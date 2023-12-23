Окружение: как мы выбираем друзей, знакомых, мужей и жён?

Окружение это люди находящиеся рядом в социальной, личной и интимной зоне близости. Сетуя на то, что вокруг собрались нехорошие друзья, знакомые и партнёры в романтическом союзе бессмысленно, так как вопреки всем предположениям окружение создаём мы сами. Эта теория стала доступна общественности в далёком 1914 году, благодаря усилиям Зигмунда Фрейда.

Зачем нам окружение?

Мечта о полной самодостаточности преследует многих людей. Хотелось бы быть настолько независимым, чтобы в тотальном одиночестве не испытывать никакой нужды. Психоэмоциональные травмы часто приводят к стратегии избегания, например мужчины, столкнувшиеся с трудностями в межличностной коммуникации с женщинами, начинают обесценивать представительниц нежного пола, высказываясь об отсутствии пользы или дефиците «нормальных» дам.

Женщины в свою очередь нередко встают на путь контрзависимости, наивно полагая, что от мужиков одни проблемы и они вообще бесполезные создания. Уж лучше одной. Точно также мы теряем друзей или отвергаем любые попытки сблизиться с нами. Одни не отвечают нашим критериям, потребностям и представлениям, другие причиняют боль предательства, обмана, манипулирования.

Окружение нам необходимо в первую очередь для самореализации. Звучит может быть непонятно, ведь это персональная ответственность индивида, но важно понимать, что без внешней опоры вы сталкиваетесь с двумя проблемами. Первая — отсутствие поддержки, источников опыта, ощущения безопасности. Вторая — вам становятся недоступны, либо являются неполноценными многие виды деятельности. Родить и воспитать ребенка трудно без партнера, а играть в теннис одному скучно.

Коучи неоднократно публиковали результаты различных исследований из которых становится понятно, что знания и навыки являются лишь частью успеха. Бизнес тренеры полагают, что достижение поставленных целей на 40-70 процентов зависит от окружения. Если 5 твоих друзей миллионеры, ты станешь шестым. Если 5 твоих друзей алкоголики, ты будешь шестым. И так далее.

С точки зрения психологии никакой мистики здесь нет. Всё наше окружение это во-первых отражение нас самих, а во-вторых отражение нашего опыта взаимодействия. Если ребенку в детстве повезло побывать в безопасной зависимости, во взрослой жизни он никогда не подпустит к себе манипуляторов, абьюзеров и потребленцев. Джордж Клуни однажды сказал — «окружай себя только теми, кто тянет тебя вверх. Просто в жизни достаточно тех, кто пытается утащить вниз». На словах всё просто, но что влияет на способность собирать вокруг себя хороших, полезных и доброжелательных?

Как мы формируем своё окружение?

Существует только две модели выбора близких людей. Обе детально описаны Фрейдом и нашли подтверждение в трудах других психологов. Мы смотрим на людей с двух точек зрения и в зависимости от того, какой способ является приоритетным, соглашаемся на коммуникацию по одному из принципов. Друзей, знакомых, собеседников, партнеров, любовников, мужей и жён подпускаем по заданным критериям.

Опорный метод выбора

Опорный метод выбора окружения основан на детском опыте взаимодействия со значимым взрослым. Все друзья и партнеры должны отвечать одному очень важному критерию — закрывать потребности без тотального слияния. То есть человек способен поддерживать, понимать, принимать, уделять внимание и заботиться в пределах необходимого минимума. При этом сам может быть совершенно другим, не похожим на вас. Взаимодействуя в зоне обоюдной ответственности, в остальном люди остаются индивидуальностями.

Суть опорного метода в том, что индивид ранее уже состоял в подобных отношениях с родителем. Тот принимал его индивидуальность, понимал и замечал потребности, всегда выполнял свои обязательства. Всё это требуется и от друга и от мужа/жены. Вторым важным критерием будет толерантность, то есть способность сохранять отношения при существовании различий и несовпадении взглядов, желаний, мировоззрения.

Опорный метод выбора окружения даёт сбои в случае деструктивного детского опыта. Если взрослый, являясь значимым, был тираном или безучастным, то во взрослой жизни человек будет искать таких людей повсюду и бороться за их любовь, подпуская к себе исключительно травмирующих спутников.

Таким образом мы делаем вывод о том, что опорный метод выбора окружения станет полезным только в случае правильного опыта взаимодействия с родителем. При чём не с любым, а именно со значимым взрослым. Такие люди получают надежный тип привязанности и как правило собирают вокруг себя ментально здоровых друзей, партнеров, даже коллег.

Нарциссический метод выбора

Если при опорном человек смотрит на других людей и желает получить их индивидуальность для обогащения внутреннего «Я», то нарциссический метод подразумевает отражение себя самого. То есть в окружающих он ищет собственное отражение, чтобы сблизиться с похожими, а порой и точными копиями. Но здесь же происходит разделение.

Во-первых человек имеет характеристики, которые считает постыдными, либо проявлением слабости. Ненавидит это в себе и никогда не подружиться с теми, кто наделен такими же качествами. Например, осознав свою неспособность заработать денег и обеспечить свои потребности, человек может проявлять гнев к бедным. Столкнувшись с беззаконием и не найдя инструментов защиты своих прав, начнет испытывать презрение к таким же незащищенным. Следовательно дружить и вступать в отношения с такими людьми не сможет, будет брезговать.

Во-вторых нарциссический метод подразумевает поиск в окружающих характеристик и качеств, которые индивид хотел бы видеть в идеализированной версии себя. По этой причине нарциссическая мать, фантазирующая на тему удачного замужества, но не реализовавшая свои потребности, будет заставлять дочь найти успешного мужчину. Если она справится, то мать тут же запишет это на свой счёт. Если нет, то отречется от дочери (ты не в меня, ты в отца и так далее).

Фундаментом служит попытка «примазаться» к чужому успеху. Все свои слабости в окружающих жестко осуждаются и отвергаются, а всё то, что хотелось бы видеть в лучшей версии себя, начинает нравится. И по этому принципу отбираются как друзья так и партнеры в романтическом союзе.

Вместо итога

Люди использующие опорный метод чаще всего вступают в отношения с людьми непохожими на них самих, порой даже полностью противоположных. Сами являются надежными и желанными компаньонами, потому что способны понимать, принимать и заботиться. В зависимости от их детского опыта окружение будет адекватным либо деструктивным. Жёны таких мужчин внешне и по характеру похожи на их матерей, а мужья женщин на их отцов.

Люди вступившие на тропу нарциссического метода сложны в коммуникации. Если вы придерживаетесь иных взглядов или имеете потребности, которые они считают постыдными для себя, то избежать насилия, обесценивания и оскорблений не получится. Все ваши успехи будут автоматически приписаны им. Пока вы добиваетесь результатов, будете слышать «МЫ», как только прекратите оправдывать ожидания, окажетесь на обочине. Партнеры людей предпочитающих нарциссический метод выбора чаще всего внешне и по характеру похожи на них самих.