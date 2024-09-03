Нездоровая привязанность в отношениях: как понять, что это не любовь?

Нездоровая привязанность это ситуация, при которой человек впадает в зависимость от присутствия партнера, не может быть целостным без него и нуждается в определённой ответной реакции, чтобы чувствовать себя нормальным. Быть рядом хочется не потому что это эмоционально комфортно и не потому что есть общие цели и планы, чаще даже наоборот, быть рядом приходится потому что без спутника жизнь кажется невыносимой, бессмысленной и травмирующей.

Типы нездоровой привязанности

Существует несколько типов нездоровой привязанности, каждый из которых проявляется по-разному. В зависимости от дефицита тех или иных эмоций индивид стремится подавить партнёра, либо подчиниться ему, ради спасения собственной самооценки. То есть психика буквально требует добиться поставленной цели, в противном случае следуют тяжёлые внешние сигналы и сознание испытывает сильный дискомфорт. Присутствие спутника становится строго обязательным, на его удержание бросаются все ресурсы, а цена уже не имеет значения. Таким образом «привязанный» готов на всё, лишь бы опора из под ног не ушла.

Я не могу без тебя жить!

За этой фразой скрываются несамодостаточные люди, которые привыкли подавлять собственные интересы, чувства и эмоции. В детстве им часто говорили «не твоё дело», «маленький ещё», «вот когда вырастешь, а пока я буду решать!», «я знаю как будет лучше для тебя», «ничего у тебя не болит, я так вижу что нет температуры», «не выдумывай, тебе кажется». В результате индивид разучился ловить собственные ощущения и привык ориентироваться на «посторонние датчики».

Такие люди растворяются в партнёре, начинают жить его идеями, мыслями, мировоззрением. Подстраивают свой образ жизни под его. Во всём соглашаются и в каждой его фразе слышат здравый смысл. Не могут и часа провести в одиночестве, требуют постоянного присутствия партнёра и страдают, когда он уходит. Даже если не на долго. Следовательно расставание воспринимается как катастрофа, брошенный буквально теряет себя и весь смысл существования. У него ничего не остаётся, ни увлечений, ни хобби, ни занятий. Всё кажется бесполезным и скучным, радость приносит только деятельность связанная с присутствием спутника.

Ты моя королева

Согласитесь, приятно слышать что-то подобное. Только вот источник таких фраз не самый приятный. Нездоровая привязанность в данном случае основана на том, что человек пытается подтянуть свою внутреннюю самооценку за счёт спутника. Использует его как фон, на котором по его мнению растёт его собственная значимость. Поиск ценности во внешнем мире, благодаря которому улучшается восприятие себя.

Тогда мужчина ищет красивую, востребованную и яркую девушку, при виде которой у всех челюсть падает. Если она с ним, значит он крутой мужик, мачо, альфа самец. Девушки хотят заполучить статного, стильного, богатого спутника, который производит самое лучшее впечатление на всех женщин мира. Дорогой костюм, ухоженный внешний вид, премиальный автомобиль, а главное чтобы галантный, щедрый и на руках носил.

Всё это безусловно здорово и потребность вполне естественная. Проблемы в другом. Во-первых чаще всего такой партнёр становится единственной опорой, без которой индивид не чувствует себя значимым. На публику приходится компенсировать эти чувства и тогда мы получим зазнайку. Все для них недостойные, некрасивые и непригодные, планка завышена до потолка. Мужчины становятся женоненавистниками, а женщины нередко уходят в журавлизм и ждут своего принца до самой смерти.

Во-вторых расставание превращается в настоящий фильм ужасов. Нездоровая привязанность возникшая на фоне низкой внешней самооценки вынуждает искать фон и только на нём психика успокаивается. Уход фона означает полный провал, сознание сталкивается с сотнями негативно окрашенных эмоций. Без спутника я никто, ты моя королева, а я могу быть королём только рядом с тобой.

Скажи спасибо, что я тебя из навоза вытащил!

Предыдущие два типа нездоровой привязанности проявляются в форме подчинения партнёру. Хоть второй вариант и переходит в абьюз периодически, тем не менее фундаментом служит поклонение, которое лишь изредка превращается в качели, где с утра «Вернись моя королева, я тебя люблю», а вечером «я убью тебя и всех твоих хахалей!».

В данном случае всё наоборот. Здесь «привязанный» страдает противоположным набором самооценок. У него завышена внутренняя и критически низкая внешняя. Он убеждён в своей значимости и востребованности, а партнер нужен для получения подтверждения. Это классический нарциссизм. Вторая половинка обязана признать пользу, полученную от своего хозяина.

До тех пор, пока спутник или спутница соглашается с тем, что без вас она никто и только вы любите её по настоящему, всё хорошо. Но как только она начнёт намекать на свою самостоятельность, самодостаточность и независимость, возникает серия негативно окрашенных эмоций. Нарцисс пытается доказать, что без него все вокруг пропадут и погибнут, а если это не так (а это почти всегда не так), то начинается насилие.

Вставлять палки в колёса до тех пор, пока партнёр не приползёт просить пощение признавая своё печальное положение в отсутствии нарцисса, это стандартный ход. Если вам вдруг кажется, что вы вытащили спутницу из навоза и только благодаря вам она стала человеком, то принимайте поздравления, у вас нездоровая привязанность на фоне критически низкой внешней самооценки.

Я живу ради тебя!

Классическая ситуация входа в отношения с позиции родителя. Причина та же — нарциссизм. Но в данном случае человек контролирует, подавляет и управляет потому что уверен в своей миссии по спасению и наставлению. Ему кажется, что он по доброте душевной делает очень много хорошего для своей второй половинки и та обязана это ценить. Просили его о помощи или нет, неважно. Это «что-то хорошее» является таковым только с его точки зрения или жертва считает также, значения не имеет.

Мнение партнёра игнорируется полностью. Тиран точно знает как надо и на самом деле вкладывает много ресурсов. Проблема лишь в том, что они не были нужны жертве, либо никто не говорил, что за помощь придётся расплачиваться пожизненным почитанием. Кланяться в ноги до самой смерти, вот что нужно делать спутникам таких людей.

Если этого не происходит, тиран чувствует себя обманутым. Я столько для тебя сделал, я потратил на тебя столько денег, я решил все твои проблемы, я одевал, обувал, роллами кормил, на машине возил. Тут помог, там помог, старался ради тебя. Вспомните фразы некоторых родителей из серии «я из-за тебя ночи не спала, а ты неблагодарная!». Вот здесь всё один в один, абьюзер напялил на себя роль родителя и с этими кривыми убеждениями полез в отношения. Жертва получает насилие, а сам тиран оказался в нездоровой привязанности.

В обоих вышеперечисленных случаях наблюдается так называемый эффект иррациональной эскалации. Ресурсов потрачено много и остановиться уже не получается. Человек готов играть до победного конца, потому что не может смириться с потерей всего вложенного. Тогда всё было зря. Психика не может принять подобного исхода, поэтому готова бросить любые средства на достижение цели. Победа по итогу окажется пирровой, но индивид об этом уже не задумывается.

Вместо итога

Отношения нужны для удовольствия. Это не значит, что в них не будет проблем, сложных периодов и разного рода несчастий. Это значит, что люди изначально вступают в коммуникацию с целью получения наслаждения. При этом у них есть обоюдные цели, а все потребности из зоны личной ответственности каждый закрывает самостоятельно. Это идеальная конструкция здорового романтического союза.

Всё переворачивается с ног на голову, когда один из партнёров нуждается в спутнике для спасения от эмоциональных дефицитов. Пытаясь компенсировать недостаток важных чувств и ощущений он вынужден подчинять или подчиняться. Тогда ни о какой любви говорить уже не приходится, на лицо нездоровая привязанность. Если оба страдают от подобных мотивов, то мы получим уже созависимые отношения. И то и другое яд.