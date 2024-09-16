Человек смертен и это ещё полбеды, плохо то, что он смертен внезапно. Когда в дом приходит горе, на плечи родственников падают многие организационные вопросы, которые осложняются то отсутствием денег, то отсутствием знаний в особенностях планирования процесса. А иногда не хочется допустить ошибку, способную навредить покойному. Да и дураком в глазах окружающих выглядеть желания нет. Поэтому часто возникают вопросы связанные с эзотерикой и традициями. Сегодня попытаемся выяснить можно ли на памятник делать фото с общей фотографии.

Почему фото с общей фотографии используют чаще всего?

Причина такого решения довольно проста — общие снимки в большинстве случаев являются единственными изображениями человека. В современном мире молодые люди могут себе позволить создать кадр буквально на ходу за пару секунд. Мощные камеры в смартфоне и удобный функционал превратили процесс фотографии в развлечение, которое совершается нажатием одной кнопки. Представители более взрослых поколений либо вовсе не обладают гаджетом, либо не научились им пользоваться.

Ведь были времена, когда единственной фотографией человека был постмортем, то есть посмертный снимок, на котором умершего представляли как живого. Многие и сегодня оказываются в кадре только на мероприятиях, когда вокруг много друзей или родственников. Если изображения, где он один, и существуют, то всё портит качество. Либо человек не улыбался, либо само фото не годится для памятника. Какой толк в снимке, где он полуголый в озере стоит или на фоне трактора?! Поэтому чаще всего родственники просят вырезать с общей фотографии всех «лишних» и оставить на нём только самого покойного.

Почему нельзя делать фото на памятник с общей фотографии?

Большинство людей хоть и верят в суеверия, но всё же не поддаются страхам полностью. Какие-то ритуалы на всякий случай лучше соблюдать, однако перебарщивать не стоит. Тем не менее в мире немало тех, кто никогда и ни за что не согласится брать изображение покойного с общего снимка и этому есть ряд объяснений.

Объяснение первое. Принято считать, что каждая фотография это отдельный объект вселенной и для Всевышнего она существует в виде материальной сущности наделённой энергетикой. А она в свою очередь бывает живой и мёртвой. Когда вы вырезаете человека с общей фотографии, не происходит уничтожения самого фото, таким образом после размещения на памятнике энергетика одного из участников изменится, что повлияет на всех остальных. Присутствующие на снимке получат отрицательный заряд и могут восприниматься Создателем как умершие. Следовательно их покинет ангел хранитель и человек останется незащищённым. О нём просто никто не знает, он вычеркнут из мира живых.

Объяснение второе. Психика человека склонна к ассоциативному мышлению. Если вы вырезали кадр со снимка, который многим известен, например с большого мероприятия или на нём запечатлено большое количество лиц, то даже после обработки все будут понимать откуда это взялось. Фото на памятнике нужно для сохранения памяти, но когда оно больше напоминает о свадьбе Дмитрия и Марии, чем о покойном Михаиле Геннадьевиче, то могут возникнуть не нужные связи. Вряд ли кто-то захочет, чтобы при посещения кладбища родственники вспоминали его мероприятие, просто потому что там был сделан снимок, который теперь красуется на надгробной плите.

Объяснение третье. Снова связанное с энергетикой. На общем изображении присутствует не только энергия самого покойного, но и всех остальных. Возникает определённая связь, которая не исчезает после смерти одного из них. Таким образом сам снимок будет излучать энергию жизни, а кладбище добавит противоположную. Многие уверены, что в такой ситуации Всевышний не поймёт в каком из миров находится человек, следовательно душа его останется неприкаянной.

Можно ли на памятник делать фото с общей фотографии по мнению Церкви?

До прихода Христианства люди жили совсем по другим законам, они являлись язычниками. Там большое внимание уделялось той самой энергетике, о которой я много написал выше. Затем пришли иные учения и сегодня Церковь выступает категорически против суеверий. Это хорошо видно по похоронам, ведь мы хорошо помним как хоронили на Руси и как это происходит сейчас. В последнее время даже от традиционных ритуалов всё чаще отказываются. Уж слишком много домыслов и неверных трактовок они несут.

К выбору фото, вырезанному с общей фотографии Церковь равнодушна. Священники не видят никаких проблем ни для других изображённых, ни для самого покойного. Главное чтобы на памятнике кроме умершего никого не было, потому что некоторые люди умудряются повесить снимок без обработки. Как сидел человек за столом вместе с тёщей, так в этом виде и очутился на надгробной плите. Так, конечно же, делать нельзя. Иных запретов нет и здесь следует придерживаться правила — разрешено всё, что не запрещено.

Вместо итога

Можно лично вам использовать фото на памятник с общей фотографии или нельзя, зависит исключительно он склонности к суевериям. Если вы считаете, что энергетика действительно существует и может оказывать влияние как на живых, так и на мёртвых, то лучше от этой идеи отказаться. Также стоит спросить мнение тех, на чьём мероприятии был сделан снимок и тех, кто на этом фото изображён вместе с умершим. Это необходимо для того, чтобы не нарушить ничьи личные границы. А то вырежете кадр, а баба Нюра перестанет спать по ночам, ожидая смерти по вине кладбищенской энергии. Зачем пугать бабушку?!

Если выбор не велик, то можно прибегнуть к альтернативным способам. Первый — остановиться на фотографии, где человек изображён в одиночестве, даже если она не самого высокого качества. Быть может это будет не очень красиво выглядеть, зато полностью передаст эмоции связанны с покойным. Некоторые фотографии нам дороги не своим расширением и цветовой гаммой, а памятью, которая хранится в снимке.

Второй — заказать портрет покойного. Можно принести несколько фотографий художнику, который с точностью передаст все особенности внешности, но при этом создаст изображение и красивое и подходящее. Третий — иногда берутся снимки с неодушевлёнными предметами или также умершими людьми. Допустим после смерти мужа его супруга прожила какое-то время, а когда неизбежное произошло и с ней, на памятник устанавливают фото, на котором она находится вместе с супругом. Либо сделайте выбор в пользу кадров, на которых в окружении человека находятся автомобили, природа, постройки. Животных на памятник помещать не стоит, у них тоже есть душа.