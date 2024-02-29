Нереализованная прибыль: что это такое и почему важно учитывать?

Нереализованная прибыль это рост стоимости активов до момента их продажи. Проще говоря увеличение цены, которое создаёт ощущение заработка, но в действительности пока не произошла реализация, весь ваш доход «вилами на воде писан», то есть существует только на бумаге. И порой непонимание этого термина приводит к печальным последствиям.

Примеры нереализованной прибыли

Человек купил квартиру за 3 000 000 рублей и поселился в ней. Спустя пару лет он ради интереса заходит на авито и обнаруживает, что точно такая же квартира продаётся за 6 000 000. В голове возникает понятная, на первый взгляд, мысль — удачно я вложился в недвижимость, всего за 24 месяца заработал 3 миллиона, точнее 100% прибыли! Казалось бы, в чём он не прав?

На практике во всём! Во-первых несмотря на рост стоимости продажи не произошло, человек не закрыл сделку и деньги на руки не получил. Весь его доход существует исключительно в голове. Во-вторых на авито мы видим цену, которая отображает желание продавца, но зачастую сильно отличается от конечной суммы операции. Вполне вероятно, что выставил он квартиру за 6 миллионов, а продаст за 5 500 000.

В третьих у человека всё ещё есть потребность где-то жить, следовательно даже в случае продажи ему придётся покупать себе жильё. Он реализует имущество за 5 500 000, а чтобы взять себе такое же по необходимым характеристикам, вынужден будет выложить всё те же 5 500 000. В результате всей этой схемы его нереализованная прибыль составляет три миллиона, а реальная 0. В лучшем случае.

Пример номер 2. Вы владелец акций сбербанка. Купили их по 200 рублей за штуку и зайдя в приложение спустя некоторое время увидели, что цена достигла 250. Делаете очевидный вывод — я заработал 25% на инвестировании в ценные бумаги. Однако все эти разговоры несостоятельны до тех пор, пока вы не закрыли сделку. Возможно завтра котировки пойдут вверх, а возможно и вниз. Говорить о реальном доходе можно только после того, как актив продан. Или в момент получения дивидендов.

Поэтому крупные и опытные инвесторы никогда не смотрят на курсовую стоимость. Подешевела акция или подорожала, им плевать. В первом случае пополняют счёт и докупают, во втором сидят на попе ровно. Их интересуют только дивиденды, потому что это тот самый доход, который можно назвать фактическим. Изменение графика это всего лишь нереализованная прибыль или нереализованный убыток. Значения не имеет.

Что необходимо учитывать при оценке нереализованной прибыли?

Выше были приведены самые простые примеры. Для более адекватного расчета необходимо учесть все обстоятельства сделки, а это почти никто и никогда не делает. Чтобы не путаться, предлагаю взять за основу те ситуации, которые мы уже обсудили. И так, первая — человек купил квартиру за 3 миллиона и теперь она якобы стоит 6.

Пример с квартирой

Наверняка за время проживания вы решились на ремонт. Поклеили обои, поставили ванну поудобнее, приобрели кухонный гарнитур, заменили окна или что-то ещё. В большинстве случаев на цене это никак не отразиться, особенно если речь о декоративных изменениях. Вы поклеили дорогущие обои, но покупателю не нравится их цвет и ценности в таком решении он не видит. При торге все эти «мелочи» нивелируются. Мебель забрать скорее всего будет некуда и вы её тоже оставите. Таких нюансов очень много, а для адекватного расчета прибыли придётся всё суммировать.

Итого вы взяли квартиру за 3 000 000, чтобы не жить с родителями. Потратили 500 000 на ремонт и мебель, которую вынуждены оставить. Ежемесячно платили в среднем 3 000 коммунальные платежи. Да, да, это тоже считается. Можете тешить себя мыслью, что эти деньги шли не на квартиру, а на себя и по факту вы даже экономили, но это уже черри пикинг, то есть попытка считать только то, что вам нравится.

Вопрос об экономии философский. Да, кто-то платил за съём жилья, но он не платил деньги за ремонт и проценты по кредиту. Не покупал мебель и холодильник. У него тоже можно посчитать нереализованную прибыль, но там математика будет совершенно иная. Мы же рассматриваем конкретный пример. С точки зрения финансовой грамотности квартира, в которой вы живёте, это пассив. Недвижимость, которая сдаётся, покрывает все расходы на себя и приносит какой-то доход, даже 100 рублей в год, это актив.

И так, мы посчитали все расходы на наш объект и получили какое-то значение. Ремонт, коммунальные платежи, приобретение мебели и некоторой техники (всё что с собой не заберёте). Если это была ипотека, добавляем сюда проценты. По итогу получаем 3 572 000,без ипотеки и, соответственно, большую сумму при её наличии.

Теперь идём на авито и смотрим сколько стоят такие же квартиры. И разницу считаем не от суммы покупки, а от той, что получили в результате расчетов всех расходов. Это и есть ваша нереализованная прибыль, которая не имеет никакого отношения к реальной. Поэтому разговоры из серии «я за 2 миллиона брал, а сейчас она 4, неплохо так заработал», это не более чем трёп. Заработал, это если купил за 2, вложил 500, сдал в аренду, избавил себя от дальнейших расходов и за время владения получил 1 000 000 дохода. Получилось полтора и если фактически продал за 4, то профит составил 2 500 000. Такая математика.

Пример с ценными бумагами

Для простоты расчета представим, что вы купили одну единственную акцию за 100 рублей. Сегодня акция подорожала до 150 рублей, таким образом прямо сейчас нереализованная прибыль составила полтинник. Но не спешите радоваться, сначала выясните какая инфляция была за последние 24 месяца. Допустим за два года она составила 30%, значит ваши 150 рублей на сегодняшний день превратились в 105.

Понимая это мы можем сделать вывод, что профит не такой уж и существенный. Наша нереализованная прибыль составляет уже не 50, а всего 5 рублей. И она опять же никак не связана с реальной, потому что в действительности всё может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

Во-первых вы владеете бумагой менее трёх лет, следовательно с дохода заплатите налог при продаже. Но при этом вы дважды получали дивиденды, сначала 5, а потом 7 рублей. Первые инфляция съесть не успела, у вторых немного откусила. А вот налог посчитают с 50 и останется 43,50. В результате имея профит 50 рублей через два года, ваша реальная доходность далеко не 50% даже с учетом полученных дивидендов.

Даже не углубляясь в математику можно сказать, что по факту вы получите не 150, а в районе 115. И это при таком то росте котировок! Теперь многим станет понятно, что нереализованная прибыль это абсолютно неадекватный повод для гордости, к реальному положению дел он отношения не имеет. Поэтому советую на него и не смотреть, чтобы не запутать самого себя.