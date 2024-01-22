Вопросом «можно ли продавать свадебное платье» задаются практически все молодожёны, так как стоит оно не дешево, а пригождается только раз в жизни. Ни на одну другую вечеринку в нём не пойдёшь, для прогулок и посещения ближайшего магнита оно тоже непригодно. Занимает место и напоминает о приличных затратах. Конечно некоторые хранят на память, но таких не много.

Однако нередко разговоры заходят о том, что продажа свадебного платья оборачивается неприятными последствиями. Суеверные люди даже если хотят, на такой шаг не решаются. Примета плохая, никакие деньги в такой ситуации не нужны. Но так ли это на самом деле?!

Можно ли продавать свадебное платье после свадьбы?

Самая популярная примета связанная с продажей платья гласит, что отношения между молодожёнами расклеятся и брак начнёт разрушаться. Никаких обоснований этому нет, потому что отсутствует статистика. Мы не можем сказать какое количество ячеек общества распались после продажи свадебного платья, следовательно цифры нам никак не помогут.

Кто является источником суеверия тоже неизвестно. Быть может человек имел наблюдательную базу и даже лично знает подобные истории, а может просто выдумал из головы и пустил по миру. Как и в любых других «страшилках» здесь мы поддаёмся дологическому мышлению и предпочитаем не рисковать. Деньги не такие уж и большие, а оказаться в числе разведённых дам не хотелось бы. На всякий случай ничего продавать не будем.

Вторая версия заключается в мнении эзотериков. Платье невесты впитывает в себя энергетику девушки, а та в свою очередь очень сильная, так как событие не рядовое. Пережитые эмоции способны оставаться на предметах, которыми мы пользуемся. И, казалось бы, ничего плохого в этом нет, но нам неизвестно какая именно информация наслоилась на конкретный предмет одежды.

Эзотерики считают, что платье могло впитать в себя как радость от бракосочетания, так и негативные данные. Горести, переживания, болезни. Сама свадьба также могла быть не самой весёлой и приятной. Тут больше рискует уже покупательница, потому что за собственные деньги она может заполучить неприятности. А виновницей всего происходящего останетесь вы, испортите себе карму.

Можно ли продавать свадебное платье после развода

Здесь на первый взгляд всё понятно, сохранять отношения уже не требуется, риск развода сводится к нулю, потому что всё уже и так произошло. Суеверные люди единогласно поддерживают продажу, женщине ничего не угрожает. Но вот новая покупательница всё ещё под ударом.

Энергетика семейных отношений так или иначе завязана на всех атрибутах брака. Одним из них является свадебное платье. И уж если ваш брак не устоял, то вероятнее всего новоиспеченная невеста в нём счастья тоже не найдёт. Вам до неё дела нет, но испорченная карма гарантирована. Да и не хотелось бы желать кому-то зла, а так получается вы буквально проклинаете чьи-то отношения. Конечно если вы в эзотерику не верите, то и проблем никаких нет, но в целом такие рассуждения имеют место быть.

Что же делать с платьем?

Выходит дело продавать его вообще не вариант. Ничего хорошего произойти не может, либо себе жизнь семейную испортите, либо другой девушке. Но тратится на одноразовую вещь не хочется, пользы от неё уже никакой. Разве что позволяет ударяться в ностальгию, раз за разом смакуя тот радостный и светлый день. Но для этого есть видео и фото, наслаждайтесь на здоровье.

В современном мире многие традиции ушли в небытие, а вот раньше платье невесте покупал отец жениха. После свадьбы оно сжигалось в огне, чтобы не оказывать никакого воздействия на молодых. Прошлое должно оставаться в прошлом, а огонь с этой задачей прекрасно справляется.

Однако несмотря на то, что о традиции пишут авторитетные издания, лично я ничего подобного не слышал. Почитал форумы и поспрашивал родственников старших поколений, они об обязанностях отца жениха покупать платье тоже ничего не знают.

Большинство историй связаны с тем, что все атрибуты были куплены в кредит, а затем покрыты денежными подарками гостей. Само платье продаётся обратно в салон либо выставляется на авито. И никто не переживает ни о каких суевериях. Сколько браков развалилось из-за такой беспечности мы не знаем. Бояться примет или нет, личное дело каждого.