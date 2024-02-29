Номофобия: причины и признаки страха остаться без мобильного телефона

Номофобия это проявление тревожного состояния, выраженное тем, что человек боится остаться без мобильного телефона, оказаться в отдалении или лишиться зарядки, в результате чего исчезнет возможность зайти в приложения, проверить почту, прочитать сообщения, посетить браузер. Проявляется в форме острого переживания, суеты, зацикленности на этой проблеме, раздражительности, невозможности переключить внимание на что-то другое.

Психологи отмечают, что номофобия является очень сильной зависимостью и порой избавиться от неё обычными методами не получается. Сам термин произошёл от фразы на английском языке, которая буквально звучит как no-mobile phone-phobia, а дословно переводится страх остаться без мобильного телефона. На первый взгляд ничего ужасного в этом нет, смартфоны давно стали частью нашей жизни, но нам важно понять причины. Они то и вызывают опасения.

Причины номофобии

Как уже было сказано выше, основная причина заключается в тревоге. Психика ощущает угрозу, но не может найти источник, поэтому пытается защитить и сохранить всё привычное вокруг себя, лишь бы не лишиться опоры. Естественным образом смартфон становится тем самым обязательным и необходимым атрибутом, который должен всегда быть под рукой. Любая его утрата, даже на короткий промежуток времени, оборачивается усилением тревоги и все ресурсы бросаются на его возвращение.

Боязнь пропустить что-то очень ценное

Все остальные причины вытекают из первой. Например, эффект ФОМО или проще говоря страх пропустить что-то важное, интересное, значимое. Сегодня вся информация находится в гаджетах, будь то новости, сообщения от друзей, коллег и родственников. Туда же они и звонят. Там же публикуются сведения о мероприятиях, событиях, встречах. Индивид потребляет информацию в режиме потока и в любую секунду может оказаться вне контекста, просто потому что узнает о чём-то важном несвоевременно.

Пуш уведомления несколько лет назад стали настоящим прорывом в маркетинге. Теперь выйти на связь с клиентом настолько просто, что это буквально можно сравнить с личным посещением. Где бы он не находился, звук заставит обратить внимание на гаджет, а разблокированный экран первым делом покажет ваше сообщение. Когда установлено несколько десятков приложений и каждый отправляет «ПУШки» по несколько раз в сутки, психика перенастраивается на ежеминутное их отслеживание. Индивид сам того не понимает повышает значимость этих уведомлений.

В результате если человек потерял смартфон, забыл его дома или тот банально разрядился, он прекрасно понимает, что какое-то время не сможет видеть поступающие сообщения. А значит есть риск упустить что-то важное. В век информационного потока это означает, что вы куда-то не придёте, кого-то не увидите, чего-то будете лишены.

Может бывшая напишет, а вы не ответите сразу и её предложение вернуться потеряет актуальность. Друг позовёт в пиццерию, а пока ты заряжал смартфон он уже позвал другого и с ним поел. Таким образом здесь мы говорим о страхе упущенной выгоды, то есть невозможность получить что-то осязаемое и ценное по причине несвоевременной реакции на предложение.

Боязнь оказаться в информационной блокаде

Важность новостей сильно завышена. Нам навязывают потребление сведений о различных объектах отовсюду, даже если включить телевизор, то вы с лёгкостью обнаружите, что развлекательного и познавательного контента там практически нет. Это либо новости напрямую, либо разбавленные пропагандой чего-либо материалы. Мы регулярно слышим о каком-то событии, связанном с определённой персоной и вынуждены искать уточнения, дополнения, доказательства, детали.

Для чего это нужно? Когда значимость события умышленно преувеличивается, психика сталкивается с состоянием неопределенности. Вопросы усиливают интерес, а когда вы слышите «известная певица попала в дтп», вы тут же задумываетесь — какая певица, кто это, она жива, где это произошло? Все сюжеты подаются в таком ключе, будто это невероятно важное событие и ничего о нём не знать, значит быть изолированным от мира.

СМИ борются за просмотры и аудиторию, их поведение понятно. Но индивид окутывает себя новостями, которые не имеют к нему никакого отношения. Вспомните сколько раз вы следили за мятежем в каком-нибудь Чаде? Сколько читали про болезнь Байдена? Как часто мониторили ленту нельзяграма чтобы узнать как дела у Филипа Киркорова. А теперь просто остановитесь и задайте себе вопрос — для чего это всё?! Как это вас касается?!

Данный процесс в психологии именуется думскроллингом. Если простыми словами, то это навязчивая привычка отслеживать новости и прокручивать ленту в поиске свежей информации. Вас это не касается, вы на это не влияете и более того, любой исход события вам неподвластен. Над изменением ситуации либо работают специальные люди, либо поделать уже ничего нельзя. Но вы погружаетесь в информационный шум и делаете это через смартфон, потеря которого оборачивается сильнейшей тревожностью. Села батарея и теперь человек в течении 20 минут не будет знать как дела в Египте и что с французским туристом упавшем с велосипеда в Кении.

Высокое сосредоточение в смартфоне элементов жизни

Ещё одна причина в том, что гаджет заменил слишком большое количество устройств. Раньше это был просто телефон, но потом в нём появились часы и калькулятор. Чтобы узнать время, мы достаём смартфон. Чтобы что-то посчитать, делаем тоже самое. Затем наступила эпоха мобильных приложений и колесо завертелось.

Проверить почту, написать сообщение другу, почитать статьи, новости и посты, посмотреть видео, проследить за бывшей, получить скидку в супермаркете, вызвать такси, узнать прогноз погоды, заплатить за услуги, купить лак для волос на маркетплейсе, записаться к врачу, заказать пиццу или роллы. Только вдумайтесь, 90% своей жизни мы проводим в гаджетах. И его потеря естественным образом оборачивается страхом выпасть из неё полностью!

Для психики номофобия рациональна и разумна. Если смартфон сел или вы его потеряли, то кроме падения уровня жизни индивид может оказаться в беде. Если размышлять сознательно, то это безусловно не так, но психика лишь улавливает внешние сигналы и в такой ситуации не может видеть мир как-то иначе. Штука, через которую выполняется абсолютное большинство функций и задач, потеряна и как это можно назвать, если не катастрофой?!

Признаки номофобии

Большинство людей понимают, что без смартфона как без рук, но зависимыми себя не считают. Даже те, кто регулярно позволяет себе фаббинг, то есть привычку отвлекаться на гаджет во время беседы с друзьями, не видят в этом особых проблем. Психологи выявили явные признаки того, что зависимость всё же есть.

Паническое состояние при потере смартфона

Здесь важно понимать, что человек может столкнуться с панической атакой не потому что телефон стоит дорого (хотя это важно), а потому что психика понимает какой угрозе подвергся индивид, но не знает что с этим делать. В гаджете огромное количество личной информации, пароли буквально от всех сервисов, банковские карты, счета, интимные фотографии, откровенные переписки. Если потеря телефона оборачивается подобными состояниями, то вы слишком зависимы от него, там буквально вся ваша жизнь. И ничего хорошего в этом нет.

Регулярное отслеживание

Заглядываете в смартфон во время ходьбы? Когда едете в автобусе? Когда сидите в кафе? Когда разговариваете с кем-то? Сразу после пробуждения? Во время похода в туалет? Пока сидите в ванной? Даже пока ждёте лифт? Сколько раз в течении дня вы разблокируете экран своего гаджета? Больше 10? Вы зависимы.

Телефон всегда под рукой

Вспомните времена, когда телефон стоял на кухне и чтобы им воспользоваться, нужно было дойти туда из зала или комнаты. Сейчас всё не так. Во время сна, поездки на автомобиле, прогулки, посещения кафе, ресторанов, кинотеатров и пиццерий, гаджет всегда рядом. И если это так, то вы 100% жертва номофобии.

Вместо итога

Мои читатели хорошо знают, что я негативно отношусь к любым запретам и историческим откатам. Идея лишить людей современных технологий и дружно переехать в Советский Союз, где был идеальный мир и по улицам бегали розовые пони, это для меня абсурд помноженный на вечность. Развитие технологий дало нам огромное количество благ и преимуществ, осталось только грамотно ими воспользоваться.

Я соглашусь с тем, что новости в СССР убаюкивали. Большинство ничего не знали о войне в Афганистане, разгуле бандитских группировок Татарстана, коррупции, происшествиях. О трагедии на Чернобыльской АЭС многие услышали спустя три дня, да и то вся информация сводилась к тому, что произошло ЧП, специальные службы работают, всё хорошо.

К чему я это? Думскроллинга у людей не было. Меньше знали, крепче спали. Это не решало проблемы и позволяло скрывать даже то, что имело прямое отношение к народу. Но все были согласны с неведением, потому что так хотя бы тревожность не мучила. Сегодня мы подписаны на 100500 пабликов и кроме необходимого знаем то, чего не следовало бы. Настолько зависимы, что двух часов без телефона прожить не можем.

Бесконечные уведомления надрессировали нас как собак. Что-то пиликнуло и человек тут же достаёт гаджет, в котором пропадает на следующие полчаса. Общение стало настолько доступным, что видеться в живую уже нет смысла. Приложений так много, что в очереди супермаркета мы судорожно ищем нужное. Реальная жизнь в результате настолько скучная, что каждый сидя у телефона ждёт какого-то приглашения, информирования о каком-то событии.

Всё это сильно разгоняет тревогу. Номофобия только на первый взгляд не опасна. Многим кажется забавным такая зависимость, в сети популярны видео на которых человек уткнувшись в экран врезался в столб или вышел на автомобильную дорогу. Вроде как смешно, а если подумать, грустно. Нас бы мог спасти минимализм, но пожалуй это уже просто мечты.

Общество поделилось на желающих вернуться в СССР и тех, кто фантазирует о дальнейшем движении прогресса. А спокойствие, крепкий сон, продуктивность, комфорт и удовольствие от личного общения с родными и близкими, находятся где-то посередине. А пока номофобия это лишь проявление тревожности.Дошло до того, что мунинг ( когда человек не долго не читает ваше сообщение) стало восприниматься как насилие. Так ли важен смартфон на самом деле?!