Негативно окрашенные эмоции: что это и для чего они нужны?

Негативно окрашенные эмоции это это субъективное переживание дискомфорта и неудовлетворённости, которые возникают под действием внешних обстоятельств и внутренних сигналов организма для психики. Проще говоря происходит некое событие, которое человек расценивает как нечто плохое и в связи с этим ощущает прессинг на своё настроение.

Большинство людей убеждены в том, что негативно окрашенные эмоции являются нежелательными и недопустимыми. Нужно сделать всё, чтобы они никогда не возникали. В результате кто-то подавляет их, а кто-то уходит в токсичную позитивность, игнорируя собственное состояние, заставляя акцентироваться исключительно на хорошем. И тем самым лишает сознание качественного анализа. Почему и как это происходит поговорим ниже, обсудив каждую эмоции по отдельности.

Апатия

С апатией встречались все без исключения. Прожить жить, ни разу не ощутив упадок сил, невозможно. Чаще всего мы предпочитаем взбодриться, отвлечь себя и заняться интересным делом, чтобы как можно скорее избавиться от дискомфорта. Однако на практике это приводит к игнорированию своих потребностей, а весь негатив начинает уходить в подсознание, постепенно превращаясь в хроническую усталость и пессимизм.

Апатия нужна для того, чтобы индивид восстановил силы. Это происходит потому что вы поставили перед собой невыполнимую или труднодоступную цель, потратили много сил, энергии и иных ресурсов организма. Когда всё закончилось, психика отдаёт приказ снизить активность. Отпустите вашу цель, дайте себе время на отдых. В этом состоянии полезно спать, гулять на свежем воздухе, пить чай с ромашкой и наслаждаться просмотром добрых фильмов.

Чувство вины

Когда наши поступки расходятся с собственными представлениями о плохом и хорошем, возникает чувство вины. Например вы порядочный и честный человек, но в магазине ни с того ни с сего украли несколько конфет. Рука сама потянулась! Словно бес вселился. Придя домой вы ощутите эмоциональный дискомфорт, начнёте себя корить и ругать. Никто вас не поймал, не видел и не обвинил, просто совершенное действие пошло в противоречие с личными убеждениями.

Чувство вины бывает навязанным. Допустим вы воспитывались в консервативной семье, где до свадьбы девушке запрещено даже за ручку держаться. С ранних лет вам внушали эти правила и вот во взрослой жизни вы вдруг поддались искушению и полтора часа целовались с парнем в машине. Придя домой настроение у вас упадёт на ноль. Вы уверены, что так нельзя. Точнее вас заставили в это поверить. Но дело сделано и теперь вам неловко. Опять же никто не видел, никто не знает, но самочувствие ужасное.

Чувство стыда

Чувство стыда сигнализирует не только о том, что ваш поступок пошёл в противоречие с вашими же убеждениями, но и о том, что об этом кто-то узнал. Его возникновение нормально в одних ситуациях и деструктивно в других. Вы украли конфеты в магазине и на выходе это заметила бабушка, которая тут же заявила «эх, воришка…». Или консервативно воспитанная девушка целовалась с парнем в машине и об этом стало известно третьим лицам. В обоих случаях человеку станет стыдно.

Но очень важно понять, навязанные ваши убеждения или нет. Одно дело, если вы искренне считаете кражу плохим поступком и когда об этом кто-то узнал, вы испытали чувство вины и стыда. Другое дело, если вы преследуте свои цели входящие в перечень истинных потребностей, но кто-то посчитал это неправильным. Тогда стыд станет препятствием в вашей личной жизни, вы просто не сможете получать желаемое, пытаясь соответствовать чужим ожиданиям.

Например — быть предпринимателем ужасно, ты обдираешь людей, нужно делать бесплатно, а так ты проклятый капиталист, варвар! Многие ведь на это ведутся и всю жизнь боятся открыть своё дело, либо работают себе в убыток. Лишь бы не испытывать чувства стыда. Или кто-то обратился за помощью, но вы не в силах помочь. Ограничены в ресурсах. Но люди давят. Сам без хлеба останься, но другому отдай последнее, или ты жадина?! Здесь снова человек может пойти на поводу, лишь бы избавиться от негативно окрашенных эмоций.

Зависть

Все знают, что завидовать плохо. Даже придумали разделение этой эмоции на две, чёрную и белую. Белая зависть это когда я хочу также как у тебя. А чёрная это когда я хочу чтобы у тебя так не было. Но в обоих случаях нас осуждают за подобные эмоции. А зря, ведь она помогает нам определить свои истинные потребности.

Зависть нельзя подавлять, нужно лишь научиться её анализировать. Вот у соседки и муж есть и детишек трое. Смотришь на неё и одолевает печаль какая-то непонятная. Хочется сразу переключиться, чтобы не испытывать чувство вины за свои переживания. Ведь так нельзя. Но в действительности следовало бы разобраться в причинах.

Вы хотите мужа и троих детей? Или вы хотите соответствовать ожиданиям общества, которое вдруг решило, что это норма, а ваше положение неугодное? Поверьте, бывает по разному. На консультации люди часто говорят «хочу замуж» и приводят в пример то знакомы, то каких-то звёзд. Но при разборе выясняется, что мужа найти не сложно, только желания такого на самом деле нет. Просто никогда в белом платье из ЗАГСа не выходила, подруги смеются, родственники задолбали вопросами. Или хочется уюта, тёплых объятий и регулярной близости. Копаемся чуть глубже и выясняем, что мужчины такие на примете есть, но они жениться не хотят.

Что по итогу? Девушка хочет одного, но гонится за другим. Партнер давал ей тепло и заботу, но она требовала бракосочетания. Оба стремились к одному и тому же, но не разобрались в своих желаниях. Когда вы кому-то завидуете, это всегда повод для анализа ситуации. Психика сообщает, что есть незакрытая потребность, но в чём она заключается непонятно. И до тех пор пока не разберетесь, будете завидовать общепринятому. Мерседесам, трёхэтажным коттеджам, частному самолёту, большой семье, наличию мужа или жены. А где здесь вы и что вам на самом деле надо, так и не поймёте.

Обида

Говорят, на обиженных воду возят. Чувство отвратительное и нужно учиться от его избавляться. Потрясающе! Давайте закроем в кладовке одну из самых полезных эмоций и проигнорируем сигналы психики. Важно понимать, что обида действительно разрушительна, но если ей правильно воспользоваться, она может открыть глаза на многие вещи.

Для начала вспомним теорию. Обида возникает в результате неоправданных ожиданий. И здесь пойдёт разделение. Первое — ваши ожидания были адекватными, разумными и озвучивались ранее. Например, я хочу чтобы ты мне не врал. Лучше скажи правду, это избавит нас от неприятных последствий, мы сможем принять своевременное решение, чтобы никого не травмировать. Но спутник всё же предал. Возникла обида на него.

Второе — вы понапридумывали себе всяких обязательств и повесили их на окружающих. С чего-то решили, что мужчина на свидании должен за вас платить и ухаживать как за принцессой всея планета. А мужики, гады такие, не собираются нянчиться, говорят о самодостаточности, чужих женщин спонсировать не хотят! Каждое свидание заканчивается полным разочарованием и обидой на весь мужской род. Перевелись рыцари на Руси!

Как только подобные эмоции вас настигли, очень важно разобраться в своих ожиданиях. Вы их озвучивали? Они адекватны ситуации? Это ваши желания или человек давал слово? Мало ли что и где вы прочитали и какие хотелки в вашей голове появились. Люди не обязаны плясать под вашу дудку. Если вы ждали айфон на день рождения, но родители вам его не купили, то обида в данном случае будет ложной. Они же не обещали.

А вот если вы отправили мужа за молоком, а тот купил фанфурик и вернулся синим как изолента, тут ваши эмоции совершенно обоснованы. В каждой ситуации необходимо разбираться, чтобы выяснить, вас окружают ненадёжные люди или вы корону на свою голову напялили. Обида для этого и создана, пользуйтесь.

Вместо итога

Любые негативно окрашенные эмоции становятся для психики тяжёлым грузом. Но вытеснять и подавлять их нельзя, потому что каждая несёт в себе полезную информацию, которую необходимо проанализировать. Вы можете игнорировать и обесценивать собственные чувства, а можете извлечь из них много пользы. Поэтому злитесь, обижайтесь, плачьте, расстраивайтесь, главное делайте это правильно и тогда точно будете расти как личность.