более, чем выдумка. Психические расстройства проявляются круглый год, а само апатичное состояние ухудшается с сентября по ноябрь у абсолютного большинства людей. Снижение уровня витамина D влечёт за собой нарушение синтеза нейромедиаторов, это правда, всплеск преступности и деструктивного поведения нельзя считать колоссальным. Нередко мы просто преувеличиваем проблему.

Например в попытках поднять себе настроение люди налегают на алкоголь и прочие вещества, тогда именно он становятся причиной злодеяний. А кратное увеличение озабоченных в соцсетях и реальной жизни свидетельствует лишь о том, что люди хотят получить недостающие эмоции и секс является одним из способов.

Тем не менее нельзя спорить с тем, что осенью действительно нужно быть аккуратнее. Если же вы обнаружили симптомы у себя лично, то лучше своевременно обратиться к специалисту. Психолог поможет пережить сложный период, а психотерапевт при необходимости выпишет препараты, способные восстановить работу нейронов и добавить в кровь немного серотонина с дофамином. Чтобы вы не грустили.