Нормис: что не так с обычными людьми?

Нормис это термин на молодёжном сленге, обозначающий нормального человека, с обычными вкусами, интересами, взглядами и предпочтениями. Такие ничем не выделяются и выбирают то, что признано большинством. Они стараются соответствовать ожиданиям общества, одеваются «как все нормальные люди», избегают любых способов самовыражения, отрицают новое и непривычное, негативно относятся к субкультурам.

Уверены, что попытка отличаться свидетельствует о низком интеллекте, четко следуют «политике партии», быстро пересматривают своё поведение, если видят, что «толпа пошла в другую сторону». Казалось бы это то самое ядно общества, придерживающееся традиционных ценностей и соответствующее ожиданиям власть имущих, однако термин носит негативный характер и нормисы регулярно высмеиваются, даже в кругу своих. Почему это происходит и что не так с обычными, нормальными людьми, попробуем выяснить сегодня.

Как появился термин «нормис»?

Наверняка вы подумали, что это очередное выдуманное словечко современного поколения. Однако термин начали использовать в далёком 1980 году. Тогда люди с инвалидностью стали называть нормисами всех остальных. Позже, уже в нулевых, страдающие от ментальных расстройств использовали слово «норми», чтобы высказаться о тех, кто был психически здоров. Ещё позже инцелы на просторах интернета этим словом называли мужчин, которые не имеют проблем с поиском партнёрши для физической близости.

Потом было множество меньшинств, обращающихся к большинству с помощью нового слова. Если вы не имеете инвалидности, не страдаете от дефицита женского внимания или расстройства психики, не состоите в мелких сообществах по интересам, не являетесь знатоком мемов, не зарегистрированы в популярных соцсетях, не следите за новинками моды, не носите вызывающую одежду, не красите волосы в синий цвет и не относите себя к рэперам/готам/скинхедам/эмо, то вы определённо нормис.

Почему нормис не всегда нормальны?

Таким образом термин на протяжении всей своей истории использовался меньшинством в адрес большинства. Как только человек оказался среди малочисленного сообщества, все остальные для него превращались в нормис. Но вместо того, чтобы чувствовать себя ущемлённым и стремиться к тому, чтобы стать обычным, как все, представители меньшинства с презрением смотрели на нормисов, считая ненормальными именно их. Пожалуй исключения были, например в случае с инвалидностью, однако чаще всего дела обстояли именно так. Но почему так происходит?

Большинство может ошибаться

Мы привыкли думать, что большинство всегда движется верным путём, а меньшинство это маргиналы, которые ничего не понимают. Но давайте приведём всего два примера. В 80-е годы Татарстан захватила волна молодёжных группировок и когда уже взрослые мужчины, пережившие те времена, рассказывали о своём опыте, они чаще всего использовали одну и ту же формулировку — другого пути не было, в группировках состояли все нормальные пацаны. Ты либо «в банде», либо то самое меньшинство, которому просто не дадут жить. ОПГ и криминал стал нормой, а те, кто выделялся из толпы, казались полными идиотами, слабаками, трусами. Глядя на всё это сверху вниз, что вы скажете? Большинство было право или оно ошибалось?

Пропагандисты Гитлеровской германии буквально кричали о единстве и единогласной поддержке фюрера. Противники режима воспринимались как кучка безмозглых дураков, которые являются врагами собственной страны. Любые протесты быстро подавлялись и рядовой нормис был уверен в том, что большинство на стороне Гитлера, а все его противники малочисленны и глупы. Многомиллионная страна принялась зиговать и записываться в ряды армии, которая, согласно заявлениям, освобождала мир от нечести. Сегодня, спустя десятилетия, мы точно знаем, что большинство было мнимое, нарисованное и выдуманное. Те, кто считал себя сторонником силы, ошибались. Нормисы были убеждены, что без Адольфа не будет никакой страны, но прямо сейчас Германия есть. И она чувствует себя заметно лучше без своего «лидера». Чем занималась гитлеровская армия мы тоже хорошо знаем и никогда не забудем. Но большинство верило в совершенно иную картину.

Быть обычным, значит быть никем

Вторая претензия к нормисам заключается в их неспособности быть собой и отстаивать свои интересы. Как правило такие люди являются самыми обычными конформистами, которые слепо идут за кем-то навязанной целью. Их главный ориентир — сильная рука. Если кто-то имеет власть и часто показывается по телевизору, значит все его требования нужно выполнять. С одной стороны это попытка быть в числе большинства, а с другой способ избегания проблем. Ведь всем хорошо известен синдром высокого мака, когда власть «подрезает» тех, кто выделяется из толпы? Быть серой массой и выполнять поручения начальства это отличный способ оставаться незамеченным. Так и по шапке не надают и похвалят вдобавок.

Признаки того, что вы нормис

Вроде бы с термином всё понятно, нормис это один из большинства. Но тут же возникают некоторые противоречия. Что если большинство на самом деле выдуманное, как в случае с гитлеровской германией? Что если оно считается от определённой категории лиц, например только от подростков или женщин или стариков? Казанский феномен не поддерживали все граждане, это было движение молодёжи. Если мне правда больше нравится мой цвет волос и краситься в жёлтый нет желания? Не играю я в компьютерные игры, значит меня геймеры могут записать в нормисы?

На самом деле в современной трактовке термин говорит нам немного о другом. Это конформисты, которые готовы идти за своим лидером хоть в огонь хоть в воду до тех пор, пока уверены в его поддержке большинством. Это люди, которые боятся быть собой и демонстративно показывают свою причастность к чему-то общепризнанному. А ещё они ненавидят всех тех, кто позволил себе выделиться. Когда ты живёшь в клетке из собственных убеждений и страхов, тебя раздражают те, кто осмелился открыто преследовать свои потребности. Но давайте разберём детальнее.

Оценка достижений в жизни. Для нормиса главными целями существования является что-то общепринятое. В СССР люди мерили успешность образованием, наличием работы, непрерывным стажем, ухоженным огородом, своей квартирой, сервизами и коврами. Поэтому так сложно было объяснить бабушке, что ты не хочешь копать картошку, её проще купить в магазине. Говоря обо всём этом ты как бы гарантировал отсутствие критики, ведь если ты врач, у тебя жена и дети, квартира, машина и дача, то ты со всех сторон идеальный человек. Тебя не за что осудить. Про любовь к творчеству Бродского и заначку в долларах на всякий случай промолчи.

Стандартная одежда и внешность. Нормисы до ужаса боятся выделяться в толпе. Одежда это способ получить комфорт и проявить самоидентичность, но именно это пугает ограниченных людей. Многие жители глубинок, оказавшись в Москве или столкнувшись с фотографиями Европейских городов, приходят в шок. Широкие штаны, длинные волосы у мужчин, яркий макияж, короткая юбка, сандали на носки, обтягивающие брюки! Вроде бы дела нет до других людей, но они смогли себе это позволить, а у тебя в голове клетка из собственных убеждений.

Политическая и социальная пассивность. В большинстве случаев нормис доволен своей жизнью, он смирился с происходящим и научился существовать в имеющихся рамках. У многих выработалась выученная беспомощность, это когда пытался что-то изменить, столкнулся с непреодолимой преградой и принял решение оставить всё как есть. Не буди лихо, пока оно тихо! Поэтому нормис против любых преобразований и перестроений. Его раздражают все, кто настаивает на переменах. Даже если всё очень плохо, то пусть так и будет. Вместо признания проблемы вам будут доказывать, что на самом деле всё нормально и даже хорошо!

Отрицание всего нового. Когда человек слишком долго остаётся в числе серой массы, не получает новых знаний и навыков, не пытается быть в тренде и следовать за новыми технологиями, его психика теряет ресурсность. Представьте, что вы не читаете, не пишите и не говорите 10 лет. Интересным вы будете собеседником? Вот и нормисы чаще всего безнадежно отстают от современного мира. Интернеты эти ваши дурь полная. В своих телефонах сидите как дураки, лучше бы с горки покатались. Это ж надо, баба перед монитором сидит и по камере бошку свою пустую кому-то показывает! Очередь должна быть, а не запись через всякие онлайны. Запретили соцсеть с фотокарточками и хорошо, давно надо было! Достоевского надо читать, а не мэмы, мемы или как их там!

Может показаться, что эти фразы используют исключительно старые люди, которые в силу возраста не могут разобраться с техникой. Однако на практике многие нормисы находятся в диапазоне 30-50 лет. Они не понимают как устроена мировая экономика, считают что без смартфонов, компьютеров и интернета было лучше. Отвергают технический прогресс. Им кажется, что можно построить страну, где все будут общаться вживую, оплачивать счета в сберкассах, запретят импорт всего зарубежного и закроют экспорт для других стран. В результате у нас всё будет, а они без нас сдохнут. Но самое забавное то, что нормисы уверены — нас таких большинство, мы нормальные, но идиоты мешают нам жить!

Приверженность общепринятой культуре. Нормис предпочитает читать, слушать и смотреть то, что вроде бы всеми признано великой культурой. Если сказать, что тебе нравятся книги Алекса Лесли (как недавно сделал я), то можно поймать тонну негативных откликов. Но если ты перед сном читаешь Льва Николаевича Толстого, то ты свой в доску парень. Никто не говорит ‘наш сын слушает Гуфа и умеет также быстро говорить слова под музыку!», зато фраза «наша доченька играет Баха» должна прибавить миллион баллов к карме. И эти же самые люди трясли головой под Сектор Газа!

Вместо итога

Термин «нормис» довольно неоднозначный. Его регулярно обсуждают в интернете, но никакой чёткой формулировки до сих пор нет. Наверное было бы правильно оставить это слово для обозначения реального большинства. Не стоило привязывать к нему глубокий смысл и уж тем более разбирать моральную сторону вопроса. Хорошо быть нормисом или плохо, сказать однозначно не получится. Дело в том, что в психологии давным давно есть абсолютно понятное определение нормы. Отсутствие вреда для себя и отсутствие вреда для других.

Поэтому жителям гитлеровской Германии нужно было думать не о том, сколько соотечественников поддерживает фюрера, а о том, не становитесь ли вы подонками, когда одобряете убийства и насилие в отношении мирных граждан других стран. Участникам казанского феномена было бы полезнее не делить сверстников на пацанов и чушпанов, а задуматься об ущербе, нанесённом обществу, которое по 12 часов в сутки горбатилось на заводах, чтобы налить вам чашку супа на завтрак. Парень с длинными волосами и подвёрнутыми штанишками видимо счастлив сам и ничего плохого не сделал вам. Значит он находится в границе нормы. В погоне за традиционными ценностями не забудьте о главной из них — об уважении. В противном случае попадёте в интернеты и станете мемчиком. Запомни — теперь тебе 40, ты скуф и нормис, а вокруг современная молодёжь, цивилизация и технологический прогресс.