Объем ввода жилья в России снизился на 4% за семь месяцев 2025 года

Российский рынок недвижимости продолжает демонстрировать спад: за первые семь месяцев 2025 года объем ввода жилья сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Росстата, за январь–июль в эксплуатацию введено 59,6 млн квадратных метров жилья, причем только в июле показатель составил 7,4 млн кв. м, что на 13,8% меньше, чем годом ранее.

Снижение спроса и ужесточение ипотечных условий

Ситуация на рынке усугубляется падением спроса. Согласно отчету «ДОМ.РФ», продажи новостроек с июля 2024 по июнь 2025 года сократились более чем на треть. Основной причиной стало удорожание ипотеки из-за высокой ключевой ставки ЦБ. В первом полугодии 2025 года банки выдали лишь 332 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей, что на 51% ниже показателей прошлого года.

Некоторые кредитные организации уже начали ужесточать условия выдачи займов с господдержкой. Как сообщает «Коммерсант», ряд крупных банков повысил минимальный первоначальный взнос с 20,1% до 30,1%. В то же время депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил отменить первоначальный взнос по семейной ипотеке, чтобы поддержать молодые семьи.

Динамика цен и перспективы рынка

Несмотря на снижение спроса, цены на жилье продолжают расти, хотя и умеренными темпами. По данным «Сбера», стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 4,2%, а на вторичном рынке — на 6,5%. Разрыв между первичным и вторичным сегментами достиг 51%, что связано с высокой долей старого жилья в продажах.

Эксперты прогнозируют дальнейшее замедление роста цен. Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам», отмечает, что возможное снижение ключевой ставки ЦБ может ослабить давление на рынок. В свою очередь, Инна Солдатенкова из Банки.ру ожидает перетока спроса во вторичный сегмент из-за более доступных цен и возможности быстрого заселения.

Мнения экспертов о будущем рынка

Альберт Короев, начальник отдела экспертов «БКС Мир инвестиций», считает, что снижение ключевой ставки поддержит спрос на жилье. По его прогнозам, к концу года она может опуститься до 14%, что положительно скажется на акциях девелоперов. В частности, он выделяет потенциал роста бумаг «ПИКа» (35%) и «Самолета» (47%).

Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности ЦБ, заявила, что у застройщиков есть достаточный запас прочности, а банки готовы поддерживать их в текущих условиях. Однако для стабилизации рынка необходимо снижение инфляции, которое позволит уменьшить ипотечные ставки.

Пока же, по словам Елены Бобровской из «Циан.Аналитики», заметного роста спроса в 2025 году не ожидается. Для восстановления рынка ставки по ипотеке должны опуститься ниже 15%, что в текущих условиях маловероятно. В результате цены на новостройки продолжат умеренный рост, а на вторичном рынке сохранится стагнация.