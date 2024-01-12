Опухоль молочной железы у женщин. Симптомы

Опухоли молочных желез встречаются чаще всего у женщин в возрасте от 35 до 50 лет, однако заболевания, включая рак, стремительно молодеют. Крайне редко такие новообразования вообще как-то себя проявляют. Даже злокачественные опухоли непросто обнаружить без тщательно осмотра у специалиста. Однако некоторые изменения в самочувствии все же можно заметить.

Опухоль молочной железы у женщин: основные симптомы

Все симптомы опухолей, будь то рак или любое другое заболевание, можно условно разделить на специфические и неспецифические. Первые характерны для запущенных форм болезни, вторые могут сигнализировать о самых различных нарушениях, но обязательно должны стать причиной визита к врачу.

Любое новообразование активно снабжается кровью, в то же время выбрасывает в окружающие ткани массу токсических веществ. Исключений не слишком много, поэтому зачастую опухоли сопровождаются: усталостью и утомляемостью, периодическим повышением температуры, слабыми признаками отравления.

Интоксикация организма – один из самых опасных симптомов. Он говорит о том, что опухоль уже начала активно взаимодействовать с организмом, распространятся. Но даже в этом случае местные боли могут отсутствовать.

Рак молочной железы чаще всего провоцирует изменения веса и гормонального фона. Как правило, больные стремительно худеют без видимой причины на протяжении нескольких месяцев. Потеря массы тела может составить более одного килограмма в неделю. При этом могут отмечаться излишняя чувствительность и возбудимость, резкие смены настроения. Нередко опухоли сказываются на состоянии кожи на груди. Сухость, раздражение, покраснения – одни из признаков развития опасной патологии.

Специфические признаки

Если болезнь запущена, можно заметить и более явные симптомы. Первой меняется форма груди и соска. Она становится ассиметричной, сосок втягивается, уплотняется. При этом на ощупь не всегда можно найти имеющееся уплотнение, поэтому диагностика должна проводиться исключительно врачом. К этой группе симптомов относятся и боли неясного происхождения при движении, активной работе руками или в некоторых положениях. Например, после сна на одном боку может появиться онемение или чувство сдавливания.

При нажатии на сосок могут появляться выделения. Иногда это мутноватая жидкость без запаха. В самых тяжелых случаях отделяемое имеет желтый цвет, специфический запах и даже включения крови. Такие симптомы характерны для рака в 3 и 4 стадиях.

К числу опасных симптомов относят и заметные изменения кожных покровов. На груди может появиться апельсиновая корка, похожая на мелкий целлюлит. Пораженная зона становится более плотной на ощупь и менее чувствительной. Иногда опухоль проявляет себя красными пятнами на коже груди. Они увеличиваются в размерах, становятся все более темными, затем шелушатся, после начинается намокание пораженных областей.

Редко, но при возникновении опухоли грудь может увеличиться, причем пропорционально. Это происходит за счет появления отека. Так организм отвечает на «вторжение» и пытается защитить себя. На фоне такого симптома часто изменяется форма ареола. Он уменьшается, а структура его становится более плотной и грубой. Заметить можно и проступающие сосуды под кожей. Если они не были видны раньше, изменение размера сделает рисунок явным. В этой области отмечают болезненность даже при легком прикосновении.

Вместо итога

Если отмечен хотя бы один из специфических признаков, следует немедленно обратиться к врачу. Даже при отсутствии любого из симптомов женщины из группы риска должны регулярно проходить специализированное обследование.

Также важно помнить, что публикации в интернете на медицинскую тематику не стоит воспринимать всерьёз. Человек склонен к киберхондрии, поэтому большинство симптомов всегда кажутся реальными. Данная публикация носит информационный характер и не может диагностировать у вас заболевание. Для этого необходимо сдать анализы и посетить маммолога.