Необеспеченная бумажка: чем на самом деле подкреплён доллар?

Доллар всё чаще называют необеспеченной бумажкой, вложения в которую несут в себе высокие риски. Время доминирования США в сфере мировой экономики подходит к концу, а значит скоро национальная валюта штатов обвалится, что приведёт к денежным потерям со стороны инвесторов. Сегодня попробуем разобраться по каким причинам люди продолжают вкладываться в доллар, почему он является главным при международных расчетах и чем подкреплён.

Предисловие

Для начала стоит вспомнить как и почему доллар вообще стал резервной валютой. Ведь были времена, когда в мире главенствовал британский фунт, про «зелёную купюру» даже речи не шло. Так каким же образом всё перевернулось с ног на голову за какие-то 100 лет?!

Год рождения доллара — 1837. Именно тогда образовались свободные банки и ими были напечатаны свои версии национальных валют. Основными были две, но в результате гражданской войны Севера и Юга последние потерпели поражение и их версия доллара обесценилась. Первые же, став победителями, признали свой доллар единым для всей территории США.

Внутри страны проблем никаких не было, а вот при международных расчетах пришлось определить какие-то ведущие инструменты оплаты. Беда в том, что у американцев есть доллары, у российской империи рубли, у британцев фунты. Но продавая что-то за рубеж одни не хотели получать валюту покупателя, а покупатели не имели в своём распоряжении валюты нужной продавцу. Возить сундуки золота было неудобно. Стали думать.

Так как крупнейшим торговым партнером в мире на тот момент была Британия, все очень быстро согласились на её условия. Все валюты были привязаны к золоту, а стоимость этого золота рассчитывали в фунтах. На тот момент одна унция оценивалась в 4,248 фунта.

Чтобы было чуть понятнее, приведу один интересный факт. Доля доллара в международных расчетах на момент 1900 года составляла 0%. Мусорная валюта, абсолютно никому не нужная. А доля фунта стерлингов достигала 62%, Сразу понятно кто-то большой босс.

Первый крах мировой финансовой системы

Всё бы так и продолжалось, но трагедия империй в том, что они раз за разом попадают в капкан из собственных амбиций. К 1914 году в европе сформировалось сразу несколько крупных сверхдержав и угораздило их одномоментно схлестнуться между собой. Результаты первой мировой войны никому непонятны, как и причины начала конфликта, зато итог очевидно печален. Не говоря о миллионах убитых и раненых солдатах, резко обедневшем народе и незавидной судьбе всех зачинщиков, можно заметить как изменилось экономическое состояние участников.

Американцы в свою очередь наращивали производство ещё с конца 1890-х годов и к 1913 пришли к идее создания федеральной резервной системы США. А к моменту окончания первой мировой вдруг выяснилось, что Британия чудовищно просела по своим возможностям. Главным торговым партнером и кредитором всех «подравшихся» стали ранее не замеченные в величии жители штатов. Доллар вдруг стал очень нужным. Всем! Золотой стандарт был заморожен.

США из-за роста промышленности остро нуждались в инвестициях, а неожиданно посыпавшиеся страны оказались буквально вынуждены сотрудничать с американцами. На тот момент многие уже отказались от обеспечения своих валют золотом, но доллар держался. Так было вплоть до 1928 года, пока не разразилась «великая депрессия». Кризис был вызван слишком бурным ростом производства и спекуляцией отдельных участников рынка. Тогда золотой стандарт был заморожен во второй раз.

Второй крах мировой финансовой системы

Кто бы мог подумать, но участники первой мировой войны не до конца поняли чем заканчиваются боевые действия. Один из них, вполне себе активный участник событий, по имени Адольф Гитлер, решил вернуть Германии утраченное величие и отомстить за обидное поражение в 1918. Долгое время всё шло по плану, а потом обернулось чудовищной мировой войной, в которую оказались втянуты почти все европейские страны. В стороне по большому счёту осталась только Швейцария.

США стали союзниками СССР, помогали оружием и всем необходимым, не позволили Японии открыть второй фронт сбросив на Хиросиму и Нагасаки ядерную бомбу. Все исторические детали лучше почитать в достоверных источниках, нас же интересует простой факт — в результате войны страны участники ослабли в экономическом плане. А вот американцы чувствовали себя вполне комфортно, также как и их валюта. Они принимали участие в боях, но не были на острие. Потеряли убитыми 418 000 солдат, но идёт ли это в сравнение с потерями других государств?!

Ещё в июле 1944 стало ясно, что на фоне проблем Британии и других держав, мировой платёжной валютой может стать только доллар. Так была создана Бреттон-Вудская система, которая подразумевала жёсткую фиксацию золота на уровне 35 долларов за унцию, при обмене доллар был назначен ключевой валютой и она же вполне официально сместила с этого поста британский фунт.

Третий крах мировой финансовой системы

В 1976 году настал следующий этап развития мировой финансовой системы. На сей раз обошлось без крупных войн, но доллар окреп настолько, что его лидерство не подвергалось сомнению. О причинах поговорим чуть ниже. Здесь лишь вспомним о том, что Ямайская система, принятая 8 января 1976 года действует по сей день. Она стала результатом реорганизации Бреттон-Вудской модели.

Привязка валют к золоту была отменена. Золото перестало быть платёжным средством и стало товаром. Международными резервными валютами были признаны сам американский доллар, а также швейцарский франк, фунт стерлингов, японская йена, марка ФРГ и французский фунт. Со временем две последние превратились в единую валюту — евро.

С тех пор попытки что-то купить или продать используя собственную валюту обречены на провал. У всех есть вышеперечисленные валюты и никому не нужны мусорные. Зачем я буду торговать продукцией принимая условный индийский рупий? Что мне с ним делать? Его нигде не принимают. Есть деньги, которые имеются у любой страны и они ценятся в любом уголке планеты. И все они написаны в предыдущем абзаце.

Чем обеспечен доллар сегодня?

Всё что написано выше нужно только для того чтобы понять — сегодня ни одна валюта в мире не обеспечена золотом, проще говоря не привязана к нему. Успех американской валюты связан с тем, что она по касательной прошлась по всем крупнейшим войнам, сберегла свою экономику и с 1900 года демонстрирует устойчивый рост промышленности. Результатом которого и стал кризис 1928 года. Но его удалось относительно безболезненно пережить.

Актив, который не обесценивается

Все мы знаем о существовании девальвации, которая под действием инфляции и экономических кризисов приводит к обесцениваю национальной валюты. В каки-то странах этот процесс вялотекущий, в каких-то регулярный, а какие-то докатились до дефолтов. Так вот доллар демонстрирует устойчивость на протяжении сотни лет, поэтому любой обладатель капитала, размышляя о том в чём хранить деньги, выбирает баксы.

Для общего понимания — доллар за последние сто лет обесценился в 120 раз. Внушительная цифра, нынешняя 1000$ равна 73$ в 1913 году. Но эта информация выглядит смешной, если мы узнаем во сколько раз обесценился рубль за тот же период. Присядьте. В 57460000000000000 раз. Это всё, что вам нужно знать. Надеюсь после этого люди перестанут спрашивать почему весь мир вкладывает в доллары, а не в рубль, например.

Военные возможности

США вряд ли можно назвать гуманистами в широком смысле слова. Количество боевых действий, в которых они так или иначе принимали участие, поражает. Перечислить все просто невозможно. Несмотря на то, что прямых конфликтов с соседями нет, американцы умудряются ввязываться в войны тут и там. Никаких оценок давать не буду, я в этом не эксперт, но вот на что стоит обратить внимание.

Ни разу в истории США не подвергались полному разрушению или оккупации. Армия способна защитить от вторжений, а внешняя политика построена таким образом, что у страны повсюду союзники. Военные базы расположены по всему миру и это делает штаты практически неуязвимыми.

Мы можем смотреть на ситуацию по-разному, с появлением ядерного оружия всё может закончится для целой планеты, не то что для отдельного государства. Но инвесторы понимают одно — вероятность гибели США в результате войны если и не ровна 0, то как минимум ничтожно мала. И главное тут даже не это. Обрушить экономику в результате стычки любых масштабов, как это произошло с участниками первой мировой, крайне проблематично. Поэтому если кто задумывается в какой стране хранить свой капитал, то выбор очевиден. И обоснован.

Удобство использования

В этом пункте воедино собраны все вышеперечисленные факты. В результате долларом просто удобно расплачиваться в любой точке мира, их примут везде. Можете сказать, что есть исключения, например Северная Корея или Венесуэла, которые активно выступают против америки, но вот парадокс — там доллары примут с двойным удовольствием! Потому что им нужно что-то покупать на международном рынке, никакой самодостаточности государств не существует, а кроме как за баксы им ничего не продадут.

В 90-е я под стол пешком бегал, но люди постарше хорошо знают, что доллары ценились больше всего на свете. Рубль в ту пору обваливался каждый день, инфляция в 1992 году оказалась ошеломительной, а вот зелёные «ничем не обеспеченные бумажки» гарантировали покупательную способность. Сегодня, завтра и послезавтра на них можно купить то, что тебе нужно.

Вместо итога

Мы не можем знать будущего, как показала история доллара, случиться может всякое. Из мусорной и никому ненужной валюты они смогли стать абсолютным мировым лидером в международных расчетах. Кто знает, может через несколько лет мы все будем расплачиваться биткоинами или монгольскими тугриками. Почему бы, собственно, нет?!

Но одно важно зафиксировать — доллар залез на вершину не просто так. Вы должны обеспечить стабильность в экономике, добиться успехов в производстве и промышленности, избежать военных конфликтов или как минимум тратить на это несколько процентов от ВВП, а не 30 или 50 как в случае тотальной милитаризации.

А чтобы закрепить успех, вам понадобятся свобода слова, демократия, защита прав собственности, внушительные расходы на образование и создание условий для реализации человеческого капитала. После этого можно ждать ошибок конкурентов. Не дай Бог, но к сожалению в мире так случается, что игры в войнушки приводят к обрушению экономики, чем с удовольствием пользуются оставшиеся в стороне. США объехало Британию как поезд велосипедиста и ушёл далеко вперёд, оставив предыдущего гегемона далеко позади. Когда-то история увидит очередную смену мировой финансовой системы, но когда, никто не знает.