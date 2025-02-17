Онихолизис ногтей: что это такое и как справиться с патологией?

Онихолизис ногтей — это проблема, которая сопровождается отслоением ногтевой пластины от ногтевого ложа, в результате чего под ней скапливается воздух. Этот процесс является одной из форм ониходистрофии и, как показали исследования, чаще всего затрагивает женщинами, особенно на ногтях четвертого и третьего пальцев правой руки. Затрагивать он может людей любого возраста и расовой принадлежности, однако чаще всего это заболевание возникает у взрослых.

Причины онихолизиса: обширный спектр факторов

Проблема онихолизиса может возникать по множеству причин, начиная от внешних раздражителей и заканчивая серьезными заболеваниями. Одним из наиболее распространенных источников проблемы являются контакты с раздражающими веществами, а также механические травмы. Многие факторы могут вызвать это состояние.

Внутренние факторы

Среди внутренних причин, приводящих к онихолизису, можно выделить следующие. Различные заболевания кожи, такие как псориаз, системная красная волчанка, красный плоский лишай и вульгарная пузырчатка, могут вызывать изменения в структуре ногтей. Также заболевания щитовидной железы, как бессимптомный гипертиреоз и сахарный диабет, могут влиять на состояние ногтей.

Синдром Кронкайта – Канады является редким наследственным заболеванием, вызывающим поражение ногтевых пластин, полипы в пищеварительном тракте и другие проявления. Железодефицитная анемия и пеллагра, связанная с нехваткой витамина PP, также влияют на состояние ногтей. Бывает и такое, что беременные женщины сталкиваются с онихолизисом, хотя это происходит нечасто. Вызывается это состоянием чаще всего в период с 29 до 42 недель беременности.

Целиакия, которая проявляется непереносимостью глютена, приводит к тому, что ногти отслаиваются и истончаются, появляются гребни и полосы.

Внешние факторы

К внешним факторам, способствующим онихолизису, можно отнести воздействие ультрафиолетового излучения при приеме определенных лекарств. Это состояние называется фотоонихолизисом, и оно может возникать во время приема некоторых антибиотиков или нестероидных противовоспалительных средств. Эта реакция встречается редко, и отказываться от указанных препаратов необязательно, но важно следовать рекомендациям врача.

Травма ногтя, вызванная ударами или неаккуратным маникюром, может привести к тому, что ногтя отделяется от ложа, что также можно наблюдать при использовании инородных тел, например, заноз. Косметика для ногтей, такая как лаки или утолщители, тоже может выступать как серьезный раздражитель. Долгий контакт с сахаром, как это происходит у кондитеров, еще один из факторов риска.

Грибковые инфекционные заболевания, такие как онихомикоз, часто идут в паре с онихолизисом и воспалительными реакциями вокруг когтевых валиков. Наконец, в некоторых случаях онихолизис может быть наследственным, что связано с генетическими мутациями, передающимися по наследству.

Симптомы онихолизиса: как понять, что вы столкнулись с проблемой

Состояние онихолизиса начинается с отсоединения ногтевой пластины от ложа, и чаще всего это происходит с свободного края, постепенно продвигаясь к области лунки ногтя. В большинстве случаев это затрагивает не более половины ногтя, и лишь в редких случаях может происходить полное отделение пластины.

При отслоении ногтевой пластины она обычно сохраняет гладкость и нормальную консистенцию, но приобретает беловатый или сероватый оттенок. Если к онихолизису приводит грибковая или бактериальная инфекция, поверхность ногтя может стать неровной и подверженной изменению цвета.

Патогенез онихолизиса: как все устроено?

Для понимания онихолизиса важно рассмотреть строение ногтей. Ногтевая пластина состоит из 100–150 слоев роговых клеток, состоящих из полупрозрачного кератина. Основной цвет ногтей определяется капиллярами, расположенными в ногтевом ложе.

Ногтевое ложе, покрытое бороздками, крепко сцепляет ногтевую пластину с ложем. Корень ногтя, или матрикс, постоянно производит новые клетки, обеспечивая рост ногтей, который на руках составляет примерно 1 мм в неделю, а на ногах — 1 мм в месяц.

Состояние гипонихия, расположенного под свободным краем ногтя, важно для удержания ногтевой пластины на месте и защиты от разного рода микроорганизмов. Повреждение любых структур на уровне ногтя может привести к развитию онихолизиса.

Механизм развития онихолизиса

Травматический онихолизис возникает, когда происходит разрыв соединений между ногтем и кожей, что может быть вызвано наложением механических сил, таких как постоянное подтирание и повреждение ногтевой пластины. Если ногти наращиваются, онихолизис может возникнуть из-за того, что искусственный ноготь прочно соединен с натуральной пластиной, что делает ее лечение более проблематичным.

Как показано некоторыми исследованиями, онихолизис часто возникает одновременно с другими заболеваниями кожи и редко предшествует им.

Классификация онихолизиса: виды и стадии

Онихолизис классифицируется по нескольким критериям, включая причины, которые привели к его появлению. Например, он может возникнуть из-за механической травмы, быть следствием кожных заболеваний или симптомом общих заболеваний организма.

В зависимости от степени отслоения различают частичный и полный онихолизис. В первом случае наблюдается отделение ногтевой пластины в виде полосы, во втором — полное отсоединение.

Осложнения онихолизиса: что может произойти

После удаления отслоившегося ногтя обычно наблюдается восстановление ногтевого ложа, на это может уйти около трех месяцев для пальцев рук и до шести месяцев для пальцев ног. Однако иногда могут возникнуть осложнения, такие как грибковая инфекция, нарушение роста ногтей или их утолщение.

Диагностика онихолизиса: как она проходит?

Для диагностики онихолизиса необходимо обратиться к дерматологу. Врач соберет анамнез, выяснив наличие сопутствующих заболеваний и условия работы пациента. Он проведет осмотр ногтевых пластин, проанализирует их состояние и осуществит дерматоскопию.

Микроскопическое исследование даст возможность исключить грибковую инфекцию. Состояние ногтей может прямо указывать на различные системные заболевания, что делает их важным элементом диагностики.

Лечение онихолизиса: какие меры предпринять?

Лечение онихолизиса напрямую зависит от его причин. В случае онихолизиса, вызванного травмой, может потребоваться минимальное вмешательство. Специалисты рекомендуют избегать контакта с моющими средствами и щелочами, использовать резиновые перчатки при работе с водой, и следить за тем, чтобы ногтевое ложе оставалось сухим.

Для ухода за ногтями рекомендуется включить в рацион свежие овощи и фрукты, а также использовать увлажняющие средства для восстановления гидролипидной пленки кожи. При необходимости могут быть назначены витаминно-минеральные комплексы для улучшения состояния ногтей.

Специальные антибактериальные и противогрибковые меры также могут применяться для борьбы с инфекциями, если они являются причиной онихолизиса. Важным этапом лечения является устранение отслоившегося участка ногтя, особенно при грибковых инфекциях.

Прогноз и профилактика: как избежать проблем

Прогноз в большинстве случаев благоприятный, так как новая ногтевая пластина формируется, однако важно помнить, что отслоившаяся часть не прикрепляется обратно. Для профилактики онихолизиса следует внимательно относиться к общим заболеваниям и стараться избегать травм ногтей. Использование перчаток при постоянном контакте с водой также имеет большое значение в предупреждении этого состояния. Онихолизис — это неизменное состояние, которое при внимательном подходе к собственному здоровью можно предотвратить и успешно лечить.