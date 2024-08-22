Мужчина масик: хороший мальчик, которого используют и не уважают

Мужчина масик это выражение на молодёжном сленге, обозначающее доброго, отзывчивого, заботливого, нежного и щедрого парня, на которого всегда можно положиться. Рядом с ним комфортно и безопасно, он не нарушает личных границ, готов пожертвовать своими ресурсами ради спутницы, придёт на помощь по первому зову, нередко мирится с наличием конкурентов, пытается заслужить одобрение и добиться расположения девушки.

История и трансформация масиков

В какой момент появилось данное слово, сказать сложно. Нигде нет документального подтверждения популярности термина. Филологи предполагают, что девушки стали так обращаться к некоторым мужчинам, ласково сравнивая их с милыми домашними питомцами. Как к котёнку или щеночку. Очевидно что за основу взято слово маленький, которое в порыве нежности трансформируется в «масенький» или «малюсенький», а на выходе получается мася, масик.

Первоисточником считается эпоха позднего советского союза. Именно в те годы представительницы нежного пола начали обращаться к заботливым мужчинам по особенному. Ярким примером такого типа ухажёров является Ипполит из кинофильма «Ирония судьбы».

Был и другой типаж масиков. Это представители власти, партийные труженники. Комфортное жильё, доступ к продуктам питания, волга и прочие атрибуты роскоши. Они нередко щедро делились богатствами с понравившимися женщинами, а те ласково о них отзывались. Имели любовников и почти всегда уходили, как только карьера чиновника рушилась.

В неспокойные 90-е ситуация резко изменилась. Масик стал практически синоним папика, разница лишь в том, что первые это молодые парни, которые искренне верят в любовь и ищут шанс её заслужить. Вторые больше годятся на роль отца и прекрасно понимают, что обменивают деньги на молодую жену. Все получают что хотят, никакого насилия обмана.

Власть партийных работников ослабла, ветер подул в другую сторону. Бандиты весело проводили время с красивыми девчонками, тратили на них деньги и угощали всем чего душа пожелает, но в содержанки спутниц брали редко. Многие шутили, что красивых мы по баям возим, женимся на порядочных. Но кто ищет тот всегда найдёт и роль масиков на себя быстро взяли обладатели долларов, чаще американцы.

Пока страна пыталась восстановить разрушенную экономику и создать хоть какие-то институты власти, некоторые девушки ринулись в специальные кафе, где был шанс найти себе масика и удачно выйти замуж за иностранца. Кому-то, кстати, удалось. Насколько любовь была искренней сказать сложно, смотрели больше на щедрость, возможности, доброту и готовность уронить весь мир к ногам избранницы.

Мужчины масики в наши дни

Чтобы понять кто такие масики сегодня, достаточно разобрать парочку примеров. Например прямо сейчас в соцсетях вирусятся ролики в которых девушка рассказывает мини историю. Сидела дома, было скучно, заболела, навалились проблемы, в общем настроение на минусе. Написала парню, а тот грубо ответил отказом, мол мне некогда, я занят, разбирайся сама.

От отчаяния она написала другу, поделилась своим горем. А тот как «настоящий мужчина» без лишних слов подорвался в магазин, купил вкусняшек, приехал, выслушал, порадовал. Вот красавчик! Какой классный. Масик. Получил дозу похвалы и одобрения, после чего отправился восвояси. А вечером девушка проведёт приятный вечер со своим парнем грубияном, который хам, козёл, негодяй и всё в этом духе.

Второй пример — девушки очень часто пытаются категоризировать парней на хороших и плохих. Легко раздают комплименты тем, кто всегда поможет, выручит, выслушает, заплатит, поздравит с днём рождения, сделает подарок. Не претендует на физическую близость, готов подождать, с пониманием относится к её желанию ещё повыбирать, с радостью участвует в конкуренции, пытаясь доказать что он самый достойный, верный и преданный. Как правило путь до отношений здесь долгий и на нём у неё появляется то один подонок, то второй.

Вместо итога

Всё бы хорошо, только почему масиков не ценят, не уважают и часто предают, несмотря на то, что именно их считают хорошими, классными и настоящими мужчинами? Всё дело в двух важных особенностях работы психики. Первая — мы ценим только то во что вложили свои ресурсы. Если вы прошли бесплатный курс, то скорее всего никогда не воспользуетесь знаниями и учиться будете спустя рукава. Если миллион рублей упал с неба (выиграли в лотерею), то скорее всего спустя несколько месяцев от него не останется и следа. Ну и так далее.

В отношения с убегающим девушка вкладывает эмоции. Если из 10 парней 9 будут проявлять открытый интерес и бороться за её внимание, а десятый скажет «ты меня недостойна», то именно на него и падёт глаз. А пока она пытается исправить низкую оценку, которую ей поставил парень, случится много вложений с её стороны. Ценность объекта возрастёт. В итоге 9 будут дарить ей цветы, а за десятым будет бегать она.

Вторая — отсутствие у мужчины самоуважения. Психика за всю эволюцию не утратила древних ориентиров. Альфа самцы всегда боролись за всё самое лучшее лично для себя. А потом просто позволяли некоторым самкам насладиться завоёванным вместе с ним. Остальные вынуждены были довольствоваться тем что досталось и заслуживать это разными способами.

Сознательно девушка лестно высказывается о парне, который гуляет с ней за ручку, угощает мороженным и трепетно относится к её желаниям. Готов год ходить на свидания и покорно ждать пока разрешат поцеловать в щёчку. Он хороший парень, заботливый и щедрый, но её психика уже не видит самца. Пользоваться его ресурсами удобно, сделать комплимент не сложно, а вот всё остальное это не про него.

Быть рядом по настоящему хочется с обладателями здорового эгоизма. Зачем такому платить за чужую девушку в кафе? За маму заплачу, за жену, за дочь, а тебя пять минут знаю, купи себе круасан самостоятельно, или у тебя денег нет? Чего на свидание тогда пришла, ты отношения ищешь или спонсора? Скучно тебе и настроение упало, а парень игнорит? Ну получается ты мужиков выбирать не умеешь, запишись к психологу. Я тут при чём вообще?!

В результате масики это просто ресурс. Всем своим поведением они показали, что готовы покупать похвалу и заслуживать одобрение. Условия принимаются второй стороной и отныне он заботится, дарит, помогает, выручает, а в ответ ему ставят высокую оценку. Коля, ты молодец!

Далее включается ещё один любопытный психологический феномен. Когда мы получаем какие-то блага от других людей, психика сталкивается с чувством стыда. Нам много чего дали, а мы никак не отблагодарили. Ответили неравнозначно. Он букет за 10 тыщ и кольцо за 20, а мы ему «молодец». Чтобы избавиться от неприятного чувства и вообще его заглушить, психика обесценивает объект. Чего уж ты мне подарил то, сам хотел, никто тебя не просил, да и вообще пошёл ты.

По совокупности вышеописанных причин масик считается самым положительным из всех типов мужчин. Но только со слов женщин. В действительности их никогда не воспринимают всерьёз, не уважают и не ценят. Если масик добьётся похода в ЗАГС, то избежать измен вряд ли получится. К счастью или сожалению реальность выглядит именно так.