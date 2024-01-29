Нуждающийся мужчина: как понять что девушка тебя использует?

Нуждающийся мужчина это представитель сильного пола, который испытывает потребности в присутствии женщины с разными целями и использует для их достижения модель поведения основанную на соответствии её ожиданиям. Желая стать «хорошим» и «правильным’ он выполняет условия, принимает её правила игры и покорно ждёт вознаграждения. Нуждающийся всегда притягивает убегающего, следовательно модель эта является крайне невыгодной для мужчины. Но она самая популярная!

Потребности нуждающегося

Говоря о нуждающемся мы должны понимать, что истинные потребности чаще всего отсутствуют полностью, либо отодвинуты на второй план. Впереди всегда стоит нужда, острый дефицит чего-либо. И вариантов здесь всего два. Обсудим каждый поподробнее.

Озабоченный

Озабоченным девушки привыкли называть тех, кто в настоящий момент не может думать ни о чём кроме физической близости в широком смысле. Чисто физиологически его организм уже дошёл до той точки, где срочно нужно разрядится. Гормональный фон меняется, приоритеты расставляются иначе и вот мы видим мужчину, который думает только об одном. Для получения желаемого готов ухаживать, добиваться, заслуживать внимания и одобрения, тратить деньги, соответствовать всем ожиданиям.

Это своего рода брачные игры. Большинство таких парней не слишком изобретательны, они пишут пошлые предложения в соцсетях и делают непристойные предложения в надежде на удачу. Готовы к встречному предложения по типу «ты мне это, я тебе то». При получении отказа как правило оскорбляют, злятся, проявляют все признаки мизогинии.

В отличии от уверенного в себе мужчины готовы идти на уступки, тратить время и силы для получения желаемого, но затем унижают спутницу, припоминая ей обиду. Дала за чашку чая, дешевка. Я её развёл. Она думала это любовь, наивная, названивает мне теперь. Психика отрабатывает критическое падение самооценки, компенсирует её успехом и обесценивает источник закрытия нужды. Девушка была слишком ценной, а теперь можно расслабиться и признавать этот факт не хочется, отсюда и унижения.

Неполноценный

Совсем другая ситуация. Если пример выше лежит в плоскости физиологической потребности, то здесь речь целиком и полностью о психологии. Мужчина либо привык соответствовать ожиданиям значимого взрослого чтобы получить его любовь, либо вырос в обстановке тотального дефицита этого чувства. В результате подсознательно ощущает себя неполноценным в отсутствии женщины рядом.

Спутница нужна ему в качестве опоры. Если она есть, значит он нормальный. Если она красивая, значит он достойный. Если её многие хотят, но она выбрала его, значит он конкурентоспособный и лучше остальных. Когда мышление работает таким образом, значимость партнерши сильно преувеличивается, а её отказ или уход провоцирует страх отвержения. Чтобы этого не произошло представитель сильного пола готов действовать. Выбранный объект становится через чур ценным и модель поведения будет основана на соответствии.

В качестве плана берётся общепринятая норма. Ухаживать, добиваться, дарить цветы и подарки, помогать, решать проблемы, водить в кафе и рестораны, демонстрировать способность и готовность тратить на возлюбленную деньги, доказывать свою состоятельность в качестве мужа, кормильца, отца для её детей (совместных или её лично).

Отличие нуждающегося от уверенного в себе

Нуждающийся в силу своих дефицитов вынужден торговаться. Озабоченный чаще прямо говорит о своих желаниях, но проявляет гибкость в переговорном процессе. Согласен на расходы и легко принимает условия девушки. Свои личные границы сдвигает, возводя спутницу в приоритет. Что угодно ради неё, лишь бы дала. Получив необходимое в большинстве случаев унижает и обесценивает, потому что состояние дефицита это травма для психики и женщина в данном случае была сильно переоценена. Теперь пришло время всё вернуть на свои места.

Уверенный в себе также откровенно говорит о своих желаниях и потребностях, но ни на какие уступки и условия не согласен. Считает себя достойным получать физическую близость и присутствие девушки без каких-либо дополнительных требований. Если первый сообщает «что мне сделать, чтобы получить это?», то второй транслирует совершенно иную идею — «я хочу этого с тобой, если ты тоже, можем объединиться». Не обязательно использовать прямые выражения, привычное «заходи на чай’ тоже годится.

Неполноценный практически никогда не решается разговаривать откровенно. Он просто делает всё чтобы заслужить высокую оценку, одобрение, похвалу. Сначала делает что-то хорошее и правильное с точки зрения общественной нормы, то есть поступает стереотипно, а затем выслушивает ожидания спутницы и подстраивается под неё. В результате ждёт заслуженного вознаграждения и не получив его также приступает к оскорблениям. Я самый лучший, я для тебя всё, делаю больше остальных, а ты меня не выбрала, вот же ты тупая!

Уверенный в себе никогда не следует путём соответствия. Нет потребности быть хорошим и правильным в чьих-то глазах. Его задача при любой коммуникации только одна — не нарушать личных границ окружающих и не позволять нарушать свои собственные. Захотел,заплатил за девушку, не захотел не заплатил. Возникло желание с цветами придти, приду. Не возникло, значит букета не будет.

Считаешь меня ненормальным? Твоё право, я тебе никаких обещаний не давал, в остальном здоровый эгоизм мой выбор, при любых раскладах себя и свои чувства я ценю больше. Если я без цветов не нужен, то и с цветами мне здесь делать нечего.

Как девушки используют нуждающихся

Испытывая острый дефицит чего-либо и возводя девушку в приоритет как источник благ для покрытия этого дефицита, мужчина самостоятельно встаёт в невыгодную для себя позицию. Но главная проблема в том, что притягивать он будет исключительно убегающих, а нередко и вовсе корыстных. Взаимной симпатии нет, а вот все ваши предложения звучат заманчиво. Ты затеял игру в которую очень интересно играть. И отказываться от усилий поклонника было бы глупо. Хочет заслужить одобрение, пусть действует, а там посмотрим.

Количество этапов до цели бесконечно. Это значит, что нет никакого списка дел по результатам которых мужчина получит желаемое. На первом свидании заплати, на второе с цветами приди, на третье в ресторан своди, в четверг помоги перевезти вещи, в субботу отвези на ногти и оттуда забери, саму процедуру оплати. Сапоги порвались, купи. На море сто лет не была, давай съездим? Кран сломался, срочно приезжай. А на все «когда поцелуемся» и «давай встречаться» следует короткий ответ — подумаю. И где конец этого марафона никто не знает.

Любое продвижение только через активное действие. Чтобы чуть-чуть приблизиться к своей цели, мужчина обязан что-то сделать, заслужить. На этапе онлайн общения достаточно заинтересовать информацией. Хорошее фото, сведения о работе, зарплате, убеждениях и взглядах на жизнь. Далее последуют требования другого уровня.

Как себя ведёт, платит или нет, дарит подарки или не дарит, что обещает, выполняет ли обещания, чем может быть полезен, делает ли жизнь спутницы лучше. Без очевидной выгоды сближение невозможно, так как взаимной симпатии нет. Холодильник вот у меня сломался, купи. Если не можешь или не хочешь, то зачем ты мне? Другие готовы купить. Хочешь быть ближе остальных, иди в эльдорадо.

Предмет дискуссии не близость, а право на конкуренцию. Мужчина запросто может думать, что все эти брачные игры нужны для достижения цели. Он соответствует ожиданиям, нравится, выполнил все задания и требования. Теперь должно последовать вознаграждение, девушка согласится на интим, либо примет предложение о вступлении в романтический союз. Но вместо этого ему говорят — ты такой хороший, молодец, настоящий мужчина, я рассмотрю твою кандидатуру.

Наличие конкурентной среды. После вхождения в список претендентов общение переходит на новую стадию близости, но до целей всё ещё далеко. Потому что есть и другие мужчины, я присматриваюсь, выбираю. Мало ли чего ты хочешь, этого все хотят, а вот показать что я нужна по-настоящему способны не все. Вот ты способен?

Наказание за ошибку в виде дистанцирования. Как только поведение мужчины перестаёт соответствовать ожиданиям девушки, следует «щелчок по носу». Ты плохой, ты хуже других, наказываю! Парадоксально и то, что эта модель взаимоотношений очень часто продолжается в браке. Мужчина ждёт принятия себя своей спутницей, но она всё ещё не даёт ему желаемого.

У нас квартира однокомнатная, а нормальные мужики двушки покупают для своих семей. Мне вон Миша давно говорит «выходи за меня, будем в большом доме жить». А я с тобой связалась. Иди на диван спать, нет у меня никакого настроения, разводиться пора, иначе всю жизнь проживу с бомжом. Мужчина вынужден действовать, в противном случае дистанцирование усилится вплоть до полного прекращения общения, расставания, развода.

Вместо итога

Подобная коммуникация основана на двух факторах. Первый — острый дефицит со стороны мужчины (физиологический или эмоциональный). Второй — нежелание девушки отказываться от выгоды, которая сама просится в руки. Обвинять её в меркантильности было бы глупо, вы же сами просите дать вам какое-то задание, чтобы почувствовать себя нормальным мужиком. Купи мне мороженное и чувствуй.

Так как представительница нежного пола изначально не испытывает симпатии, то дальнейшее превращается в искусственную провокацию влюбленности. Многие в итоге отдаются из жалости, вроде он так старается.. Или из-за чувства вины, якобы он так много для меня сделал, даже неудобно теперь отказываться. Замуж так замуж. В кусты так в кусты. А кто-то не считает нужным закрывать потребности ухажёра, он же сам навязался, я ему ничего не обещала, не хочу и всё тут. На головы таких девчонок сыпятся обвинения в корысти, меркантильности и прочих грехах.

Сам мужчина выбирая эту стратегию загоняет себя в ловушку. На взаимность рассчитывать уже не приходится, потому что он изначально установил другие условия. Погоня за желаемым превращается в бег по кругу, где цель всегда под носом, но достать не получается. А периодически ещё и улетаешь на предыдущий этап.

Когда игра заканчивается, он получает что хотел, а девушка сама не поняла почему это произошло, оба испытывают негативно окрашенные эмоции. Он так много потратил ресурсов, что уже не может признать спутницу ценной. В чём её значимость, если я заслужил, добился, купил, отвоевал у конкурентов? Это трофей! А девушка ощущая снижение активности начинает думать, что её тупо использовали. Признать это тяжело, но и оставаться в роли трофея тоже неприятно. Тупик.