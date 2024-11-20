Ощущение бедности оказалось гораздо опаснее самой бедности

Роберт Сапольски написал целую книгу, изучил десятки исследований и несколько провёл самостоятельно, чтобы в конечном итоге выявить влияние неравенства в доходах и ощущения человеком бедности на его психо-физическое здоровье. Благодаря его трудам мы можем с уверенностью сказать, что продолжительность жизни населения гораздо сильнее зависит от сравнительного анализа себя с окружающими, чем от доступа к здоровой пище, воде, здравоохранению и качественному быту. Бедность убивает, но значительно медленнее, чем ощущение себя беднее остальных. Даже если вы миллионер, но вокруг собрались миллиардеры, уровень стресса будет настолько высоким, что довольно быстро сведёт вас в могилу.

Почему человеку не нужно больше минимума?

На протяжении всей истории человечества мы стремились к закрытию базовых потребностей. Наша психика устроена таким образом, что эти задачи выводятся в приоритет и на них выделяется бесконечное количество ресурсов. Вспомните про состояние фрустрации, оно возникает в условиях невозможности достичь желаемого. Если человек голоден, он идёт на охоту (или отправляется в лес за ягодками и грибочками). В поисках пищи любое животное, включая людей, способно преодолеть десятки километров и гоняться за дичью столько, сколько потребуется. Но в случае неудачи наступает апатия. Сон, отдых, полное безразличие. Организм копит силы, чтобы бросить их все на новую попытку. Череда неудач в сочетании с сильным раздражителем (голод в данном случае) однажды приведёт к аффекту. Психика погасит все процессы (мышление, память и так далее) кроме тех, что нужны для выживания. В таком состоянии человек способен догнать зайца и убить медведя.

Это довольно примитивное объяснение, но его достаточно для того, чтобы понять уровень стресса, который переживали наши предки. Кратное увеличение силы, скорости и ловкости можно получить только на допинге и этот самый допинг вырабатывается прямо внутри организма. Это прежде всего гормоны адреналин и норадреналин, а также кортизол. Природа сделала всё, чтобы в погоне за источниками базовых потребностей мы могли превращаться в настоящих роботов. Совершать агрессивные броски, отбиваться от хищников и отвоёвывать блага. И фрустрация и аффект были созданы с одной единственной целью — выживание.

Но учёные давным давно выявили и другую сторону этих процессов. Во-первых длительный стресс убивает организм гораздо быстрее, чем дефицит еды, воды и крыши над головой. Адреналин, норадреналин и кортизол это яд, который полезен лишь в случае краткосрочного применения. Убежать от стаи волков, догнать дичь, отбиться от врагов в жестоком бою и защитить свой дом от набега варваров, вот для чего создатель придумал стресс. Он кратно увеличивает шансы на выживание. Но сразу после этого уровень стресса должен спадать, пульс снижаться, превращение белков жиров, углеводов и холестерина в энергию идти вниз. Если этого не происходит, организм человека истощается, отравляется и начинает разрушаться.

Во-вторых для снижения уровня стресса достаточно достичь минимальный, то есть базовый уровень жизни. До тех пор, пока вам нечего поесть, вы будете бороться за выживание, «наслаждаясь» присутствием в крови всех гормонов стресса. Как только вам дадут кусок хлеба и стакан воды, психика успокоится и прекратить требовать выработку адреналина и всего прочего. Красная икра, лобстеры и вино за 100 000 долларов не сделает вас спокойнее, уровень стресса не снизится ещё больше. Достижение минимума вынуждает организм возвращаться в состояние нормы. Всё остальное излишки.

Источники стресса в современном мире

Таким образом попытка богатых стать ещё богаче бессмысленна с точки зрения здоровья, а бедность сама по себе уровень стресса не повышает. В современном мире нас не атакуют хищники, нам не нужно бегать за мамонтом и искать пещеру для укрытия от вьюги. Базовые потребности человека давно закрыты, но уровень стресса постоянно увеличивается, как и тревога. Именно это и не давало покоя психологам. Люди стали жить намного лучше, современная медицина на три головы выше медицины 15 или 16 века, крыша над головой есть у каждого, даже если не своя, а родительская. Тогда по каким причинам гормоны стресса не отпускают большую часть населения практически любой страны мира?!

Иерархия и статус индивида в ней

Мои постоянные читатели много раз видели публикации про иерархию в отношениях. В романтическом союзе, между родителями и детьми, на работе. Нарциссы гонятся за статусом, люди с синдромом самозванца отрицают своё возвышенное положение над остальными, мазохисты боятся даже подумать о возможности подняться по этой лестнице, богатые делают всё чтобы никогда не видеть бедных, бедные пытаются вырваться из нищеты и хотя бы на день стать богачом. Весь этот сыр бор так или иначе выстраивает иерархию, где есть люди обладающие высоким положением, ни туда ни сюда и социальное дно.

Парадоксально то, что ни низы ни верха не могут перестать преследовать свои цели. В самом начале статьи я описал процесс фрустрации, который актуален по сей день, только теперь человек не гонится за мамонтом чтобы выжить, теперь он гонится за статусом и положением в иерархии общества. И чем сильнее неравенство в доходах граждан, тем больше ступеней тебе нужно преодолеть. Нищие всеми силами стремятся выбраться из бедственного положения, бедные смотрят на средний класс, те в свою очередь на богатых, над которыми расположились миллиардеры. Но и это ещё не всё, потому что обладатель миллиардов видит на ступени выше олигархов (деньги+власть). И добравшись до этого статуса хочется заполучить власть безграничную.

Только и здесь беготня не заканчивается, потому что у безграничной власти, даже если удалось её создать, есть срок. Теперь заполучив все деньги мира и ничем не стеснённые возможности индивид обретает страх всё это потерять, скатиться вниз. Схватив Бога за бороду хочется удерживать его до самой смерти и тогда в дело вступает отрицательная мотивация, то есть действия под страхом потери. И на всех этих «этажах», от нищих до обладателя всего и вся, человек сталкивается со сложностями достижения цели. Проще говоря стрессом высокой интенсивности на протяжении длительного времени. Безработная мать-одиночка и олигарх находятся в разных финансовых слоях, но оба периодически ощущают себя бедными и несчастными. У обоих есть дефицит и невозможность заполучить желаемое, а значит есть фрустрация и вытекающий из неё стресс, уничтожающий физическое и ментальное здоровье.

Битва за своё положение в обществе является главным фактором роста криминала. Помните мы говорили о состоянии аффекта, которое нужно человеку в качестве последнего броска отчаяния? Когда фрустрация затяжная или возникает угроза жизни при одновременном отсутствии шансов на бегство, психика блокирует 90% процессов, подавляет мышление, память, внимание, логику, совесть и всё остальное, мобилизуя ресурсы организма на одно единственное действие, способное привести к успеху. Грабежи, кражи и разбойные нападения являются аналогом аффекта. Не имея возможности достичь цели иными способами, люди идут на отчаянные шаги.

Важно — грабёж это не состояние аффекта с точки зрения психологии и психиатрии, я говорю лишь о схожести поведения. Психика в данном случае не блокировала ни память ни мышление, но совесть и моральные принципы подавила точно! А теперь представьте, что в состоянии затяжного стресса оказался человек не из нижней части иерархии, а с самого верха? У него кроме отчаяния есть ресурсы и сколько бед может принести этот «бедный богач», даже представить страшно. А виной всему та самая лестница, на которой мы образно расположили друг друга, желая постоянно быть выше остальных и сместить соседа. Находясь внизу мы вынуждены ползти вверх, а оказавшись наверху боимся скатиться вниз. И уже плевать у кого сколько денег, мы чувствуем себя бедными где бы не находились.

Потребность быть частью сильной группы

Одним из самых древних «инстинктов» человека является стремление быть частью сильной группы. Это необходимо для выживания, так как изгнанные из стаи очень быстро погибали не имея возможности защитить и прокормить себя. Так возник страх отвержения, который хорошо виден по поведению человека в случае отказа второй половинки продолжать отношения. Нас пугает то, что спутник станет счастливым и успешным, а мы останемся на обочине, наедине с одиночеством и проблемами. Иначе по какой причине отслеживаем жизнь бывших и пытаемся показать им, что у нас всё хорошо? Лучше чем у них.

Не соответствовать критериям общества значимых людей означает быть изгнанным из него. Необходимо быть либо равным, либо выше окружающих, отсюда и берутся все эти «быть не хуже других», «хочу чтоб у соседа корова сдохла». Дать ребёнку высшее образование хотели отнюдь не для его самореализации. Родители мечтали, что он станет частью высшего общества, поднимет свой социальный статус. Плевать на твоё желание быть художником, ты станешь врачом, потому что это почётно! Нас по большому счёту мало заботит личное благополучие, всё что имеет ключевое значение заключается в одном простом правиле — не оказаться беднее тех, кто рядом. Когда это невозможно, возникает извращённый и пагубный конформизм, то есть желание причислить себя к победителям, найти сильную руку и подчиниться в обмен на согласие поделиться успехами.

И всё работало более менее стабильно, до тех пор, пока человек не получил доступ к неограниченной информации. Это раньше ты не видел никого кроме членов своей стаи, сравнивать себя можно было только с ними. Позже твой нос почти никогда не оказывался за пределами деревни и соревноваться приходилось только с односельчанами. Мечты заканчивались на переезде в город, ибо городской житель это круто! Но теперь есть интернет и соцсети, где ты ежедневно видишь абсолютно разных людей и совершенно непохожие друг на друга уровни жизни. Отныне ты, обладатель покосившейся избушки и старых жигулей напрямую конкурируешь с владельцем пентхауса и Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe. Вынужден лезть в сообщества, которые в реальной жизни от тебя дальше, чем луна.

Этот парадокс обнаружили в Германии много лет назад. Психологи совместно с социологами провели исследование и выяснили, что среднестатистический немец стал жить кратно лучше, но уровень счастья и удовлетворённости безнадёжно снижается. Люди сидя в новых автомобилях и покупая классные дома продолжают чувствовать себя бедными. Потому что твой новый опель не дотягивает до последней модели БМВ, а даже если ты купил новый БМВ, то спустя несколько месяцев концерн выпустит рестайлинг и твоя тачка моментально становится старой. Глаза тебе мозолит не только более успешный сосед, но и тысячи профилей в нельзяграм.

Потребность быть не хуже окружающих требовалась для выживания. И организм делал всё, чтобы человек имел ресурсы для спасения своего положения в группе, лишь бы не быть изгнанным из неё. Теперь вообще непонятно к какому сообществу себя приплетать и с кем сравнивать. Плевать на твои доходы, ты всегда хуже кого-то. Беднее и несчастнее. Казалось бы пора перестать участвовать в этих гонках и наслаждаться тем что есть, прикладывая усилия к саморазвитию для улучшения благосостояния, но психика просто делает свою работу. Она снова и снова побуждает организм вырабатывать гормоны стресса, чтобы оставаться конкурентоспособной частью сильнейших. И только когда приходит осознание тотального поражения, возникает идея поддаться конформизму, чтобы будучи бедолагой, сидя перед телевизором восклицать — это МЫ!

Для подтверждения этого тезиса достаточно посмотреть на действительно богатых людей. Они соревнуются между собой по уровню расходов, пытаются перепрыгнуть конкурента во всём, что касается демонстрации богатства. Если кто-то потратил на свадьбу дочери миллион долларов, значит очень скоро появится тот, кто потратит два. Дорвавшиеся до денег бандиты в 90-е годы не покупали вино, подходящее под ужин, они требовали самое дорогое. В ночных клубах Москвы появилась услуга — ванна с шампанским. Дома стали напоминать музеи, салон автомобиля придумали украшать бриллиантами. Сходят с ума, скажете вы. Отчаянно борются со стрессом, отвечу вам я. И вы делаете тоже самое, только в рамках своих финансовых возможностей. Получите доступ к ресурсам и начнёте завтракать чёрной икрой. Только не станете от этого ни счастливее, ни здоровее.

Что делать?

К сожалению противостоять этому можно только методами, которые нереально воплотить в жизнь. Безусловно человечество уже пробовало уравнять людей между собой и это приводило к положительным результатам, но возникло сразу несколько критических ошибок в системе. Во-первых сделать всех богатыми нереалистично. Даже в Швейцарии есть бедные. Во-вторых уравнять можно только отняв у богатых, раздав всем остальным. Но тогда у талантливых и способных пропадает всякий стимул. Зачем человеку с тремя высшими образованиями и кучей идей что-то создавать, если жить он всё равно будет на уровне необразованного бездельника? В результате мы получим Северную Корею, где все равны, только равны они по уровню бедности. И даже там есть целый пласт людей, которые «ровнее» остальных.

Сократить неравенство в доходах можно только с помощью прогрессивной шкалы налогообложения. Швеция в этом сильно преуспела, стоит подумать над тем, чтобы взять с них пример. Но этого мало. Для избавления человека от стресса всё равно придётся решить вопрос его ментального здоровья. Учёные, кажется, знают как это сделать и вот в чём заключаются их рекомендации:

Сообщества по интересам

Человеку важно быть частью какой-то группы и если он счастлив внутри неё, то внешний мир перестаёт вызывать стресс. Исчезает страх отвержения, следовательно наступает спокойствие. Важно создавать и организовывать кружки по интересам, сообщества, организации. В одной из книг Дейла Карнеги я много лет назад прочитал историю мужчины, который потерял жену. После её смерти он долго не мог найти себе место и страдал от травмирующего события. Но позже решил вступить в волонтёрскую организацию и до того увлёкся своей новой деятельностью, что почувствовал себя значительно лучше. Он не просто приносил пользу, но и был занят чем-то интересным.

Таким людям не нужна сильная рука, они не мечтают причислить себя к каким-то победителям. Вместо этого им кажется разумнее найти свою группу, стать её полноправным членом и реализовывать потенциал на благо окружающих. Именно здесь он получит уважение, внимание и признание. Самооценка будет опираться на успехи без оглядки на их масштабы. Может кто-то и полетел в космос, быть может кто-то крутой нейрохирург ежедневно спасающий человеческие жизни, но я существую здесь и сейчас. Делаю то что могу, вижу результаты своих усилий. Я полезен, важен и нужен. Не боюсь быть изгнанным и счастлив от этого.

Соблюдение прав и свобод

Движение вверх по иерархии нужно в обществах, где от твоего положения зависит уровень прав и свобод. Будучи простым бедолагой человек может стать жертвой насилия, но такое никогда не случится с миллионером. Тебя могут ограбить, а богача нет, потому что у него охраняемая территория и личный телохранитель. Это тебе нельзя тонировать стёкла автомобиля, потому что ты букашка. А депутату можно. Если под твоими окнами орут алкаши, то это только потому что ты живёшь в нищем районе и полиция к тебе не приедет. А в элитных домах повсюду камеры, там проживают влиятельные люди, участковый прибежит через минуту. Это у тебя не примут заявление, а олигарх позвонит куда надо и всё решит.

В результате стресс возрастает не от бедности в прямом смысле слова, а от ощущения себя бедным. Ты мог бы быть счастливым в старом родительском доме и наслаждаться деревенской тишиной, но тебе никогда не подведут газ и центрального водоснабжения у тебя не будет. Впрочем, как и дорог. Жалобы свои засунь поглубже, тебя никто не станет слушать, потому что кто ты такой есть? И с этим невозможно спорить, слушая как с центральных телеканалов народ называют быдлом, а женщин принуждают рожать фразой «…пока рожалка работает». Человеку не миллиарды нужны, он хочет знать, что его уважают хотя бы на минимальном уровне. Относятся не как к скотине. Этого достаточно, чтобы стресс пошёл на спад.

Вместо итога

Даже самая лучшая медицина будет бессильна в случае постоянно повышенного уровня гормонов стресса в организме. Яд, который разъедает изнутри, невозможно ничем вытравить. Тело ослабевает настолько, что уже неспособно противостоять самым простым инфекциям. Сердечная мышца трудится под высокой нагрузкой, регулярные переживания изнашивают её до инфаркта. Мы ждём чудо лекарств и современного оборудования, но ничего не делаем с самоубийством организма. И пока одни твердили о необходимости повышать доходы, другие обнаружили более важные потребности индивида.

Роберт Сапольски наверное не ставил задачу копать так далеко, но своими трудами совершил настоящее открытие. Мы все должны строить экономику в которой каждый получит доступ к ресурсам, достаточным для нормальной жизни. Кто-то пустит всё по ветру и просто пропьёт. Кто-то создаст востребованные и качественные продукты, увеличив своё состояние до возможности попасть в список форбс. Всем остальным нужно не так много, они могли быть счастливы в однушке, имея рис на завтрак и ладу гранту под пятой точкой. Могли бы, но не станут, если не будут созданы условия для поддержания стресса на минимальном уровне. В стране без прав, свобод, самореализации и уважения, несчастными будут все. Одни продолжат лезть наверх, чтобы выжить, а другие начнут держаться за достигнутую лестницу руками и ногами, чтобы никогда не скатиться вниз. Каждый умрёт гораздо раньше положенного, от заболеваний вызванных чёртовым адреналином, норадреналином и кортизолом..