Свидание с представительницей нежного пола — это не про темы, а про эмоции. Задаваясь вопросом «о чём можно поговорить с девушкой» вы наступаете на скользкую дорожку, потому что важно не содержание, а подача. Женщины запоминают не слова, а впечатления. Если вы думаете, что нужно блистать интеллектом или сыпать анекдотами, вы ошибаетесь. Главное — создать атмосферу лёгкости, игры и взаимного интереса.

Когда парень пытается задать серьёзный тон беседы, он попадает ещё в одну ловушку. Женщине приходится подключать сознание, блокируя эмоции, и тогда разговор становится скучным, унылым, напрягающим. Очень скоро он превратился в собеседование, где важно следить за словами и с их помощью доносить информацию, добавляющую ему ценности. А это в свою очередь приводит к оценочным суждениям. Девушка начнёт задумываться о его ресурсности, интеллекте, возможностях. Миссия провалена.

Почему разговор «ни о чём» работает лучше всего

Женщины, нацеленные на коммуникацию с мужчинами, воспринимают мир через эмоции, а не логику. Попытки вести серьёзные беседы на первом свидании часто приводят к тому, что девушка просто перестаёт чувствовать влечение. Одна моя знакомая как-то гуляла с экономистом, который казался ей умным, интересным человеком. Но через два часа обсуждения цифр, статистики и сложных терминов, она кардинально изменила своё мнение. Встреча получилась настолько приторной, что идти на вторую уже не захотелось. Его ошибка не в выборе темы, а в отсутствии эмоционального вовлечения. Спутница словно на лекцию по ядерной физике попала. Хорошо хоть экзамен в конце сдавать не пришлось.

Разговор «ни о чём» — это не пустая болтовня, а искусство создавать настроение. Короткие реплики, лёгкие подколки, намёки — всё это заставляет её смеяться, смущаться или даже немного злиться. Ваша цель — не обменяться информацией, а вызвать эмоциональный отклик. Когда суть разговора ни на что не влияет, можно расслабиться и акцентировать своё внимание на чувствах. Очень забавно, когда вместо тяжёлых рассуждений парень вдруг спрашивает — вот интересно, голуби сразу большими рождаются? Никогда не видел маленького голубя. Ты видела?!

Конечно вы можете рассказать о том, что у вас есть машина и своя квартира, вы менеджер крупного банка и очень ответственный мужчина. Только подобные сведения должны просачиваться сами собой, иначе выглядит так, будто вы хвастаетесь или пытаетесь заслужить одобрение. Куда веселее, если вы непринужденно болтаете и периодически отвлекаете внимание собеседницы на ерунду. Лёгкость гораздо важнее статистических данных и унылых расспросов.

Чтобы понять насколько хорошо всё прошло, достаточно оценить результат. После хорошего свидания девушка в отличном настроении, ей весело и на лице улыбка. А на вопрос «о чём разговаривали» она ответить не сможет. Блин, про голубей, лавочки, ветер и штаны. Как будто ни о чём. Короче не знаю, но было прикольно.

Как говорить так, чтобы она хотела вас слушать

Уверенность — главный инструмент в разговоре с девушкой. Если вы ведёте себя так, будто уже знаете, что она вами интересуется, это подсознательно влияет на её восприятие. Когда парень сомневается в своей привлекательности, востребованности и симпатии со стороны спутницы, ему хочется компенсировать это каким-то супер интересным разговором. Но практика показывает — так не работает. Психологи давно доказали — не имеет значения что ты говоришь, имеет значение как!

Поэтому одни сыпят любопытными фактами, демонстрируют глубокие познания, хвастаются богатствами, успехами и возможностями, но свидание с ними настоящая пытка для девушки. А другой задавал дурацкие вопросы, десять минут рассказывал историю о том, как ехал на велосипеде и свалился в овраг, потом с серьёзным лицом спрашивал чем оттереть гречку от тарелки, которую не помыл сразу. Но это было так увлекательно, что девушка считает встречу полезной. Интересному рассказчику тема не нужна.

Игривость — второй ключевой момент. Представьте, будто вы уже договорились о чём-то весёлом, но пока держите это в секрете. Это создаёт интригу. Девушка начнёт гадать, что вы задумали, и это удержит её внимание. Периодически создавайте ситуации, в которых ей не всё будет известно. Давай здесь пройдём, сейчас узнаешь зачем. Дай мне руку, кое что о тебе поведаю. Хочешь расскажу историю, которую никто не знает? Это будет наш маленький секрет. Но если ты проболтаешься, тебя могут посадить в тюрьму на 73 года. Многие женщины потом признаются, что содержание разговора представляло из себя полную чушь, но он так уверен это говорил, что было интересно слушать.

Почему логика убивает влечение

Если вы пытаетесь убедить девушку в чём-то с помощью фактов, вы проигрываете. Логика включает рациональное мышление, а влечение — это чистая эмоция. Чем больше она думает, тем меньше чувствует. Психика безусловно обладает огромным количеством ресурсов, но некоторые процессы несовместимы. Там, где задействуется сознательная часть, уже нет места подсознательным потребностям и желаниям. Если ваша цель провести строгое собеседование и подписать какие-то договора с женщиной, тогда продолжайте искать серьёзные темы для разговоров. Если же хочется лёгкости, радости и эмоциональной близости, учитесь говорить ни о чём. Только в этом состоянии девушка может влюбиться в вас, а не в те ресурсы и блага, за которые вы пытаетесь её купить.

Как превратить любой разговор в флирт

Флирт — это не про комплименты, а про лёгкие провокации. Когда спутница расслабилась и почувствовала хорошее настроение, можно намекать на интим, но никогда нельзя говорить об этом прямо. Я однажды, сидя в кафе, захотел в туалет, а когда вернулся, рассказал собеседнице историю. Её я прочитал в какой-то книжке и звучала она примерно так — представляешь, сейчас в соседней кабинке услышал какие-то странные звуки, а потом оттуда вышла девушка с потрёпанными волосами и парень с расстёгнутым ремнём на джинсах. Может ты их видела? Надо же до чего додумались, прямо в туалете согрешили!

Подобные истории не врезаются в убеждения и не сталкиваются с защитными механизмами психики, но запускают в сознание мысли определённой тематики. Моя спутница хихикала и задавала дополнительные вопросы, потом мы даже немного поспорили, потому что я изображал святошу, говоря что это стыд и срам! А она заступалась, искала оправдания. Может так приспичило, всякое бывает, похулиганили немножко. Здесь мы тоже видим полное отсутствие смысла в разговоре, мы обсуждали какую-то чушь, но как ни странно, это вызывало положительные эмоции. Мы на первом свидании говорили об интимной близости в туалете, но никого это не оскорбило и не напугало. Это нас вроде как и не касалось, но зерно в её голове было посеяно. И оно проросло спустя пару часов.

Вместо итога

Отвечая на вопрос «о чём можно поговорить с девушкой» люди перечисляют десятки тем. Но не ищите идеальную, потому что её не существует. Ваша задача не увлечь серьёзными беседами, а создать атмосферу лёгкости, интереса, непринуждённости. В этом состоянии возможно всё, а вот на собеседовании ничего кроме защитных механизмов вы не увидите.

Ищите способ вызвать эмоции. Говорите меньше, улыбайтесь чаще, смотрите в глаза и не бойтесь быть непредсказуемым. Плевать что вы сказали, значение имеет только то, как вы это сделали. Если после встречи она не может вспомнить, о чём вы говорили, но улыбается при воспоминании о вас — вы всё сделали правильно. И это единственное мерило успеха на первых свиданиях.