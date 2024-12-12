Первые наручные часы, согласно одной из приоритетных версий, появились в 1571 году. Тогда некий английский государственный деятель по имени Роберт Дадли преподнёс их в качестве подарка королеве Елизавете. С тех пор для многих этот атрибут стал неотъемлемой частью жизни и сегодня некоторые модели достигают баснословной стоимости, доходя до 55 миллионов долларов. Благодаря эффекту Веблена обладать брендовыми «тиктаками» хочет каждый уважающий себя джентельмен, однако не все разобрались с правилами ношения и не каждый способен точно ответить на вопрос на какой руке носят часы мужчины и что на этот счёт говорит этикет.

На какой руке носят часы мужчины: элементарное удобство

Принято считать, что часы нужно носить на руке, которая не является ведущей. То есть если вы левша, то на правой. Если правша, то на левой. Обусловлено это несколькими причинами, но все они находятся в плоскости элементарного удобства. Во-первых застёгивать ремешок будет сложно, если «ходики» расположены вне зоны доступа активной руки. Во-вторых их легко разбить или повредить во время выполнения тех или иных функций.

Мужчины чаще водят автомобиль, а значит переключают передачи на механической коробке. Они здороваются за руку. У военных принято отдавать честь и для этого тоже используется правая рука. Кстати, по этой причине в данном случае девушка должна идти слева, это исключение из правила, согласно которому в обычной ситуации она должна идти справа. Всё это может стать причиной повреждения часов. Поэтому в любом случае представителям сильного пола разумнее использовать левую конечность.

Создатели наручных часов на наш вопрос дали однозначный ответ. Они расположили заводную часть справа, таким образом носить их возможно исключительно на левой руке. В противном случае возникнут непреодолимые трудности. Правда и здесь нашлось место для исключений. Специальные модели для авиаторов сконструированы зеркально, на них заводная часть находится слева. Тем не менее в большинстве случаев всё стандартно.

На какой руке носят часы мужчины: этикет

Несмотря на то, что первые наручные часы появились ещё в 16 веке, доступные для ношения модели возникли только ближе к концу 19. До этому мужчины использовали «ходики» на цепочке. Поэтому каких-то устоявшихся правил этикета в данном вопросе не существует. Правши носят на левой руке и это считается единственно правильным вариантом. А вот левшам позволено использовать правое запястье.

Нужно быть осторожным, потому что люди, которые не в курсе того, что вы левша, могут посчитать вас невоспитанным человеком, склонным к понтам. Многие мужчины намерено надевают часы на правую руку, чтобы открыто демонстрировать их окружающим. Хвастовство обществом не приветствуется и вы запросто можете попасть в неловкую ситуацию. Останется дополнить свой образ автомобильным брелком, свисающим из кармана джинс и тогда вас точно ждёт волна насмешек, подкреплённая осуждением. Что и как носить это личное дело каждого, но существуют правила хорошего тона, которые не стоит нарушать.

Что говорят психологи?

На левой руке часы носят мужчины склонные к соблюдению правил. Они сдержанные, надёжные, практичные. Предпочитают планировать своё время, уважают иерархию и субординацию. Для них привычен конформизм и строгий консерватизм. Такие люди готовы встраиваться в систему общепринятого устава и подчиняться статусу, выводят в приоритет порядок. Лучше приспособлены к монотонному труду, где не происходит резких изменений.

Мужчины, предпочитающие правое запястье для ношения наручных часов, являются полной противоположностью. Это творческие личности, инноваторы, реформаторы, изобретатели. В большинстве случаев они соблюдают нормы морали и уважают личные границы окружающих, но склонны к нарушению правил и редко подчиняются статусу, должности, рангу. Свободолюбивы, импульсивны, непостоянны. Готовы к принятию нестандартных и непопулярных решений, всегда находятся в поиске короткого пути. Нередко рискуют и ставят на кон последнее, считая попытку главным двигателем прогресса. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.

Эзотерики считают, что люди чаще смотрящие в правую сторону целеустремлённые и готовы двигаться вперёд. Им важно развитие, поэтому даже привычное и удобное часто подвергается критике. Таким людям всегда мало и постоянно хочется улучшать окружающий мир. Следовательно привычка носить часы на правой руке возникает на подсознательном уровне. Быть может застёгивать ремень и пользоваться заводным механизмом им будет некомфортно, зато смотреть на циферблат гораздо сподручнее, когда он находится справа.

Вместо итога

Врачи и восточные лекари рекомендуют носить часы на левой руке, потому что правая выполняет больше функций и чаще переутруждается. Отёчность может привести к сдавливанию кровеносных сосудов и заблокировать жизненную энергию человека. Однако найти реальных доказательств этому не удалось. С энергетикой вообще всё сложно, а вот отёчность запястья под ремешками и браслетами скорее всего вызвана либо излишним сдавливанием, либо проблемами со здоровьем. Тут на какую руку ни надень, результат будет одинаковым.

Гораздо важнее учитывать индивидуальные особенности личности. Быть может человек левша или у него свободолюбивый характер. В таком случае правила и нормы теряют свою актуальность, человек будет носить часы там, где ему удобнее. Поэтому ответа на вопрос «На какой руке носят часы мужчины» мы никогда не получим. Слишком много факторов влияют на окончательное решение. Важно также учитывать и цель, с которой «ходики» вообще приобретались. Для демонстрации статуса, спортивных тренировок, контроля времени или чего-то ещё. Иногда правая или левая рука человеком не выбиралась вовсе, просто другой способ мешал выполнять поставленные задачи. Например пилоты надевают часы на правую руку циферблатом вниз и благодаря этому видят время не отрывая кисти от штурвала.