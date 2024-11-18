Первое свидание довольно часто становится последним не по причине критических различий во взглядах и потребностях, а именно из-за ошибок мужчины. Зная особенности женской психики мы можем смело утверждать, что её главная задача заключается в отсеивании кандидатов. Не выборе лучшего, а отсеивании худших. Поэтому они так любят встречи в кафе за чашкой чая и рестораны. Там можно задавать вопросы, ответы на которые дадут повод отказать в дальнейшем взаимодействии. Даже при наличии сильнейшего желания сблизиться с её стороны её подсознание продолжит вас отшивать. Поэтому задаваясь вопросом «о чем говорить с девушкой на первом свидании» важно обсудить не темы диалога, а сведения, которые вы своей речью транслируете. От этих сигналов и будет зависеть дальнейшее взаимодействие, дадут вас зелёный свет или попадёте на красный.

Сигналы, которые важно донести до спутницы на первом свидании

И так, теория психологии сообщает о том, что задача мужчины не завоевать и добиться, а не спугнуть. Если девушка пришла на свидание, значит какой-то минимальный интерес с её стороны уже есть. Далее главное всё не испортить. Например, многие парни начинают хвастаться или демонстрируют все признаки токсичной маскулинности, что может испугать спутницу. Некоторые напротив видят в этом положительные характеристики, но мы говорим о большинстве. Ваши шансы будут стремиться к нулю, если вы не покажете ей всё то, о чём поговорим ниже.

Я безопасен

На форумах, где я люблю проводить время, девушки часто рассказывают о причинах отказа. На первом свидании парни стараются доказать что они настоящие мужчины, делятся историями, которые по их мнению подтверждают статус настоящего альфа самца. Подрезал меня тут какой-то осёл, я выскочил, по ушам ему настучал, говорю «слыш ты, ещё раз мне попадёшься, шею сверну, понял?!». На работе начальник начал чо то мне предъявлять, думал я лох, буду его выслушивать, а я взял и зуб ему выбил.

Ещё хуже, если мужчина рассказывает о своём «героизме» в отношении девушки. Выследил, вычислил, взломал телефон, разогнал всех поклонников. Он думает, что таким образом показывает свою способность узнать о предательстве и наказать обидчиков. В действительности девушка считывает информацию о нервном, слабом, неуравновешенном человеке с критически низкой самооценкой. Такой будет преследовать, нарушать личные границы, агрессивно реагировать в конфликтах, может применить физическую силу. Никому эти проблемы не нужны.

Девушка, если с её психикой всё в порядке, первым делом хочет получить гарантии безопасности. А для этого ей требуются факты, убеждающие в способности партнёра контролировать свои эмоции и действовать адекватно ситуации. Поэтому поговорить лучше о том, как вас пытались спровоцировать и вывести из себя, но вы с помощью техники нулевой реакции вышли из положения победителем. Так парень показывает своё превосходство над окружающими, потому что именно бездействие, согласно закону фолкленда, чаще всего свидетельствует о зрелости личности.

Эффективнее показать себя милым, нежным и безобидным, так шансов на продолжение общения кратно больше. Силу и ресурсы девушка увидит самостоятельно, если они есть. Важно помнить, что представительницу нежного пола в первую очередь интересует собственная безопасность. Она должна быть уверена в вашей адекватности и сдержанности. В противном случае возникнут опасения, она может посчитать, что парень вероятно страдает от птср и держаться от такого нужно как можно дальше. Все его импульсивные действия и поступки будут говорить о слабости, низкой самооценке и склонности к компенсации, а таким, как правило, не дают.

Я выгоден

Нет, речь не о том, чтобы дать ей денег, подарить цветы, серёжки, кольцо, платье и БМВ Х5. Наша психика заточена на поиск выгоды и всеми силами старается избежать попадания в список должников. Коммуникация интересна, если приносит пользу и выгоду. Если девушка не чувствует, что в общении с этим парнем она получит эмоции, чувства, поддержку, понимание, заботу, внимание и опору для самооценки, то подсознание переключается на материальные блага. Дай хотя бы денег что-ли, иначе я тебе физическую близость и своё присутствие, а ты мне что?!

Поэтому так много обиженных парней, обвиняющих женщин в корысти и алчности. Не смогли предложить ничего кроме денег, а потом выяснилось, что и с деньгами туго. Чтобы не попадать в подобные неприятности на первом же свидании важно донести до спутницы информацию о том, что вы в отношениях готовы и способны отдавать. Чувство юмора покажет, что с вами может быть весело. Умение слушать покажет, что рядом с вами возможно ощутить поддержку. Рассказы о ситуациях с применением нулевой реакции и взвешенных решений дадут понять, что вы надёжный, умный и рассудительный. Эти данные всегда будут в приоритете и только в условиях их отсутствия, психика девушки начнёт ориентироваться на материальную выгоду.

Я принципиальный и требовательный

На первом свидании девушки нередко задают вопрос «почему ты до сих пор один?». Низкая самооценка вынуждает мужчину пытаться доказать обратное и тогда он начинает убеждать спутницу, что на самом деле он ценный приз, у него полно девчонок, все его хотят и вообще он настоящий охотник! Либо уходит в ещё более густой лес, начиная выливать всю ненависть и презрение к женскому полу. Я умный, богатый, заботливый, щедрый и в целом идеальный мужик, а бабы все тупые и бестолковые. Нормальную найти не могу, вы же все с поехавшей кукухой, годитесь только на разок. В общем мизогиния это довольно частое явление.

В эту же секунду у девушки сработают все стопы сразу, дальше уже ничего не будет. Она хочет услышать слова о том, что вы любите женщин и при этом любите себя. Точно знаете чего ищете и не согласны ни на что иное. Хороших девчонок много, но я постоянно работаю, редко куда-то выбираюсь, просто нет времени на знакомства. Сейчас удачно совпал график, у меня появилось несколько свободных дней и я рад, что мы с тобой встретились. Так она почувствует себя избранной, потому что ни на кого времени нет, а ей повезло.

Второй важный момент — критерии. Все девчонки классные, но я предпочитаю высоких/низких/худых/полных.. Для серьёзных отношений рассматривают только молодых/взрослых.. Необходимо показать, что ей повезло и здесь. Вы бы уже давно состояли в отношениях, только вот пока не встретили свой идеал. У вас есть критерии, которые критически важны и от всего остального вы готовы отказываться. Одинок уже 5 лет, не в отношениях очень давно, у меня нет спутницы, но я не отчаиваюсь и продолжаю верить в то, что встречу ту, о которой мечтаю. И по всем признакам она уже сидит прямо напротив. Только не надо лести, не врите девушке, приверженность своим принципам должна быть искренней. Если она не ваш идеал, то и затевать эту игру не стоит.

Я тебе доверяю

Отношения построенные на контроле, гарантиях и проверках недолговечны и сложны. Психика подсознательно реагирует на них как на конфронтацию. Всех раздражает когда работодатель устанавливает камеру и программы слежения за активностью сотрудников. Гораздо эффективнее подчинённые работают когда им говорят — я тебе доверяю, я знаю что ты всё сделаешь и я могу на тебя положиться. Тогда возникает некоторая ответственность, не хочется подставить человека, ведь это будет означать, что вы не оправдали ожиданий. Подобная ситуация ударит по самооценке, а этого боится 90% людей.

На первом свидании можно выждать время и начать демонстрировать свою способность к построению доверительных отношений. Поделитесь своими страхами, чувствами и переживаниями, признайтесь в слабостях. Например — я, честно говоря до сих пор боюсь спать один, оставляю ночник, хах. Или — недавно ходил с племянницей на американские горки, всеми силами показывал ей что ничего не боюсь, но если честно, у меня сердце билось как отбойный молоток, чуть душа не выскочила! Такие истории с большой долей вероятности покажутся милыми и при этом покажут девушке ваше доверие. Ведь о слабостях не говорят кому попало. Скорее всего она тоже расскажет что-то подобное.

Далее можно перейти к действиям. Попросите девушку посторожить ваши вещи, пока вы сходите в туалет. Если решите угостить спутницу, дайте ей свою карту, чтобы она оплатила покупку. Попросите её протереть зеркало автомобиля, а потом невзначай сообщите, что в прошлом году коллега так тёрла, что поцарапала стекло и с тех пор вы никому не позволяете это делать. На вопрос ‘а мне почему позволил?» скажите, что она производит впечатление аккуратной и нежной девушки, такой можно доверять. У меня чуйка на надёжных людей! Я когда коллегу просил, знал что она обязательно что-нибудь сломает, просто там ситуация была безвыходная, на светофоре стояли, а зеркало запотело и я в него ничего не видел.

Я не зациклен на базовых потребностях

Еда, вода, крыша над головой и физическая близость относятся к базовым потребностям человека. Без всего этого сложно выжить и психика сталкивается с тяжёлыми внутренними сигналами, вынуждая бросать все ресурсы на достижение цели. Но парадокс в том, что мы таких людей считаем слабыми. Стремление во что бы то ни стало получить желаемое говорит о слабости и неразборчивости. Сильные люди говорят «хочу есть, но это не еда, я лучше потерплю и дождусь когда сварится суп». Или «мне хочется пить, но из лужи лакать не стану, потерплю до дома». Мужчина, если начал встречаться с девушкой, которая ему не нравится или опустился до проституток, вызывает скорее жалость, чем уважение. Согласился на что попало, не имеет никаких принципов, неспособен подождать. По всем признакам это носитель слабых ген, непригодный для продолжения рода. Следовательно интима скорее всего не будет.

Совсем другие эмоции вызывают парни способные на хладнокровное терпение и сублимацию. Отношений давно нет, поэтому я много работаю и занимаюсь спортом. Научился направлять энергию в полезное русло, не вижу причин бросаться на первую попавшуюся. По женской ласке конечно скучаю, испытываю тактильный голод, но это не значит, что я должен падать в объятия не симпатичных и не интересных мне девчонок. Мне хорошо знакомы мои истинные потребности и ищу я определённую партнёршу, на остальных размениваться не желаю.

Во-первых скорее всего девушка попробует выяснить какую-же партнёршу вы бы хотели рядом с собой видеть и в этот момент оценить свою «пригодность». Во-вторых никто не хочет быть находкой санитара леса, любая уважающая себя представительница нежного пола мечтает быть особенной. И если мужчина без разбора имеет всё что движется, то становиться одной из этих кукол желания не возникнет. Идеально, если парень заявляет — я тебя хочу, ты мне нравишься, но насиловать не интересно, меня возбуждает взаимность, без твоего желания близость мне не понравится. А если девушка дразнит и намекает на то, что вам ничего не светит, лучше ответить — ну и что, мне конечно этого хочется, но проблем не вижу, займусь своими делами, у меня интересная работа, завтра тренировка ещё. Подожду, когда-нибудь обязательно появится та, с которой светит.

Вместо итога

Задавая вопрос «о чем говорить с девушкой на первом свидании» парни чаще всего ожидают услышать список тем. О космосе, о косметике, о спорте, о политике. Но в реальности невозможно определить что именно интересно вашей спутнице. Всё это выясняется в процессе диалога. С её сознательной частью вы без труда найдёте общий язык, если достаточно коммуникабельны и не совсем глупы. А вот с подсознанием придётся общаться параллельно и здесь главная задача не в том, чтобы заинтересовать, а в том, чтобы не напугать. Поэтому придётся научиться доносить до неё информацию, написанную выше.

До тех пор, пока спутница не почувствует себя в безопасности, не поймёт для чего вы ей нужны, не увидит перед собой эмоционально стабильного, уверенного и принципиального носителя сильных ген, не окажется в контексте обоюдного доверия и не перестанет ощущать себя мясом в глазах охотника, говорить о дальнейшем сближении не приходится. Перечитывая форумы я всё чаще замечаю, что основными причинами отказа были факторы, вызвавшие сомнения. То нет гарантий того, что вернёшься домой живой, то возникает риск быть изнасилованной и брошенной, то вообще целый час слушаешь о мизогинии и объективизации. Естественно парень не получает ни интима ни второго свидания. С этого то унести бы ноги, напоследок «разорив» его на чашку кофе и круассан. С паршивой овцы хоть шерсти клок.