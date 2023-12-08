Навязчивая девушка: как понять что ты надоедаешь парню?

Навязчивая девушка это представительница нежного пола, которая боится потерять понравившегося мужчину или не терпит отвержения, в результате чего проявляет повышенную активность в его сторону. Подобное поведение мужчинам не нравится, это отталкивает, раздражает, а порой провоцирует на то, чтобы начать пользоваться в своих корыстных интересах. Ведь если «сама лезет», то можно продавливать её личные границы и заставлять делать то, что она на самом деле может и не хочет.

Признаки навязчивой девушки

В основе навязчивости всегда лежит два фактора. Первый — нарушенный баланс значимости, когда он для неё значит куд больше, чем наоборот. Второй — страх потери, когда девушка понимает, что с уходом мужчины она лишиться чего-то очень важного. Опоры, поддержки, внимания, источника положительных эмоций или способа избавления от негативно окрашенных. Исходя из этого мы можем описать дальнейшее поведение такой представительницы нежного пола.

Избыточное присутствие

Когда объект слишком значим для нас, мы стремимся быть с ним рядом как можно больше. Это однозначное проявление тревожности, только сложно сказать о его источнике в конкретном случае. Например, девушка может пребывать в контексте страхов, одиночества, апатии. То есть переживать трудные времена и поэтому ей так важна опора сейчас. А может иметь тревожный тип привязанности, такие люди не могут дистанцироваться от партнера, для них единственная норма — быть рядом 24/7.

Проявляться это будет в том, что девушка начнёт везде ходить за парнем, просить его побыть с ней. Он на футбол, она с ним. Он на рыбалку, она тут как тут. Он с друзьями в баню, но ей и туда надо! Когда он не рядом общение поддерживается в онлайн формате. Сообщения, звонки по поводу и без.

Тут важно понимать две детали. Первая — глубина навязчивости бывает разной. Одна девушка в прямом смысле слова ходит за парнем по пятам и буквально не даёт ему прохода, а другая сидит и ждёт когда возлюбленный куда-то её позовёт. Всё это время думает о нём, переживает, накручивает себя, не рискует заваливать предложениями, но бежит на встречу по первому зову.

Вторая — необходимо следить за реакцией парня и своим состоянием. О деструктивной форме взаимоотношений мы говорим когда он вообще не проявляет никакой инициативы, либо все ваши предложения принимает фразой «ну ладно» или «если сделаешь это, то увидимся». Также обратите внимание на свою жизнь вне отношений. Можете ли вы без мужчины полноценно функционировать, заниматься своими делами, развиваться, достигать цели? Если нет, то вероятно это первый шаг к любовному психозу.

Боязнь конкуренции

Значимые для себя объекты мы боимся потерять и наличие соперниц погружает девушку в конкурентную среду. Проблема в том, что навязчивость как правило проявляется до начала полноценных, серьёзных отношений или брака. То есть «предъявлять» и подавлять представительница нежного пола ещё не имеет права. Поэтому чаще всего мы видим скрытую ревность. По аналогии с мужской версией.

Девушка отрицает факт ревности, пытается убедить что ничего подобного не испытывает, никакой зависимости у неё нет и вообще если что она готова к прекращению взаимодействия. Открыто заявлять о своих претензиях боится, но все проявления скрытой ревности выливаются в навязчивое поведение, раздражают мужчину и оборачиваются его дистанцированием. Никому не хочется оправдываться за то чего нет и успокаивать взрослого человека, парируя его подозрения.

Очевидно лживые уступки

В любых здоровых отношениях есть три кита, на которых держится взаимное закрытие потребностей. Третий нездоровый. Первое — то, что нравится,хочется и интересно обоим. Второе — то, что вы готовы делать ради партнера в виде компромисса. Третье — то, что вынуждены делать чтобы не потерять спутника и угодить ему. Если последнее появилось в вашей жизни, значит вы впали в зависимость и со временем это выльется в навязчивость. Как именно?

Вы начнёте предлагать мужчине то, что нужно ему, но совершенно не нравится вам. Наивно полагая, что таким образом можно привлечь его внимание, понравиться, выиграть конкуренцию. Весь парадокс в том, что такое поведение не приводит к влюблению парня, он просто получает сигнал, что может попользоваться девушкой. Как надоест, бросит. Фальш и лесть видна за километр, он точно поймёт, что вам не хочется совершать определенные поступки, но вы себя настолько не уважаете, что совершаете их.

Требование заверений и гарантий

Самая популярная фраза — скажи мне, что у тебя больше никого нет. Она может звучать чуть иначе, например «сообщи мне, если кто-то появится» или «признайся, ты ещё с кем-то гуляешь». Цель одна — получить гарантии того, что соперница отсутствует или уже убедиться в том, что она есть. Для психики не имеет значения как обстоят дела, она хочет выйти из состояния неопределённости, получить достоверную информацию и уже исходя из неё принимать решение. А для парня всё это превращается в допросы, требования, ожидания.

Тревога в момент «игнорирования»

Мужчина может не отвечать на сообщения сразу или долго не перезванивать. Если в этот момент у вас возникает тревога и дурные мысли, значит ваш уровень тревожности довольно высокий. Это неизбежно приведёт к проявлению навязчивости, потому что вы начнёте звонить и писать гораздо чаще, на одно неотвеченное сообщение отправите 10, а может быть даже отправитесь искать возлюбленного.

Слежка за партнером

Так как психике важно знать правду, она акцентирует внимание на возможных угрозах. В современном мире не обязательно караулить мужчину у дома, нанимать детектива и ходить за ним по пятам. Социальные сети являются отличным источником информации. Навязчивая девушка будет их отслеживать, просматривать кого парень добавил в друзья, кому написал комментарий, кого лайкнул. Может задавать вопросы, но скорее всего будет действовать скрытно, сообщая мужчине в шутливой форме о том, что знает обо всех его онлайн поступках.

Вместо итога

Несмотря на то, что женская навязчивость очень разнообразна, фундаментом её поведения всегда остаётся тревожность. Это не характер и не тип личности, это состояние. Одна и та же представительница нежного пола в разные периоды своей жизни может быть как сверх навязчивой, так и совершенно адекватной спутницей. Масла в огонь может подливать и мужчина, устраивая провокации и дистанцируясь, играя на её чувствах. Но в большинстве случаев проблема на стороне женщины.