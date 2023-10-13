Наполнение сайта контентом: как где, сколько стоит, каким бывает?

Наполнение сайта контентом это размещение на онлайн ресурсе материалов соответствующих его тематике и целевой аудитории. Проще говоря статьи, посты и рекламные и прочие публикации, удовлетворяющие интересы пользователей. Цель может быть разной и исходя из этого стоит определиться с форматом. Обсудим это детальнее и расскажем как на можно реализовать данную задачу ручным способом и на полном автопилоте.

Наполнение сайта контентом: каким оно бывает?

Как уже было сказано выше, у вас должна быть четкая цель. В противном случае бюджет будет слит и профита вы не получите. К сожалению подобные ошибки совершают даже крупные медиа ресурсы с бюджетами от 1 000 000 рублей в месяц. Время идёт, результата нет, а потом вдруг обнаруживается, что контент-менеджер плохо учился своей профессии.

Копипаст это полностью скопированный материал без каких-либо изменений. Ответ кроется в самом слове, оно происходит от английский copy и paste, то есть «копировать» и «вставить». Бесплатный метод наполнения сайта, однако во-первых вас ждут санкции со стороны поисковых систем, а во-вторых очень легко попасть на авторские права и дело может закончится в суде. Для крупных ресурсов такой способ не годится совершенно. Да и мелким лучше с ним не связываться, проблем больше, чем потенциальный профит.

Рерайт это обработка, уникализация помощью синонимов и логического изменения, а также полная перепечатка исходного текста. Такой способ значительно дешевле остальных, например на момент написания статьи стоимость варьируется от 30 до 50 рублей за 1000 символов. Но рерайт годится только для сайтов, где уже имеется собственная аудитория, либо seo продвижение достигается другими методами не за счёт текста на все 100%.

Допустим у вас есть информационный ресурс с постоянной, активной аудиторией. Люди ежедневно заходят, чтобы что-то почитать, но писать такими темпами ваши авторы не успевают. Сегодня почитать нечего, завтра такая же беда и заходить перестанут. Нужен контент. И вы его легко можете взять у конкурентов, предварительно выполнив рерайт так, чтобы для поисковых систем публикация становилась полностью уникальной.

Копирайтинг это уникальные, авторские тексты, написанные профессионалом, либо человеком глубоко погрузившемся в тему. В классическом смысле под данным термином понимается публикация в целях маркетинга, продвижения, популяризации продукта, однако в широком смысле это любой контент имеющий отличительные особенности от всех имеющихся в интернете. За такую работу на сегодняшний день придётся заплатить от 60 до 200 рублей, всё зависит от уровня исполнителя. Вообще верхней границы нет и многие издания готовы платить 300, 500 и даже 1000 рублей за 1000 символов.

Копирайтинг подходит для сайтов, которые планируют продвигаться в поисковой выдаче за счет текстов. Они уникальны, грамотно написаны, а зачастую и вовсе единственные в своей области. Например, врач-невролог может написать профессиональную публикацию на основе своего опыта. Копирайтеры как правило берут за основу 5-7 статей, собирают самую важную информацию и на основе этих данных создают совершенно уникальный текст. Серьёзные медиа проекты используют исключительно этот формат.

И рерайт и копирайтинг можно заказать под ключ. Менеджер составит контент план, отправит техническое задание автору, тот напишет и разместит на вашем сайте, после чего будет сделан репост во все соцсети. Стоимость зависит от объёма заказа, но в целом дешевле заказывать напрямую у авторов на бирже. И тот и другой вариант доступен на сервисе Миралинкс.

LSI копирайтинг это метод написания текстов, который обеспечивает высокую релевантность и соответствие статьи заголовку. Используется для продвижения материала в поисковых системах, включает в себя ключевые слова и фразы. В результате вы получаете возможность оказаться на первых строчках яндекса и Гугла по интересующему запросу.

Применяется как на информационниках, так и для интернет магазинов. На практике хорошо выполненный копирайтинг ничем не уступает LSI текстам, по большому счету это лишь маркетинговая уловка для привлечения заказчиков.

Заполнение карточек товаров это описание в интернет магазине, целью которого служит побуждение к покупке и продвижение в поисковых системах. Если у вас очень маленький онлайн магазин, то проблем нет, но вот когда товаров сотни и тысячи, требуются помощники. Услугу можно заказать при бюджете от 10 000 рублей, расчет производится индивидуально. Ознакомиться с предложением можно здесь.

Нестандартный способ наполнения сайта контентом

У некоторых владельцев сайта возникает вопрос — можно ли наполнять сайт бесплатно? Ответ утвердительный и есть два способа это сделать. Первый совсем бесплатный, второй только условно. Собственно про копипаст мы уже говорили. Для вордпресс сайтов есть специальные плагины, позволяющие воровать статьи с чужих сайтов через rss ленты.

Максимум придётся купить премиум версию за 500 рублей, но вообще все они доступны и так. Все риски за авторские права вы берёте на себя, иски здесь подают крайне редко, но суммы всегда внушительные. Обычно дело заканчивается жалобой в Яндекс и Гугл, в 90% случаев это ни к чему не приводит, но бывает и наоборот. Бан и пессимизация могут похоронить сайт.

Второй метод хоть и гарантирует получение бесплатного контента для вашего сайта, всё же выльется в копеечку. Для примера возьмём vc.ru или пикабу. На обоих ресурсах видим море контента, который размещают посетители, но для этого вам придётся создать интерфейс и инфраструктуру для публикации. А затем нарастить количество читателей до уровня, на котором авторам будет интересно писать бесплатно.