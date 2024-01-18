Мужские поступки, которые вызывают ревность у женщин

Ревность у женщины возникает не только по причине психоэмоциональных травм и тревожности. Иногда поводом может стать поведение мужчины, которое с одной стороны не является прямым намёком на измену, а с другой провоцирует различные опасения. В результате он не видит никаких проблем, а у неё в голове строятся самые печальные сценарии, что выливается в подозрительность и страхи. Об этих поступках сегодня и поговорим.

Флирт с другими женщинами

Общительность и коммуникабельность не купишь ни за какие деньги и очень здорово, если мужчина ими обладает. Порой именно этот навык и становится фундаментом для знакомства, которое со временем перерастает в серьёзные отношения. Однако как только спутница найдена, с флиртом лучше завязать или хотя бы не делать этого на её глазах.

Улыбка продавщице, комплимент оператору почтового отделения, приятное общение с кондуктором женского пола и все подобные «штучки» моментально замечаются девушками. Для вас это банальный диалог, а для неё повод усомниться в верности. Вдруг завтра вы встретитесь в менее формальной обстановке, а коммуникация уже налажена. Номерами обменяетесь, встречаться начнёте, детей на стороне наделаете, кошмар в общем!

Скрытое онлайн общение

Напрасно многие считают, что у девушек есть только две функции — быть женой и ублажать в постели. Это, между прочим, объективизация, тобишь эмоциональное насилие. Некоторые представительницы нежного пола очень интересные собеседники и с ними действительно нравится общаться. Мужчины и не отказываются. В социальных сетях и мессенджерах у каждого найдётся несколько таких подруг. Одноклассницы, одногруппницы, коллеги и так далее.

Кто-то замужем, кто-то не в вашем вкусе, но для вашей девушки значения это не имеет. Обо всех своих онлайн френдах лучше рассказать сразу и не пытаться их скрыть. Сам факт переписки уже может стать поводом для ссоры, а вот если ваши подружки «всплывут» неожиданно, то не избежать скандала. Либо спутница промолчит, но в отношениях ваших усомниться. И кто знает чем такой расклад закончится.

Сравнение своей девушки с другими

Тут вообще тонкий лёд. Одно дело сказать — у той девушки классные штаны, хочу увидеть на тебе такие же. Тут скорее всего реакция будет положительной, да и то сложно предсказать. Но не дай Бог вас угораздит сказать что-то из серии «у той девушки штаны лучше твоих» или «смотри, у неё такое же платье, но на её фигуре лучше сидит». Дальнейшее поведение спутницы будет зависеть от её характера и степени привязанности, но то что ничего хорошего ждать не приходится, это факт.

Обсуждение отношений с посторонними

Чтобы лучше понимать всю суть проблемы, достаточно представить, что девушка будет советоваться с мамой и подругами по поводу того как себя вести в отношении вас. Или ещё интереснее, всем расскажет про размер вашего полового органа, поделится ощущениями от близости, пожалуется на проблемы. Естественно вам будет неприятно, скорее всего возникнет масса вопросов.

В обратную сторону работает также. В нормальных отношениях люди высказывают претензии через я-сообщение, а затем вдвоём в спокойной обстановке ищут компромисс. И чаще всего находят, если оба заинтересованы друг в друге. Ну или расстаются, если ничего общего не осталось. Но никто не ходит к друзьям, подругам и родителям для перемалывания косточек своей второй половинки.

Подпускать других женщин слишком близко

Начиная отношения с мужчиной девушка рассчитывает на максимальную близость со своим партнёром. Проще говоря вокруг безусловно присутствуют другие представительницы нежного пола, но они всегда дальше по всем показателям. Интим, доверие, дружба, поддержка, финансовые траты, эмоциональная привязанность, во всех этих сферах партнер на первом месте.

Если вы с коллегой проводите 12 часов в день, то это проблема. Если важные вопросы вы обсуждаете с мамой, а не с женой, это проблема. Если с подружкой вы переписываетесь целый день, а своей спутнице уделяете гораздо меньше времени, то это тоже проблема. Быть может вы имеете серию оправданий, но это уже неважно, девушка будет ревновать.

Доводить до дефицита чего-либо

Очень важно понимать ещё один любопытный механизм. Если вы миллиардер и полностью обеспечили семью, то потраченные десятки тысяч в стриптиз баре может и не приведут к скандалу. Но если вы с горем пополам приносите в дом 40 000 рублей, при этом слили пятак в букмекерской конторе, то возникнут недовольства. Ещё хуже, если хоть рубль был потрачен на другую женщину.

Если ваша девушка полностью удовлетворена в постели, то возможно даже флирт её не сильно обеспокоит. А вот если что-то идёт не так и спутница регулярно остаётся на «голодном пойке», то элементарный взгляд в сторону другой женщины, даже если некрасивой, даже если старой и даже если мимолётный, обернётся скандалом. Как минимум ревностью. Как только вы заметили дефицит чего-либо, необходимо включать режим «осторожный ниндзя», чтобы не попасть под жернова.