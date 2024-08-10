Можно ли в пост поминать не постной едой?

Смерть человека всегда неожиданна, даже если покойный долгое время болел. Похороны могут случиться и в жаркий летний день и в февральские морозы. Велика вероятность попадания в пост, что сильно корректирует само мероприятие. В частности на поминальных столах не должно быть алкоголя, мяса, куриных яиц и всего молочного, в том числе сыра. Но так ли всё строго и возможно ли отступать от правил?

Ограничения в зависимости от поста

Самым строгим и важным постом в Христианстве принято считать Великий. Он предшествует празднику Пасхи и на всём его протяжении религиозные люди стараются соблюдать ограничения. Некоторые даже переносят поминальные обеды 9 и 40 дней на более поздние сроки, потому что в некоторых источниках сказано, что в период Великого поста это запрещено.

Если во всех остальных случаях допустимы лёгкие послабления, то здесь придётся обойтись без пиршеств. Если вы имеете хоть какое-то отношение к Христианству и считаете себя верующим человеком, то алкоголь, мясо и молочка для вас под строгим запретом.

Ограничения в зависимости от гостей

Давайте признаем тот факт, что далеко не все люди являются глубоко верующими. Большинство относят себя к той или иной религии, многие даже посещают храмы и знают определенные молитвы, но с календарём в котором указаны даты постов никогда не виделись. И таких за поминальным столом может оказаться довольно много.

Вы, как организатор «застолья» наверняка понимаете какая аудитория соберётся. Например, в детстве я посещал похороны своего родственника, который всю жизнь работал трактористом и от алкоголя никогда не отказывался. Он не был алкоголиком, но вникать в церковные правила ему было некогда. Тот самых хлеб насущный, за который приглашённый священник благодарил Бога, добывал мой родственник и его коллеги.

И когда батюшка начал возмущаться наличию на столе водки, его попросту перестали слушать. Возможно лично вы готовы поминать умершего фасолью и рисом, но пришедшие гости имеют право не придерживаться строгим ограничениям. Дорога к Богу у каждого своя, многие прямо сейчас на этой тропе не стоят. А вкусно покушать и почтить память ушедшего из жизни коллеги, друга, родственника, хочется.

На некоторых православных форумах священнослужители рекомендуют ставить на стол запрещённые продукты и блюда. Кто поститься, тот откажется, а остальные пусть поминают так как считают нужным. Хоть мясом, хоть сыром. Покойному намного важнее то, что он не безразличен, его уважили своим визитом и собравшись вместе пожелали светлого пути в загробной жизни. Именно это способствует попаданию в рай по мнению эзотериков.

Ограничения в зависимости от личности покойного

Крайне важно обратить внимание на личность покойного. Если он соблюдал все посты, был категорически против алкоголя и не ел мясо, то устроить на его поминках застолье со всем вышеперечисленным было бы оскорблением. Многие относятся к мирским слабостям с презрением и после своей смерти очевидно не хотели бы видеть разгул грехов. В данном случае было бы разумно предложить гостям исключительно постную пищу без каких-либо альтернатив.

Наверняка у вас есть знакомые, которые сами соблюдают все религиозные нормы и правила, относятся к себе довольно строго, но при этом с пониманием смотрят на пороки окружающих. Такие не пьют, но всегда выручат товарища угодившего в лапы похмелья. Не курят, но не считают курящих омерзительными. Никогда бы не съели мясо в пост, но с удовольствием угостили бы тех, кто этого пожелает. А есть и те, кто сам любил и выпить и вкусно покушать. Тогда было бы правильным позволить гостям самостоятельно решить, будут они соблюдать ограничения, или всё же выберут ту еду, которую хочется.

Вместо итога

По какой причине люди соблюдают пост во время помина своих близких? В первую очередь из-за страха навредить душе покойного. Многие убеждены, что так он не попадёт в рай или вовсе останется неприкаянным. В действительности перед Богом мы будем отвечать каждый за собственные поступки. Умерший не несёт ответственности за гостей на своих похоронах и поминках.

Вторая причина заключается в том, что люди боятся осуждения. Положишь на тарелку нарезку сыра и получишь волну оскорблений, назовут безбожницей. Но очень важно определиться какова цель мероприятия. Если вам хочется организовать поминальный обед и дать возможность всем желающим собраться, чтобы в последний раз проститься с тем, кого мы больше не увидим живым, то какая разница что было на столах?

Для глубоко религиозных людей, соблюдающих посты, такое конечно же недопустимо. Но если ни вы, ни умерший, ни большинство гостей таковыми не являются, то кто перед кем красуется? Чьё одобрение вы пытаетесь заслужить?! Те гости, которые постятся, могут просто не трогать запретные блюда. Не обязательно запрещать это другим, главное что вы не согрешили. А остальные пусть отвечают сами за себя. Таким образом никто не будет обделён и оскорблён, при этом покойный увидит, что его уважают. Пришли, помянули, добрым словом вспомнили. А кто что ел и чем запивал, значения уже не имеет.