Непрошеные советы: откуда они берутся и почему так опасны?

Непрошеные советы это нежелательная рекомендация, которая вызывает раздражение и другие отрицательные эмоции по причине того, что была получена в ситуации, когда об этом не просили. Кто-то из окружающих видит что происходит с человеком и принимает решение дать напутствие, которое по его мнению обязательно должно быть выполнено. Иногда мы делимся переживаниями с целью получения поддержки, но вместо этого нарываемся на пошаговый план действий и подвергаемся осуждению при попытке поступить иначе. Непрошеный совет может поступить как от близкого человека, так и от совершенно посторонних. Согласно различным опросам около 70% людей негативно реагируют на подобные действия и почти никогда не выполняют «поручения».

Причины непрошеных советов

Естественно любой «советчик» скажет вам, что хотел как лучше и точно знает как вам нужно поступить, поэтому желая принести пользу щедро поделился знаниями. В случае отказа прислушиваться почувствует обиду и разозлится, считая вас неблагодарным, ведь вы отвергли такие ценные рекомендации! Однако с точки зрения психологии у всего этого есть совершенно понятные и очевидные причины, приносящие человеку скрытую выгоду и закрывающие его ложные потребности. Перечислим основные из них.

Желание быть признанным

Дефицит признания может возникать в разных обстоятельствах, но в конечном итоге индивид испытывает критическое снижение внешней самооценки. Он чувствует, что жизнь не получилась успешной в той степени, в которой хотелось бы, особых достижений нет и общество не спешит возводить его в ранг значимых персон. Психика пытается бороться за любое одобрение, чтобы по кусочкам собрать свою ценность. Желание быть правым будет приоритетным, поэтому советы в данном случае направлены не на достижение результата, а на признание их полезности.

Такому человеку плевать к чему приведут его рекомендации, ему важно, чтобы «жертва» внимательно выслушала и заявила — ого, как круто, ты реально в этом разбираешься и твои напутствия очень мудрые! Естественно доказательством всего сказанного будет четкое исполнение поручений. Ещё лучше, если вы потом другим расскажете о том, что в сложной ситуации всегда стоит спросить мнения «советчика», потому что его знания и опыт достойны уважения. Он точно знает как поступить!

Желание быть замеченным

Мы очень редко благодарим близких за их помощь и содействие. Считаем необязательным говорить спасибо за банальные действия. Особенно туго с этим в больших семьях, где много детей и вклад каждого размывается. Ну, помыл посуду и хорошо, в ноги тебе за это кланяться что-ли?! Убралась в комнате и молодец, ты же не ждёшь кубок и медаль?! Подумаешь устала таскать воду с колодца, сейчас всем нелегко, не строй из себя героиню. Тяжёлые роды не делают из тебя страдалицу. Ухаживать за детьми не так сложно, как ты пытаешься нам представить. И вообще, вторая смена преувеличена, нет в этом никаких сверхусилий!

В результате копится дефицит элементарной благодарности, хочется получить внимание и банальное уважение к потраченным ресурсам. Если этого не происходит, психика однажды перейдёт к надежному, как ей кажется, инструменту и человек начнёт раздавать непрошеные советы. Цель всё та же — получение похвалы, одобрения и признания. Только здесь мало простого «ты молодец и твои рекомендации очень мудрые», здесь индивид хочет компенсировать весь многолетний дефицит. Жертва обязана слушаться, выполнять, благодарить и по достоинству оценить тот опыт, который лежит в основе советов. Ты прожила тяжёлую жизнь, у тебя так много проблем было, но ты со всем справилась и поэтому точно знаешь как нужно поступить!

Желание продемонстрировать своё превосходство

Здесь речь идёт о классических нарциссах. У них, как мы знаем, критически занижена внешняя самооценка, при этом сильно завышена внутренняя. То есть они считают себя классными, талантливыми и самыми умными, но объективных подтверждений этому нет. Всё из рук валится, успехи отсутствуют, достижения сомнительные. Каждая неудача становится болезненным ударом для психики и желая спасти положение она переходит к попыткам добиться превосходства над окружающими. Все победы благодаря мне, все поражения потому что вы меня не слушали. Позиция примерно такая.

Индивид начинает учить жить всех вокруг себя, раздаёт советы направо и налево, буквально требует чтобы его слушались. Когда человек последовал рекомендациям и добился желаемого, нарцисс приписывает победу себе. Это я тебя научил, я тебе сказал как делать, ты благодаря мне всего добился. Если вы не послушали и сделали по своему, а потом потерпели поражение или получили нежелательные результаты, то на вашу голову свалится тяжелое и хлёсткое «аяговорила!!!». Ну а если не послушали и всё равно добились успеха, то нарцисс будет говорить, что могли добиться большего, если бы сделали как он сказал.

Попытка контролировать всех и вся

В данном случае всему виной также проблемы с самооценкой. Критически низкая внутренняя приводит к тому, что психика пытается найти опору во внешнем мире. Мужчина ищет красивую и востребованную девушку, чтобы за её счет почувствовать себя мачо и альфа самцом. Девушка ищет влиятельного, властного, богатого мужчину, чтобы подруги завидовали и признали её ценность, ведь лохушку он бы не выбрал! Дети хвастаются родителями (мой папа миллиард триллионов зарабатывает! А мой триллион секстиллионов!). Родители в свою очередь хвастаются детьми (моя танечка и поёт и пляшет, у неё высшее образование и большой джип. А мой Андрюша директор банка!).

Для психики это отличное решение, ведь если ощущается дефицит собственных достижений, то можно опереться на кого-нибудь ещё. Это как поручитель в банке. Если не выплатит Иван Иванович, то ему поможет Пётр Петрович. Здесь тоже самое. Но есть и обратная сторона медали. Когда вы подсознательно воспринимаете кого-то из окружающих частью себя, привязывая их значимость к себе, то их неудачи и провалы тоже становятся частью вас. В этом психика видит огромные риски для себя и поэтому вынуждена контролировать каждый шаг своего спутника.

Предлагаю на этом пункте остановиться, потому что он важен. Начнём с абьюзера. Это классический пример компенсации низкой самооценки. Мужчина подсознательно считает себя ущербным, но красивая, востребованная и привлекательная девушка добавляет ему баллов. Если она с ним, значит он крут! И всё хорошо до тех пор, пока не возникает страх получить обратный эффект. Если она изменит, значит ты лох. Если она одевается вызывающе, значит кого-то ищет или просто гулящая, а ты выходит дело лох. Если у неё открытая страница в соцсетях, значит она не против общения с парнями, а ты лох. Если она финансово независима и движется вверх по карьере, значит легко может обойтись без тебя, следовательно ты бесполезный лох. И на таких размышлениях, подсознательных естественно, строится весь абьюз. Как итог — контроль и куча непрошеных советов. Так не одевайся, туда не ходи, этого удали, страницу закрой, с работы уволься, с этими не общайся, так не разговаривай, это сними, это надень.

Тоже самое с детско-родительскими отношениями. Похвалиться успехами дочки фигуристки или сына гимнаста это круто. Танечка отличница звучит почётно. Миша инженер крупнейшего завода в городе тоже замечательно. Но что если Олечка вышла замуж за грузчика? А Димочка потащил в ЗАГС страшненькую подружку? Артёмка дом обшил жёлтым сайдингом и теперь все над ним смеяться будут. Кристиночка, свет в оконце, покрасила волосы в синий, позорище какое. Всё то, чем вы пытаетесь хвалиться, однажды станет причиной инсульта. Но даже не это самое страшное. Вы будете вынуждены всех контролировать и сами не заметите, как на каждом шагу начнёте раздавать непрошеные советы. Окружающие будут обязаны делать так, как вы сказали, чтобы продолжать спасать вашу самооценку и оставаться поводом для гордости, а не наоборот.

Попытка оправдать свои неудачи

Звучит странно, но иногда непрошеный совет это на самом деле оправдание своих неудач. Представьте, вы довольно бедный человек, старость уже на пороге, очевидно все шансы и возможности безнадёжно упущены. Скорее всего это видят окружающие и тогда разумной защитой от осуждения может стать тактика раздачи рекомендаций по принципу «я бы на твоём месте». В наше время бизнесом заниматься нельзя было, а сейчас я уже не в том возрасте, ты то молодая и в стране рыночная экономика, открывай своё дело, зачем тебе наёмная работа?! Ты дура что-ли? Делай как говорю, я бы на твоём месте уже майкрософт создал!

Или женщина прожила всю жизнь с алкоголиком, ничего кроме тумаков не получала, ничего кроме нищеты не видела. Дочери она расскажет как надо действовать. Я уже не молода, кому нужна старая кошёлка, а в наше время все мужики были пьющие, обычные работяги, выбора не было. Но сегодня то всё иначе, я бы на твоём месте нашла миллионера, на кой чёрт тебе этот водитель газельки, не будь идиоткой. Ищи такого, чтоб цветы дарил, проблемы решал, содержал полностью. У меня так не было никогда, но там просто обстоятельства так сложились, у меня ресурсов не было, а вот будучи тобой сейчас я бы легко нашла себе романтичного и богатого. Слушай меня.

Или мужчина, давно потерявший внешнюю привлекательность либо никогда ей не обладавший. Брошенный и обиженный. Женского внимания нет, потребности не закрыты, о любви и ласке приходится только мечтать, вместо присутствия красотки получается лишь тактильный голод. Молодым парням он расскажет как нужно себя вести. Бабы годятся только на разок, нечего на них жениться, таскайте по кроватям и бросайте! Я просто староват уже, но на вашем месте я бы сейчас всех девчонок переволтузил, а замуж ни одну не взял бы! Дурак ты что ли, жениться побежал, она тебя всё равно променяет на другого через пару лет, слушай чо я тебе говорю!

Как противостоять непрошеным советам?

Если сильно упростить всё вышесказанное, то у непрошеных советов всегда три причины. Первая — получение нужных эмоций и чувств (внимание, признание, уважение). Вторая — контроль над опорой для своей самооценки. Третья — сочувствие к своему неудачному опыту и оправдание собственных провалов. Важно определить в чём именно кроется мотив человека, дающего вам рекомендации, о которых вы не просили. Но есть и универсальные инструменты противодействия. Агрессия здесь будет неуместна, вы как минимум травмируете психику советчика, но и продавливать личные границы недопустимо.

Поэтому ответ всегда должен состоять из двух частей — признание полученной информации и сообщение о своём праве не прислушиваться к рекомендации. Например — спасибо за совет, я учту его при принятии решения. Или — хорошо, что ты поделился мнением, возможно оно мне пригодится. Либо — ты во многом права, но у меня есть другая точка зрения. Безусловно в большинстве случаев хочется сказать «совет свой себе посоветуй», это моя любимая фраза на случай агрессивного навязывания своей позиции, но когда речь идёт о близких людях, так поступать нежелательно. Если учить жизни пытается муж-абьюзер или жена склонная к тирании, а уж тем более мама, то грубость явно не поможет. Отстаивать свои личные границы придётся мягко, выражая сочувствие травмирующему опыту и проблемам с самооценкой.

Тогда правильнее будет выслушать человека, сообщить о значимости его мнения, но затем задать вопрос — я могу самостоятельно принимать решения или ты хочешь заставить меня делать так как хочется тебе? Наши отношения построены на любви и уважении, либо ты борешься за власть и воспринимаешь наш союз как иерархию? Я тебя слышу и я с тобой во многом согласна (согласен), но для меня недопустимо быть чьей-то жертвой, я хочу чтобы советы мы друг другу давали только в случае необходимости. К сожалению чем дольше вы молчите о своём праве быть самодостаточной единицей в этой коммуникации, тем чаще вас начинают использовать в качестве ресурса. Вы станете источником эмоций, опорой для самооценки, объектом для компенсации дефицитов. И эти отношения уже никогда не станут здоровыми. Обратного пути здесь нет.