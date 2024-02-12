Обязанности мужа и жены в семье

Человечество преодолело множество этапов своего развития и практически через все трудности удалось пройти за счёт создания общин и семей. Проще говоря люди всегда объединялись в группы по различным признакам, а мужчины и женщины вступали в романтические союзы. Это позволяло эффективно защищаться от хищников, добывать пищу и воспитывать детей. Но несмотря на это формы взаимодействия неоднократно менялись, а вместе с ними изменения терпели и обязанности супругов.

Существует убеждение о якобы четком распределении усилий. Мужчина охотится и отбивается от врагов, а женщина возится с детьми, готовит еду и оберегает домашний очаг. На практике историки неоднократно доказывали обратное. Представительницы нежного пола принимали активное участие в собирательстве, наравне с мужчинами обрабатывали огороды, а воспитанием детей мужья занимались ничуть не меньше.

В современном мире больше не нужно ходить с камнем на мамонта, он в готовом виде лежит на прилавках супермаркета. Хищники больше не вламываются в пещеру и военные конфликты в развитых странах не случаются, многие ни с кем не воюют уже сотни лет. Труд перестал быть исключительно физическим и женщина способна зарабатывать ни то что наравне с мужчиной, но и гораздо больше него. Гендерные различия в быту становятся малозаметными и возникает вопрос — а какие обязанности у современных супругов, как их распределить?!

Общепринятые обязанности приводящие к насилию

Стереотипы до сих пор существуют и если спросить людей о том, что должен делать мужчина и что должна делать женщина, вы получите набор клише. Целый список ожиданий и требований, о которых все знают и некоторые даже пытаются реализовывать их в своей жизни. Но дело заканчивается эмоциональным насилием. Перечислим их.

Обязанности мужа в семье

Первое и самое популярное — муж обязан обеспечивать семью финансово. Зарабатывать столько денег, чтобы можно было покрыть все потребности его самого, жены и детей. Если вдруг ячейка общества сталкивается с трудностями, не может позволить себе купить квартиру, машину, оплатить отпуск, хорошую одежду и вкусную еду, то виноват муж.

На втором месте защита. Что имеется ввиду не очень понятно. Кто-то считает что мужчина обязательно должен отслужить в армии и иметь военную профессию, кто-то отправляет спутника на решение всех своих конфликтов. Поссорилась на работе с коллегой, пойди отшиби ей голову, чтобы больше не вякала. Сосед на парковке мне нагрубил, ты должен его наказать, если нормальный мужчина.

Помогать жене с детьми также обязанность мужа. Ходить с ними гулять, водить в секции, купать, иногда кормить, делать уроки. По сути всё что делает женщина, должен делать и её партнер. Тут ответственность делится пополам.

Поддержка супруги крайне важна. Он должен уметь слушать, обладать хорошим чувством юмора, сходится с ней во мнении. Зависит от типа привязанности, но в большинстве случаев девушки требуют присутствия спутника,чтобы вместе ходить в магазин, вместе смотреть сериалы, разговаривать за чаем. Настроение представительницы нежного пола целиком и полностью на плечах партнера, поэтому физическая близость должна присутствовать в полном объёме.

Заботиться необходимо не только о жене, но и о всех её ближайших родственниках. Особенно о маме. Поэтому поездки на выходные в гости к её родителям обязательны. Если в семье случились какие-то неприятности, то муж должен принимать активное участие. это же теперь и его семья тоже.

И в заключении — муж обязан оберегать жену от других мужчин. Если в интернете пишут какие-то парни, то он должен связаться с ними и объяснить, что девушка занята. Если кто-то оказывает знаки внимания, то супругу стоит решить этот вопрос. За любовь нужно бороться и отбить спутницу у всех остальных просто необходимо, иначе что ты за самец?!

Обязанности жены в семье

Супруга целиком и полностью отвечает за хозяйство. Она обязана гладить, стирать, убираться, мыть полы, содержать жилище в чистоте. Если у неё пыль на подоконнике или газовая плита грязная, то такая девушка считается плохой женой. Посуду после ужина также должна помыть она. А перед этим нужно приготовить завтрак, обед и ужин, потому что это испокон веков женская зона ответственности.

Девушка обязана быть красивой и ухоженной, чтобы не только нравится собственному мужу, но и привлекательно выглядеть на случай «выхода в свет». За неё не должно быть стыдно, потому что жена это важная опора для своего супруга, если она выглядит так, будто только что с сеновала упала, то её быстро оценят в негативном ключе. Неухоженная женщина это позор.

Воспитание детей полностью лежит на её плечах. Делать уроки, заниматься развитием, решать как, чему и где учиться, должна она. Поведение детей это отражение женщины и если они шумят, хулиганят или озоруют, то виновата именно она.

Забота о родственниках супругу тоже ключевой момент. Навещать его родителей, следить за их здоровьем, помогать если заболели. В случае различных мероприятий от свадеб до похорон, девушка должна принимать активное участие в оформлении стола и приготовлении блюд. Если пришли к родителям в гости, то она должна прибраться, помыть полы.

Сохранение семьи ещё одна обязанность женщины. Ходят слухи, что мужчины ведомы и увести их из семьи проще простого. Поэтому дремать никак нельзя, все конкурентки должны держаться на расстоянии, а в случае появления на горизонте охотницы, супруга должна поставить её на место. И нельзя забывать об удовлетворении мужа, потому что от хороших жён не уходят. В разводе всегда виновата она.

К чему это приводит?

Следовать общественной норме крайне сложно. Люди попадают в заданные рамки и отныне обязаны соответствовать правилам, которые непонятно кто, зачем и когда придумал. Психологи хорошо знают, что ментально здоровый человек на подобные уловки не ведётся, но при этом огромное количество семей держатся на подобных соответствиях. Одновременно с этим и парни и девушки хотят стать «идеальными» чтобы привлечь внимание понравившегося человека. И упускают главное — совместимость друг с другом.

Поэтому мужчины ухаживают, добиваются, преувеличивают свои возможности, хотят показаться щедрыми и храбрыми. Вступают в конфликты с другими представителями сильного пола, чтобы отбить у них определенную девушку и отстоять свои права на неё. Ревнуют, боятся что однажды она изменит и тогда его образ рассыпается, все начнут думать, что он слабак. Девушки этим пользуются и манипулируют парнями, а те всё чаще получают спутницу в ущерб себе, в результате большого количества усилий и начинают воспринимать жену как трофей. Я тебя отвоевал, теперь ты моя, делай всё как я скажу.

Женщины оказываются в ловушке эмоционального насилия. От них требуют быть красивыми, рожать детей, готовить, убираться, стирать, ублажать супруга. Плевать что хочет она, главноебыть такой, как хотят окружающие. Приходится демонстрировать то, что хотят видеть его друзья и родственники. Забывая о самореализации многие пытаются понравиться обществу, а взамен ждут вознаграждения.

Я за собой ухаживаю, я молодая и привлекательная, пельмени сварила, полы помыла, сына родила, теперь вы все мне обязаны, давайте деньги, льготы, почёт и уважение. Всё это в совокупности оборачивается сначала объективизацией представительниц нежного пола, а потом приводит к манипулированию по отношению к мужчинам.

Обязанности мужа и жены в семье с точки зрения психологии

Психология категорически отрицает распределение ролей исходя из гендерных различий. Проще говоря никаких мужских и женских обязанностей не существует. Смысл романтического союза заключается в том, что два человека объединили усилия ради достижения обоюдных целей. Различия это точка роста, а не явно выраженный разделитель. Он не может получить ребенка без неё, точно также как и она без него.

Поэтому в основе лежит взаимная симпатия. На втором этапе подключается способность находить компромиссы. На этом фундаменте появляется уважение, которое и гарантирует возникновение любви в широком смысле слова. Но как же быть с бытовыми делами, кто за что должен отвечать?!

Здесь нам на помощь приходит один психологический термин — зона ответственности. Есть личная, где каждый обязан заботиться о себе и обеспечивать себя сам. А есть обоюдная, тут находятся дети, капитал, поддержка друг друга, присутствие. Хотите ездить на мерседесе, купите его себе сами. А вот за ребенком в сад должны ходить оба. И чтобы не лазить везде вдвоём и эффективнее распределить ресурсы, важно научиться договариваться.

Обсудите с партнером дела и заботы, которые одному даются легче, чем другому. Приготовление ужина это обоюдная ответственность, но возможно муж прекрасно готовит и делает это с удовольствием, а жену дико раздражает весь процесс. Быть может жена спокойно водит машину и наслаждается этим, а у мужа не очень получается и каждая поездка оборачивается нервным тиком.

Возможно девушке совершенно не сложно водить сына в художественную школу, а муж сидит там мучаясь от тоски. Или кто-то обожает бродить по магазину выбирая хлеб и молоко, а другой устаёт спустя минуту пребывания в супермаркете. Будет девушка рожать или нет, это её выбор. Если она не хочет, а вам очень надо, значит вы неудачно выбрали спутницу. Она нормальная, но именно вам не подходит. Если вы хотите не работать и жить за счёт супруга, а тот не согласен всё тащить на себе, то вам нужно поискать другого, этот хороший, но не для вас.

Попробуйте перечислить навыки и знания, которые усиливают ваш союз. У каждого из нас есть сильные и слабые стороны, партнер позволяет достигать результата через объединение. Кто-то водит машину, кто-то готовит ужин, кто-то моет полы, кто-то скандалит с управляющей компанией. Всегда любое дело одному даётся легче, чем второму и круто, если вы смогли правильно распределить задачи. Ещё круче, если вам удаётся делать это каждый день.

Вместо итога

Никаких мужских и женских обязанностей не существует, это миф. Попытка соответствовать навязанной норме приводит к тому, что человек занимается тем, к чему руки не приспособлены. Эффективность в таком союзе всегда будет на минимуме, а вот насилие на максимуме. Действуя против своей воли мы тратим много ресурсов и когда ожидания окружающих реализованы, ждём вознаграждения. Ведь если мне девушка сто раз отказала, я ради неё передрался со всем районом, потратил на неё кучу денег и ни разу не отступил, то теперь она обязана любить меня всю жизнь. Я выполнил все условия, теперь ты тоже должна.

Если девочке всю жизнь вбивали в голову мысль о том, какой она должна быть, то пройдя через все трудности, удовлетворив ваши потребности, она начнёт требовать расплаты. Я красивая, ухоженная, не ем после 6, бегаю и качаю пресс, получила образование, научилась готовить 17 000 блюд, идеально отчищаю зубную пасту с зеркала, могу мыть окна без разводов, родила ребенка. Вы ж все мне теперь по гроб жизни обязаны!