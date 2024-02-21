«Не могу найти девушку»: почему парням так сложно начать отношения?

Психология изучает и анализирует поведение человека на всех уровнях, от химических реакций до триггеров, паттернов, убеждений и привычек. В результате вроде как должны находиться критические ошибки в работе психики, из-за которых действия индивида оказываются неэффективными. Но иногда приходится признавать, что наибольшее влияние на неудачу оказывают внешние факторы. Мужчины озвучивают конкретную проблему — «не могу найти девушку», но их психика здорова, поведение адекватно, внешность не вызывает отторжения, многие даже неплохо обеспечены. И всё равно одиночество.. Что не так?

В подобных ситуациях важно оценить контекст, в котором оказался человек. Мы сегодня не будем рассматривать эпизоды, в которых парень неинтересный, скучный, нудный, навязчивый или инфантильный. Тут всё понятно. Вместо этого поговорим о тех представителях сильного пола, которые симпатичны женщинам, уверены в себе, имеют образование, квалификацию и доход, но продолжают оставаться вне отношений.

Так ли легко найти себе девушку в наше время?

Если мы говорим о серьёзных отношениях, то очевидно мужчина имеет ряд обоснованных требований. Возраст играет ключевую роль, так как за редким исключением родить ребенка без осложнений возможно до 40 лет, но на практике планку нужно сильно снижать. Слишком взрослая мама это неплохо для 3 или 4 малыша в семье, если же вы планируете впервые стать отцом, то рассматривать будете кандидаток в районе 25 лет, поэтому мы рассмотрим данные росстата в диапазоне от 20 до 29.

Это группа представительниц нежного пола, которые уже задумываются о замужестве и ещё «пригодны» для создания семьи на сегодняшний день. Важно понимать, что любви хочется и в 45 и в 50, а многие и в 70 встречают своего партнера. Но мы говорим о мужчинах, которые хотят полноценных отношений с бракосочетанием, детьми, досугом. Их поиски сосредоточены на вышеуказанной категории.

Многие абсолютно убеждены, что количество женщин в России превышает количество мужчин. Но всё дело в том, что вы смотрите общую статистику, по всем возрастам. Например в возрастной группе 70+ на 1 000 мужчин приходится 2 278 женщин. Впечатляет. Но разве нам интересна 75 летняя бабушка для романтических отношений и создания семьи? Бабушке это вообще надо?

В категории 20-24 на 1 000 мужчин всего 966 девушек. А в группе 25-29 уже 950. То есть девчонок в молодом возрасте, способных и готовых выйти замуж, родить ребенка, а спустя пару лет ещё одного, крайне мало даже для своих сверстников. А ведь на них кладут глаз парни далеко за 30. Вот и получается, что в России острый дефицит представительниц нежного пола.

Проблем здесь сразу две. Первая — симпатичные, привлекательные и здоровые девушки молодого возраста крайне востребованы и не лишены внимания. Если говорить экономическим языком — спрос сильно превышает предложение. В финансовом мире мы бы зафиксировали рост цен, а в межличностной психологии выразимся иначе — наблюдается завышенное чувство собственной важности. Некоторые не справляются с популярностью и в попытках отыскать принца среди холопов уходят в журавлизм. Сидят и воротят носом.

Вторая — дефицит девушек банально лишает возможности найти пару. Мужчина обращает внимание, пытается знакомиться, замечает коллег, соседок и так далее. Но все с кем он бы хотел вступить в романтический союз уже замужем или у них есть парень. Физически не хватило спутницы, а свободные не готовы к отношениям вовсе, эти причины мы разбирали в статье про женское одиночество.

Можно очень долго обсуждать различные нюансы, тут всем найдётся что сказать, но есть объективные статистические данные. О масштабах проблемы ещё предстоит подискутировать, но факт остаётся фактом — девушек в возрасте от 20 до 29 лет сильно меньше, чем мужчин, которым они интересны. Без подробностей о «качестве» тех и других, просто цифры.

Отталкивающий бэкграунд

За свою историю мы прошли множество этапов развития и на каждом из них к девушкам предъявлялись какие-то требования. Если смотреть на ситуацию с точки зрения психологии, то всё это можно назвать насилием по половому признаку. Женщинам указывают как одеваться, за кого выходить замуж, когда и сколько рожать детей, как вести себя с мужем, получать ли образование, можно ли водить машину и заниматься спортом. Пожалуй, всё это издевательство ведущее в никуда. Но есть и другие мнения.

Читая форумы и комментарии я попытался отсеять радикально настроенных мужчин, которые агрессивно настроены по отношению к правам и свободам представительниц нежного пола. Но даже после этого осталось много претензий. Парни не хотят иметь дело с теми, кто накопил отрицательный бэкграунд.Что сюда относится?

Во-первых — убеждения, опыт, взгляды, мнения. Девушки демонстрируют негативный настрой, высказываясь пренебрежительно о мужчинах. Должен ухаживать, должен дарить подарки, должен обеспечивать, должен брать ответственность за меня.. Подобные фразы отталкивают даже тех, кто готов полностью обеспечить и является романтиком. Объективизация представителей сильного пола вызывает у них гнев.

Во-вторых образование, знания, навыки, культурное развитие. Раз за разом мужчины приходят на свидание с девушками, которые ведут себя инфантильно. Не добились успеха в профессии, не начитаны, не интересны и не могут поддержать беседу. Пустышки, которые целыми днями заняты шопингом и селфи. Для приятного и непринуждённого досуга годятся, но мужчины постоянно говорят, что доверить ей материнство было бы ошибкой. Маленькая девочка в теле взрослой девушки это не то, что хотелось бы видеть рядом с собой.

В третьих прошлое. При знакомстве парни нередко оказываются в роли психолога, выслушивая печальный опыт предыдущих отношений. Я его любила, всё для него, а он изменял, бухал и деньги украл. Я ему готовила, убиралась дома, гладила и стирала, а он целыми днями с друзьями тусил. Примеров множество, но суть одна — девушка отдалась парню полностью, была идеальной, а тот не оценил, поэтому теперь я буду стервой.

Мужчина хлопая глазками оценивает перспективу и задумывается о том, чтобы как можно скорее отсюда уйти. К тому же если к тебе так относились, а ты позволяла, значит не слишком ценная сама для себя. А если так, то как я могу тебя уважать?

Бывает и противоположная ситуация. Девушка рассказывает насколько классным был её бывший, сколько денег давал, сколько цветов дарил, в каком доме жил и на какой машине ездил. Задирает планку и парень чувствует себя обязанным соревноваться. А ментально здоровому это не интересно. Создаётся ощущение, что в отношениях всегда будет этот третий. Ещё хуже, если с ним сохраняется коммуникация.

Как парни знакомятся с девушками и где ищут спутницу?

Ещё один важный вопрос, касающийся психологии лишь частично. Все знают как должно быть, что делать и куда бежать, но на практике мы имеем дело с определенным поведением, возникшем под воздействием внешних факторов. Нам навязывают норму, указывают как себя вести и каким быть, однако в действительности мужчины испытывают различные инструменты поиска девушки и останавливаются на самых эффективных. Я изучил достаточно информации, чтобы поделиться реальным опытом парней.

Сайты знакомств

Ещё несколько лет назад многие активно использовали сайты знакомств, сегодня процесс сильно упростился, благодаря появлению мобильных приложений. Всего один клик и ты уже вокруг огромного количества девчонок, выбирай понравившуюся. Однако исследования показывают, что эффективность такого способа крайне низка.

Из десятков свайпов может возникнуть всего несколько диалогов, а затем лишь несколько процентов из них дойдут до свиданий. Причин много. Во-первых регистрируются боты и мошенники. Во-вторых девушки в поиске внимания, среди которых и замужние и только что разведённые и негативно настроенные. Одним не хватает присутствия супруга и возникает мысль повысить чсв за счет толпы поклонников, хоть и виртуальных, другие обижены на весь мир и чтобы им понравиться, нужно быть как минимум Криштиану Роналду.

В третьих сайты/приложения знакомств часто используются как способ развлечения. Некоторым очень нравится свайпать, голосовать, смотреть что есть. Чисто ради любопытства. На свидания они не ходят и ничего не ищут, но забавы ради залипают на фотографии парней. Отшвыривают одних, дают надежду другим, но по итогу не стремятся ни к чему.

Социальные сети

Для поиска девушки не обязательно сидеть на тематических ресурсах. Парни активно используют платформы с возможностью общаться и видеть профили других людей в этих целях. Социальные сети позволяют увидеть человека, оценить его фотографии, посты на стене, мнения в комментариях. Непринуждённая беседа нередко заканчивается встречей, отношениями, созданием семьи.

Но в последние годы «Вконтакте» явно свернул не туда. Всё больше искусственного интеллекта, рекомендаций и различных функций, которые в совокупности отвлекают внимание от главного — людей! Убрали поиск, усложнили взаимодействие и как итог знакомиться стало практически невозможно.

Наверное пытались продвинуть «vk знакомства», но с ними та же беда. Там зарегистрированы определенные девушки, которые не ищут отношений, просто развлекаются или имеют тонну претензий к мужчинам, нередко доходящих мизандрии. В итоге получилось ни два ни полтора, в соцсети знакомиться сложно, а специальный сервис для этого вовсе непригоден.

Уличные знакомства

Сами девушки отмечают, что подходить на улице стали намного реже. Здесь конечно важно учитывать распространение интернета, мужчинам проще зайти в приложение, чем «рисковать репутацией» при подходах. Она отошьёт, меня засмеют, буду выглядеть глупо. Но там мыслят далеко не все, парни сообщают, что без труда подкатывают в магазинах, на остановках, на мероприятиях. Не видят проблем.

Результативность не высокая. Из 10 подходов можно собрать 5 номеров, но в дальнейшем это редко приводит к встрече. Девушки соглашаются назвать номер просто чтобы отстал, либо было хорошее настроение и решила развлечься таким образом. Но спустя время выясняется, что её бэкграунд не отвечает заявленным требованиям, она в процессе развода, либо состоит в созависимых отношениях, есть дети или страдает журавлизмом.

Коллеги, сослуживцы, студенты

Самую высокую эффективность демонстрирует знакомство на работе, в ВУЗе, спортивной секции и прочих местах, где люди заняты общим делом и взаимодействуют в естественной среде. Об этом постоянно говорят психологи, ваши свидания в кафе бессмысленны абсолютно. Людям важно узнать друг друга, а этого нельзя добиться при пустых разговорах. Вы либо болтаете ни о чём, либо устраиваете кастинг. Ни то ни другое к результату не приведёт.

При выполнении совместных заданий вы погружаетесь в демо версию отношений, уже делаете что-то вместе и можете оценить возможности партнера. Насколько с ним комфортно, удаётся ли находить компромиссы, как он ведёт себя в тех или иных ситуациях. Фундамент уже заложен и при возникновении симпатии вам остаётся лишь добавить интимную близость, а затем начать планировать ребенка.

Этот метод почти все отмечают как наиболее эффективный. Но проблема в том, что в современном мире люди зачастую работают удалённо, посещают секции с индивидуальными занятиями, а мероприятия не подразумевают общения между участниками. Идеальный, казалось бы план, но есть один минус — отсутствуют точки коммуникации. Спасением в какой-то степени становятся увеселительные заведения. Бары,дискотеки, ночные клубы,массовые семинары и тренинги. Однако их посещают не все, это сужает «выборку».

Вместо итога

Сегодня нормальному мужчине с правильными целями важно не запираться дома, чтобы оставаться на виду и регулярно заводить знакомства. В противном случае свою вторую половинку встретить не удастся. Сайты знакомств и соцсети не предоставляют необходимого функционала либо не могут предложить достойные варианты. Чаще всего это заканчивается пустой тратой времени.

Девушек сильно меньше и вероятность остаться ни с чем довольно высока, даже если смотреть с математической точки зрения. Из тех, с кем удалось пойти на свидание, львиная доля отсеится из-за абсолютного несовпадения взглядов и убеждений. Кто-то неспособен быть в отношениях по причине отвергающего типа привязанности или вышеупомянутого журавлизма. Тысячи молодых, симпатичных и привлекательных девушек не могут стать вашей парой, просто потому что не могут взять на себя роль партнера, жены, спутницы. Они ищут папу, папика, принца и всё в этом духе.

Можно ли говорить о какой-то катастрофе в межличностных отношениях? Наверное уходить в негатив не стоит, ежегодно люди создают новые семьи, ежедневно кто-то идёт на свидание, не так много людей страдают от дефицита физической близости. Но это если говорить о процентах, в реальном выражении количество несчастных пугает. Рост числа разводов и снижение рождаемости наталкивают на мысли о том, что мужчинам всё сложнее и сложнее найти ту единственную, которая станет надёжным спутником, выйдет замуж и родит детей. Никто не виноват и вряд ли что-то можно сделать, просто констатируем факт.