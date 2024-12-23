Смерть родственника всегда трагедия, независимо от степени родства и близости в общении. Завершения любого цикла означает перемены и в данном случае ничего позитивного они не сулят. Однако кроме переживания утраты люди часто сталкиваются с вопросами традиций и веры, не желая нарушить установленные правила. не навредить покойному и самому себе. Зеркала нам никак не мешают, но мы всё равно чего-то боимся, потому завешиваем их. Не менее интересна ситуация с современной техникой, о которой наши предки ничего не знали, следовательно ничего и не написали. Можно ли смотреть телевизор после похорон близкого человека или подобное поведение способно обернуться каким-то неприятностями?

Сходство с зеркалами

Первая версия основана на том, что экран телевизора, каким бы он ни был, отражает происходящее напротив него. На время похорон, пока тело усопшего находится дома, эзотерики рекомендуют завешивать такие предметы чёрной, плотной тканью. Опасения связаны с вероятностью испуга души покойного, что может привести к непредвиденным последствиям. Кто-то считает, что телевизор, также как и зеркало, может затягивать в себя энергетику смерти и позже вытеснять её обратно. Тогда жильцам грозит гибель или тяжёлая болезнь.

Впрочем все эти рассуждения не имеют под собой ни научной базы ни логического объяснения. Наши предки были неграмотны и склонялись к дологическому мышлению, пытаясь найти корреляцию между событиями. Если кто заболел или умер в результате несчастного случая, то это только потому что зеркала не завесил или ослушался Бога, позволил себе трудится в воскресный день. Современного человека эти рассуждения не впечатляют и запрет на просмотр телевизора никак не оправдывают.

Травмирующее событие для психики

Все прекрасно понимают, что телевизор это инструмент доставки контента. А вот что это за контент и какую эмоциональную нагрузку он несёт, предугадать сложно. Не просто так во время всеобщего траура по тв прекращают трансляцию концертов, комедий и увеселительных шоу. Во-первых как то не до смеха, а во вторых слишком сильное расхождение эмоций может выбить психику из колеи. Когда с одной стороны трагедия и горе, а с другой анекдоты и шуточки, сознанию сложно понять как реагировать на происходящее. Надо либо перестать грустить, либо игнорировать юмор. Но первое сделать невозможно, а второе погрузит человека в состояние фрустрации, при которой ситуация напоминает загадку «висит груша, нельзя скушать». Смешно вроде, но нет никаких сил для смеха, в результате вам недоступно простенькое действие. Это дополнительно нагружает психику.

Ещё хуже, если видеоконтент в зомбоящике отнюдь не позитивный. Происшествия, войны, убийства, несчастные случаи, трагедии. И без того слёзы не останавливаются, а тут ещё и опереться не на что, повсюду сплошные несчастья. Даже если всё не по настоящему, например попали на драматическое кино, легче всё равно не станет. Психика с трудом отличает реальность от вымысла, ей нет никакого дела до того, кем был этот убитый дядька в фильме. Настоящим человеком или выдуманным персонажем. Эмоции возникнут негативно окрашенные. Но у человека такие уже есть и дополнительные ему ни к чему. Поэтому психологи рекомендуют не смотреть телевизор после похорон близкого родственника, если самочувствие от этого ухудшается.

Траур имеет границы

Может пройти немало времени прежде чем человек примет утрату. В норме на это уходит до 3 месяцев, но ситуации бывают разные и многие люди никогда не мирятся с потерей. Имеется ввиду именно процесс признания случившегося, понимание того, что это та действительность, в которой придётся жить. К сожалению очень часто люди до того увлекаются традициями, нормами и правилами, что не позволяют себе выбраться из травмирующего события, оставаясь в нём навсегда. И здесь важное значение имеют различные суеверия, мораль, общественное давление.

Кто присутствовал на похоронах в деревне, тот наверняка запомнил как это происходит. Обстановка максимально гнетущая, специально обученные женщины причитают, провоцируя громкий плач родственников. При погружении гроба в могилу существует негласная обязанность кричать так, чтобы деревья дрожали в радиусе километра. Если дети покойного не пытались вытащить его из гроба и не падали на колени, заливая слезами всё вокруг, то он и не нужен был получается, не любили! Если спустя пару мецев вдова или вдовец нашли себе пару, то за это полагалось промыть косточки. Жена только умерла, даже полгода не прошло, а он бабу привёл. Вот козёл!

Не носишь траурный платок, значит не скорбишь. Видели как улыбаешься, значит не сожалеешь. Скорую ни разу тебе не вызывали, получается умерший муж для тебя и не потеря никакая. Как ни в чём не бывало на работу ходит, вероятно он и рад, что жена на тот свет отправилась, поди любовницу завёл! И все эти предрассудки порой вынуждают человека демонстрировать своё горе, соблюдать «традиции», которые на практике не традиции вовсе, а лишь ожидания людей с длинными языками.

Психика так устроена, что ей плевать на причину и последствия. Она запросто может перепутать их местами. И тогда получится, что человек чахнет не столько потому что пережил личную трагедию в виде смерти близкого, а потому что так увлёкся различными ритуалами, что довёл себя до полного отчаяния. Психологи советуют проживать утрату через осознанность, признавая отсутствие возможности что-то исправить. И при этом очень важно снижать количество негативно окрашенных эмоций, а не увеличивать их. Уберите вещи покойного в ящик, снимите фотографии, если тяжело на них смотреть, перестаньте носить обручальное кольцо. Не утрируйте и без того сильные переживания, не преумножайте их с помощью ритуалов. Чёрный платок демонстрирует траур окружающим, но если лично вам от его ношения становится тяжелее, снимайте.

Телевизор правда может стать источником нежелательных эмоций, но если конкретно вы ничего подобного не испытываете или юмористическая передача позволяет немного отвлечься, то смело включайте. Мы очень часто отказываемся от каких-то действий, не желая оскорбить умершего. Думаем, что он расстроится, когда узнает что на второй день после похорон его близкие смеялись глядя свежий выпуск Аншлага и Камеди клаб. Нам неизвестно что видят и чувствуют души умерших, но вряд ли кому-то из них приятно смотреть на друзей и родственников, впавших в тяжелейшую апатию. Они посмеялись бы вместе с нами, а может и выдали бы пару шуток, если бы могли. Но их нет рядом, они где-то в другом месте, а мы, все живые, здесь, и лишать себя возможности посмотреть телевизор было бы глупо. Что бы сказал ваш родственник, если бы увидел ваши страдания? Наверняка ему бы хотелось, чтобы вам стало легче. Так вот и поступайте так, как лучше для вас.