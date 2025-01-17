Недоступная женщина: как быть с теми, кто притягивает, но дистанцируется и убегает

Недоступная женщина это отрицательная характеристика представительницы нежного пола, включающая в себя тревожно-избегающий тип личности, низкий эмоциональный интеллект и потребительское отношение к мужчинам, однако именно они чаще всего становятся объектом вожделения и положительно оцениваются обществом. В её поведении прослеживается ценность и значимость, которых как будто нет у всех остальных. Она знает себе цену, не согласна на меньшее и в любой момент готова уйти оттуда, где ей плохо. Только на самом деле, никакого «плохо» не было, а единственная жертва в этих отношениях — её спутники. При чём как на этапе знакомства, так и внутри коммуникации. Но откуда берётся этот парадокс?

Почему недоступная женщина настолько привлекательна?

У всего в этом мире есть источник или фундамент. На них строится определённая конструкция, а мы видим лишь вершину айсберга, конечный результат. И очень часто бывает так, что результат это сплошь позитивный, хотя устойчиво стоит на навозе и гнилых палках. В случае с недоступными женщинами основой поведения служит три фактора. Первый — печальный опыт детско-родительских отношений, где была нарциссическая мать, безразличие и резкие перепады от «люблю» до ‘презираю, высмеиваю». Второй — гиперопека, эмоциональное подавление и тотальное подчинение со стороны взрослого. Третий — переизбыток защитных реакций психики в ответ на вышеперечисленное насилие. Только вот вы всего этого не увидите, перед вами предстанет совершенно иная картина.

Эмоциональная самодостаточность. Если все остальные девушки нуждаются в близости (тревожный тип) или открыто заявляют о своих потребностях (надёжный тип), то недоступные демонстрируют полную независимость. Они могут легко отказывать в свиданиях, на предложение пойти погулять ответить «мне и одной неплохо гуляется’, а на попытку заявить об участии в конкуренции за неё, запросто осадят кавалера фразой «у меня всё есть». Хотя в действительности ничего нет.

И эта ярко выраженная автономия становится «красной тряпкой для быка». Такую хочется завоевать и добиться. Потому что мужчина получает серьёзный удар по самооценке, выходит дело он, такой прекрасный и потрясающий, ей даром не нужен! Значит есть в ней что-то такое, что позволяет смотреть на мужчин свысока, она ценный приз! В действительности такое поведение говорит о страхе перед близостью, но вы воспринимаете последствия психоэмоциональных травм за высокую значимость. И на этих ложных выводах начинаете бегать за недоступной.

Финансовая самодостаточность. Здесь парадокс ещё сильнее. Недоступные женщины чаще остальных становятся содержанками и больше всех мечтают сесть кому-нибудь на шею. Но в самом начале знакомства вы этого абсолютно точно не заметите. Дело в том, что любая защитная реакция психики неизбежно оборачивается компенсацией. Допустим человек боится остаться без дохода, с ним такое было и нищета его до ужаса пугает. Тогда он гарантированно превратится в чувака, который постоянно накапливает ресурсы и бесконечно много работает. Для сознания всё это становится островком безопасности.

Недоступные женщины хотят быть независимыми, потому что любая привязанность, в их понимании, это больно. Они склонны владеть имуществом, выводят в приоритет цели по увеличению жилплощади, покупке автомобиля (даже если он не очень нужен). Ориентир на то, что можно считать признаком независимости в глазах окружающих рисует обманчивую картину — такие дамы кажутся финансово устойчивыми. На практике она может жить в огромном доме, за который платит половину своей зарплаты, в результате ей бывает поесть нечего, но вы то воспринимаете это как богатство.

Привлекательная внешность. Если оценивать внешность человека комплексно, то врождённые черты лица и строение тела далеко не всегда играют ключевую роль. Намного важнее поведение, харизма, скромность, застенчивость, улыбка и так далее. Теперь вспомните теорию о способах защиты у младенцев. Они настолько милые, что их всегда жалко, хочется потискать, потрогать, позаботиться. Природа всё продумала, мы не можем оставить в беде того, кто кажется нам симпатичным. Недоступные женщины были вынуждены развивать этот навык, чтобы никогда не быть покинутыми полностью.

Это естественное и объяснимое последствие тревожно-избегающего типа привязанности, сформированного на детско опыте, в котором было много эмоционального насилия. Умение казаться милой и симпатичной стало инструментом выживания, который используется неосознанно. Мужчины видят настолько привлекательный объект, что влюбляются буквально по уши. Если посмотреть со стороны, то женщина как женщина, ничего особенного в ней нет, но её поведение, движение глаз, улыбка.. Всё формирует эффект младенца, о котором хочется позаботиться, которого хочется забрать домой и тискать.

Неожиданная беззащитность. Младенец кроме способности вызывать симпатию одним своим видом имеет второе мощнейшее оружие в борьбе за внимание и заботу. Это его беззащитность. Вспомните как вы реагируете на малыша, который вдруг оказался в «беде». Холодно ему или проголодался. Вы начинаете сюсюкаться, суетиться, чтобы мгновенно решить его проблему. Ой, какой маленький, ути батюшки, иди на ручки, тётя рядом, тётя тебя в обиду не даст!

Прикол в том, что недоступная женщина на подсознательном уровне неожиданно переключается с поведения железной леди на поведение беззащитного младенца. В какой-то момент перед мужчиной возникает милая девушка, которая демонстрирует свою потребность в ласке и нежности, рассказывает о трудностях и тяжёлой судьбе, попутно вытирая слёзы. Вот она, сильная, независимая, обеспеченная, по всем признакам ценный приз, но такая хрупкая внутри, и ей так хочется простого женского счастья..

Этот трюк, несмотря на то, что он неосознанный, становится вишенкой на торте, и мужчину уже не может оставаться безучастным. Хочется свернуть горы, принудить её к счастью, заставить окунуться в атмосферу любви и заботы. Кажется, что она недоступна для всех, но именно вам открылась по-настоящему и это ваш шанс завоевать нечто очень значимое, воспользовавшись слабостью спутницы. Естественно, о том, что эта модель всегда строится по принципу «ближе-дальше» и сегодняшняя слабость уже завтра превратится в дистанцирование и побег, вы даже не догадываетесь. А о том, что вы не первый и не последний в этой ловушке, даже думать не хотите.

Как себя вести с недоступными женщинами?

Вообще, если обратиться к теории и опыту наблюдений в психологии, недоступность должна отталкивать. Ментально здоровый человек ходит только туда, где ему рады и хорошо понимает смысл слова ‘нет». Какая разница по каким причинам девушка врёт о наличии у неё парня и для чего она демонстративно избегает сближения? Для мужчины это должно быть сигналом ‘стоп». Не приближайся, убьёт! Но вышеописанные детали поведения сводят представителя сильного пола с ума, он попадается на крючок собственной психики, которая ошибочно увидела ценный приз и пытается вернуть свою самооценку на место, поэтому просто обязана превратить «нет» в «да!». Но возьмите паузу и почитайте всё, о чём я напишу далее.

Не спешите сближаться

Выстраивая романтические отношения очень важно не пропустить два ключевых фактора. Первый — взаимная симпатия. Вы должны нравится спутнице не меньше, чем она вам. И наоборот. Это называется баланс значимости. До тех пор, пока симпатия не взаимна, лучше взаимодействовать в иных форматах, узнать друг друга получше, попробовать вдвоём решать различные задачи, чтобы в процессе оценить эмоциональный комфорт от присутствия её в вашей жизни и вас в её. Второй — адекватность выбора. Я понимаю, что вам хочется изолировать золотой слиток в юбке от конкурентов и не оставить ей шансов на иной вариант, но так вы сами себя загоняете в ловушку. Пусть девушка останется открыта для всех и предпочтёт именно вас. Только так значимость мужчины может быть высокой, во всех остальных случаях его бросят, как только клетка откроется.

В случае с недоступными женщинами конструкция выглядит следующим образом — мужчина бьётся о стену, отлетает и не может подобраться к цели, постоянно увеличивая усилия, тем самым становясь зависимым. В момент слабости ему дают зелёный свет и он тут же врывается в отношения. Но как только тревожно-избегающая почувствует, что он слишком близко, либо её эмоциональное состояние восстановится, ценность спутника упадёт до нуля. Ещё чаще партнёр подсознательно начинает восприниматься как источник угрозы и тогда от него не просто уходят, от него убегают!

Не спасайте бедолагу

Ещё раз вспомним пример с младенцем. Станете вы думать о затраченных ресурсах, если речь идёт о спасении малыша? Если вы хоть немного человек, то очевидно нет. Но как вы умудряетесь забыть о том, что перед вами женщина, которой как минимум за 20, а не годовалый ребёнок? Она способна закрыть львиную долю своих потребностей самостоятельно, у неё есть все имеющиеся ресурсы и позволять использовать себя как источник благ, довольно глупо. Вас понять можно, вы видите перед собой невероятно ценный приз и считаете разумным вложить в добычу этого приза любые резервы.

Но вот что произойдет далее — вы много потратите (время, деньги, эмоции), но по итогу всё равно столкнётесь с попыткой побега. Тогда ваша психика угодит в эффект под названием иррациональная эскалация. Это когда индивид потратил ресурсы и не получил результата, что вынуждает его продолжать действовать, лишь бы не ощутить потери. На этом феномене вся индустрия азартных игр строится. Там играют единицы, остальные бесконечно отыгрываются. Поэтому забудьте про её зону личной ответственности, пусть она разбирается с ней сама, вам стоит начать создавать зону обоюдной ответственности, только очень скоро вы поймёте, что она так делать не собирается. Ей такая близость не нужна.

Не спасайте отношения

Здесь придётся пояснить. Дело в том, что тревожно избегающие всегда действуют по одному сценарию. Они тянутся к свету (хотят в отношения), а потом бегут во тьму (дистанцируются, чтобы спастись от травмирующей близости). И на втором этапе они абсолютно уверены, что всё делают правильно. В детстве мама то любила, дарила подарки и окутывала заботой, то резко превращалась в тирана, жестко отчитывая за оценки и утверждая, что дочь глупая, ни на что не способная тупица. В какой момент начнётся насилие никто не знал, поэтому психика реагирует на малейшие сигналы. А если их долго нет, то это и становится сигналом! Уже должно начаться, с минуты на минуту… Поэтому убегая от вас она несётся как умалишенная, не оглядываясь и не вслушиваясь в ваши крики.

Любые попытки догнать, поговорить, объясниться и что-то доказать, будут восприняты как преследование. И тогда она сделает ложный, но очень логичный вывод — «он точно тиран! Ведь я предчувствовала, мне казалось что он опасен. Попыталась чуть-чуть дистанцироваться, а он начал звонить, писать, караулить у дома, надоедать звонками и сообщениями. Очень настойчиво меня в чём-то убеждает. значит точно псих». А уж если вы опустились до шантажа, угроз или открытого сталкинга, то скорее всего вы больше никогда не увидитесь. Недоступная, лично для вас, останется таковой навсегда.

Как повысить свои шансы на камбэк?

Недоступная женщина это в 90% случаев обладательница тревожно-избегающего типа привязанности. Такие не возвращаются к бывшим. Наверняка можно найти несколько подобных примеров, но в абсолютном большинстве историй финал однозначный и не подлежит пересмотру. При этом девушка почти всегда осознаёт, что ошиблась и перегнула палку. Но назад не идёт. И это тоже парадокс, который пытаются объяснить психологи по всему миру.

Гарантировать успех, точнее возвращение спутницы, вы не можете. Но в ваших силах повысить свои шансы. Для этого придётся взять себя в руки и каким-то образом суметь остаться эмоционально стабильным. Впрочем, если вы вообще связались с недоступной, то вероятнее всего сами очень тревожны. Но всё равно попробуйте, вот вам парочка советов. Первый — соглашайтесь на любую предложенную дистанцию. Хочет съехать? Ок. Хочет прекратить видеться? Хорошо. Говорит не нужно приходить? Ладно. При этом каждый раз повторяйте что-то из серии «я хочу быть с тобой, но мне важнее чтобы ты была счастлива, если так тебе лучше, то я принимаю условия». Маленькая ложь, но смысл её в том, что вы не тиран и не представляете угрозы, дистанцией управляет она. Для неё это необходимо.

Второй — не дистанцируйтесь сами. Кто-то начинает удаляться из друзей в соцсетях, кто-то вносит номер в чс. Некоторым хочется показать бывшей, что он тоже не пальцем деланный, поэтому начинается гэтсбинг, это когда человек совершает показательные действия, как бы для всех, но на самом деле ориентируется на конкретного зрителя. Выкладывает в интернете фото с новыми девчонками, либо делится видосами на которых развлекается и кайфует. Спектакль, который выглядит дешево. Не спорю, иногда это работает, в разумных пределах можно, но будет лучше, если вы перестанете дразнить и покажете, что продолжаете жить свою жизнь, чем-то заняты и во все тяжкие не ударились.

Третий — распределите опоры для самооценки. Этот совет работает косвенно. Он нацелен на то, чтобы снизить зависимость от девушки и не зациклиться на ней. В противном случае про эмоциональную стабильность можно будет забыть и вы совершите все ошибки, которые в данном случае совершать определённо точно нельзя. Поэтому сосредоточьтесь на своих хобби, увлечениях, работе, общении с друзьями и родственниками. На эмоциях гнева у вас будет очень много сил, которые захочется потратить на догонялки с бывшей, но намного полезнее сублимировать эту энергию во что-то полезное. В коечном итоге так вы сможете избежать сталкинга и шансы на камбэк значительно повысятся.