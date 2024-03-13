Обостренное чувство справедливости: хочу получать не меньше других!

Обостренное чувство справедливости это тревожное состояние характеризующееся интенсивными реакциями психики на события связанные с нарушением прав, свобод и личных границ индивида. Проявляется в форме обиды, агрессии, гнева, апатии, прекращения коммуникации с источником насилия. Проще говоря индивид убеждён, что ему полагаются определенные блага или их распределение должно быть равномерным, но по итогу сталкивается с иной ситуацией, что провоцирует защитные механизмы нацеленные на восстановление честности.

В психологии существует разделение между здоровым чувством справедливости и обострённым его состоянием. Второе является деструктивной формой выражения недовольства и свидетельствует о высокой тревожности, часто затрагивающей центральную нервную систему. Соответственно действия такого человека с большой лолей вероятности окажутся неэффективными и неадекватными. При этом поводом всегда служит вероломное нарушение его прав либо свобод.

Как формируется чувство справедливости?

Одно из исследований показало удивительные результаты. В нём приняло участие более 800 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Задача состояла в том, чтобы распределить кучу конфет между собой. Каждый пытался забрать себе как можно больше, игнорируя желание всех остальных, но в зависимости от возраста ситуация менялась. Во-первых абсолютно все были недовольны, если получали меньше остальных. В последствии они утверждали, что такое распределение было несправедливым, все должны были получить поровну.

Во-вторых дети старше 8 лет чаще делились конфетами с другими ребятами, отказывались от излишеств, чтобы никого не оставить без сладостей. На вопрос «зачем вы это сделали» следовал ответ — если бы я забрал себе много, то кому-то ничего не досталось бы или кто-то получил бы всего одну конфету, например. А это несправедливо!

Далее исследователей заинтересовал сам механизм формирования чувства справедливости. Почему мы отказываемся от благ, если они незаслуженны и почему отстаиваем свою позицию в ситуации, когда имеем полное право на получение чего-либо? Оказывается, этот навык приобретённый, в раннем детстве мы не задумываемся о справедливом распределении, единственная задача малыша — получить не меньше остальных.

Конкурентная среда

Конкуренция подразумевает наличие ресурсов для достижения цели. Чтобы получить больше благ, нужно обладать набором характеристик, талантами, навыками, знаниями. Соответственно в такой ситуации человек учится оценивать свои возможности, наделяя их некоторой стоимостью. Допустим вам платят 200 000 рублей просто так, вы для этого ничего ценного не делаете. Тогда все вокруг заметят, что ваш доход несправедлив. И вы сами будете знать, что он незаслуженный. Конкурентная среда эту ошибку устраняет, теперь чтобы заработать 200 000 нужно обладать какими-то равнозначными ресурсами..

Влияние репутации

Сдерживающим фактором является репутация. Безусловно силой можно забрать важные ресурсы, просто отвоевать их или отнять. В обществе, где репутация ни на что не влияет, такое допустимо. Но в иной ситуации «силач» сталкивается с проблемами. Конфеты у него теперь есть, но дружить с ним не хотят, на речку не позвали, на день рождения не пригласили. Его оценили как варвара и подвергли изоляции, то есть лишили чего-то ценного.

Таким образом отказ некоторых детей от конфет обусловлен их желанием сохранить свой статус в коллективе. Это игра в долгую, сегодня справедливо распределил конфеты, а завтра с тобой ими поделятся. Сегодня ты поступил по совести, а завтра тебе помогут, потому что уважают и ценят твои личностные характеристики.

В современном мире репутация имеет всё большее значение. Если общество оценило вас как варвара, незаслуженно получающего какие-то блага, то скорее всего к вам применят санкции в виде канселлинга. Откажут в поддержке, внимании, присутствии. Начнут игнорировать, обесценивать, искать способы изолировать от себя. Если вы супермаркет, который торгует просрочкой, то к вам просто перестанут приходить покупатели.

Развитие рыночной экономики

Проблема госкапитализма в том, что при нём выстраивается вертикаль власти и все блага государства сосредотачиваются в руках одного человека или группы лиц. Той самой политической верхушки. Захочет царь, будет депутат миллион получать, а захочет, сделает миллионерами врачей. Может открыть завод и платить сотрудникам по 500 000, а может и по 30 000. Никто не мешает запретить предпринимательство и отдать эти ниши «своим людям».

Тогда конкуренция и институт репутации просто не работают. Зачем мне нравится людям, быть порядочным человеком и поступать по справедливости, если моё благосостояние зависит от одного единственного человека? Мне достаточно нравится ему. Зачем мне заботится о качестве выпускаемой продукции, если другую вы всё равно не купите? Побухтите чуть чуть и всё равно придёте в мой магазин.

Рыночная экономика, построенная на истинном капитализме, исключает подобные ошибки системы. Здесь всё построено на конкуренции и репутации. А значит тебе придётся повышать качество и выстраивать доверительные отношения со всеми вокруг. В странах с рыночной экономикой психологи чаще фиксируют проявление чувства справедливости.

Там, где главенствует госкапитализм люди стремятся получить доступ к благам не задумываясь над тем, насколько это справедливо. Мы наблюдаем инфантильное поведение, когда индивид обижается, если получает меньше остальных, при этом достойные не могут забрать то, что заслуживают. Распределение становится несправедливым, потому что больше не основывается на конкуренции и репутации, этим занят один человек. Депутат может получать 500 000, а хирург 50 000. Один производитель подвергается запретам, а на другого сыпятся госзаказы.

ТАСС в мае 2021 года опубликовал статью с заголовком «Россияне назвали категорию граждан с самыми несправедливо высокими зарплатами». Из исследования следует, что 80% россиян считают незаслуженно высокими зарплаты чиновников, 38% пожаловались на сверхдоходы топ-менеджеров госкомпаний, 29% недовольны прибылью риэлторов, ещё 25% гневно высказались в адрес финансистов. А всё почему? Потому что граждане не влияют на эти цифры, хочешь или нет, ты заплатишь чиновнику и топ менеджеру зарплату своими налогами и никуда не денешься от навязанных услуг работников в сфере недвижимости.

Как формируется обострённое чувство справедливости?

Деструктивная фаза чувства справедливости возникает в ситуациях, когда индивид длительное время подвергался лишениям, например у него отнимали деньги, не позволяли самореализовываться, самовыражаться, высказывать своё мнение. Проще говоря жертва различных форм насилия начинает отстаивать свои права более агрессивно по причине затяжного стресса и длительных мучений. В некоторых случаях доходит до состояния аффекта.

Вторым фактором является банальное знание своих прав. Например, многие не обращают внимание на просрочку в магазине и даже если купили несвежий товар, то винят в этом самих себя. Эх, глаза на попе, не посмотрел срок годности! Однако тот, кто знает, что это незаконно и ему положена компенсация, может отправиться в магазин с требованием возместить ущерб, либо написать жалобы в соответствующие органы.

В некоторых случаях такие действия кажутся избыточными, подумаешь одну пачку молока продавцы проглядели, стоило из-за 80 рублей такой кипиш наводить?! Но люди с обостренным чувством справедливости знакомы с законодательством и понимают, что это серьёзное нарушение. Не имеет значение о какой сумме речь, такие люди максимально жёстко отстаивают свои права и принуждают окружающих к соблюдению правил.

Резюмируя всё вышесказанное можно сказать о том, что обостренное чувство справедливости возникает там, где человек длительное время находится в беззаконии. Несоблюдение правил и норм морали вынуждает психику защищаться и тогда тот, кому запретили высказывать своё мнение или тот, кого много лет грабили, может обрушится на нерадивого продавца на рынке, торгующего просрочкой, либо написать 100500 жалоб на водителя, который припарковался на пешеходном переходе.

Как это влияет на общество в целом?

Если чувство справедливости сдерживает общество в рамках закона и морали, принуждая каждого соблюдать правила, стремится к саморазвитию, повышать качество своих услуг и вести себя адекватно чтобы сохранить репутацию, то обостренное чувство справедливости является сигналом о том, что всё сломалось и ничего не работает.

Недавно со мной произошёл любопытный инцидент. Я пользовался картой магнита, по которой начисляются бонусы с покупок и однажды заметил, что мне их попросту не начислили. Ошибка, подумал я. И написал в поддержку не преследуя особо никаких целей. Выслал чек и попросил вернуть то, что мне полагается. Однако в течении двух недель бонусы так и не вернули, а поддержка всячески избегала диалога, заявляя, что проблема решается, ждите. Четырнадцати дней им не хватило и я почувствовал себя обманутым.

Столкнувшись с несправедливостью я просто попытался её восстановить, но не достигнув этой цели моя психика ушла в ОЧС, я не только отказался от дальнейшего использования карты и удалил приложение, но и стараюсь как можно реже посещать магазины Магнит. Более того в тот же день мне очень сильно захотелось вызвать полицию шумным соседям и пожаловаться на дурака, который припарковал своё корыто прямо у входа в подъезд. Благо вовремя проанализировал ситуацию и понял что происходит. Но это очень яркий пример того, как работает обостренное чувство справедливости. Так сказать большая проблема в миниатюре.

Для тех, кто находится во главе любого сообщества, будь то государство или бизнес, ОЧС является ясным сигналом о том, что всё сломалось. Ущемление прав, подавление свобод, отказ от соблюдения правил и так называемый синдром высокого мака неизбежно ведут к росту тревожности и как следствие протесту.

В моём случае это отказ от покупок в сети Магнит и прекращение коммуникации в формате «компания-лояльный покупатель». Однажды английский экономист написал фразу, которую впоследствии цитировал Карл Маркс и Ленин.Звучала она так — Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок. А ведь весь фундамент проблемы лежит в плоскости психологии человека, все подобные последствия являются всего лишь результатом работы психики индивида, подвергнутого лишениям, ущемлением и ошибочному распределению благ.

Вместо итога

И так, справедливым можно считать только тот формат распределения благ, при котором вы их получили с согласия источника. Проще говоря размышления категориями «много, мало, больше, меньше» инфантильны. Говорить «я получаю мало, это несправедливо», будет ошибкой. Он имеет больше меня, это несправедливо, также ошибка. Каждый получает столько, сколько заслужил и вот тут есть любопытный нюанс.

Важно соблюдать конструкцию «количество благ = вложенные ресурсы + согласие источника заплатить». Приведу мой любимый пример — вы целый день таскали кирпич из угла в угол, дико устали, потратили много сил, но денег вам не заплатили? Несправедливо? Вряд ли, потому что никто не обещал вам денег за такую работу.

Вы устроились на завод и вам озвучили зарплату — 50 000 за 8 часовой рабочий день. В конце месяца вы получили свои деньги, но начали жаловаться. Мало платят, это несправедливо. Разумно ли такое поведение? Нет, потому что вы сами согласились на эти условия.

Человек заплатил налог в надежде на то, что деньги потратят на развитие инфраструктуры города. Но их отдали чиновнику в виде зарплаты. Он много зарабатывает, молодец. Справедливо? Нет, потому что источником денег является налогоплательщик и согласия на такие расходы он не давал.

Футболист зарабатывает миллионы долларов за то что гоняет мяч по полю. Справедливо? Вообще-то да, потому что эти деньги ему платят рекламодатели, чтобы с его помощью рассказать широкой аудитории о своём бренде и зрители, которые ходят на его игру посмотреть. Их никто не заставлял покупать билеты на стадион, им самим это нужно.

Обостренное чувство справедливости в большинстве случаев приводит к деструктивной модели поведения. Столкнувшись с насилием в одном месте, мы мстим другим и применяем избыточные меры наказания. В данном случае кроме всего прочего может подключиться замещение, когда на нас несправедливо накричал начальник, а мы вечером отыгрались на ребенке, который не собрал игрушки или не убрался в комнате.

Более того, рассуждая категориями много-мало» мы забываем и про конкуренцию и про репутацию и про рыночную модель взаимоотношений. Поэтому требуем того, что не заслужили, просто потому что как дети хотим иметь столько же, сколько есть у других. Но справедливость это не про количество, это про соответствие.