Может ли женщина, привыкшая быть одной, по-настоящему полюбить?

Одиночество с одной стороны делает человека сильнее, вынуждая приспосабливаться к жизни без посторонней помощи. А с другой лишает важного опыта взаимодействия, превращая в того, с кем очень трудно находиться рядом. Партнёрство это навык, требующий регулярной практики, поэтому когда женщина надолго остаётся одна, мужчины начинают чувствовать последствия случившегося. Общение с ней становится сложным, а порой и неприятным. Сама представительница нежного пола вдруг начинает задаваться вопросом «зачем мне вторая половинка?». Базовые потребности закрываю сама, а потребности на уровне чувств и эмоций атрофировались, уже забыла что такое любить и быть любимой.

Почему ей так сложно снова открыться отношениям?

Представьте, что вы долгое время жили в уютном, но пустом доме. Все решения принимались вами, все дела делались самостоятельно. И вдруг в ваш дом стучится гость, который хочет остаться. Вам потребуется время, чтобы привыкнуть к его присутствию, к его привычкам, к тому, что теперь нужно учитывать не только свои желания. Утром пошли умываться, а там кто-то есть! Зашли в туалет и поняли, что теперь точно надо закрывать дверь! Включили любимый сериал, но откуда-то послышался голос — выключи, меня раздражает эта бредятина. Именно так чувствует себя женщина, которая долго была одна. Она уже привыкла ко всему, сделанному своими руками, и к тому, что весь мир крутится вокруг ее собственных планов.

Ей нужно время, чтобы понять, что рядом с ней теперь есть человек, с которым можно разделить обязанности, досуг и даже просто уютные вечера. Не удивляйтесь, если она сначала будет продолжать решать все сама, или, вместо совместного похода в кино, предпочтет свой любимый сериал. Это не отстраненность, а скорее инстинкт самосохранения и привычка. После длительного одиночества появление партнёра вызывает много дискомфорта, а вот все его плюсы чувствуются не сразу. Психике нужно время, чтобы осознать как приятно находиться в поддерживающей среде, рядом с близким, родным человеком. Зато тот факт, что кто-то может сожрать твоё пирожное и оставить на столе недопитый чай она видит уже сейчас.

Как одиночество превращается в стену?

Представьте, что вы строите вокруг себя крепость. Камень за камнем, кирпич за кирпичом, чтобы защититься от любых невзгод. Для женщины, пережившей разочарования и боль в прошлом, эти стены — естественная броня. Они дают ей чувство защищенности и контроля над своей жизнью. И чтобы человек мог проникнуть внутрь этой крепости, ему нужно очень сильно постараться. Она не бросается в омут с головой, а тщательно присматривается, проверяет на прочность ваши намерения. Требует гарантий, а иногда и компенсации недополученных благ за все предыдущие годы. Либо дай мне всё, чего не хватало, либо зачем ты мне?! Докажи, что полезен!

Ей важно убедиться, что вы тот человек, которому можно доверять, что вы не причините ей боль. Эти стены могут казаться высокими и неприступными, но они лишь отражают ее глубокое желание найти настоящую, искреннюю привязанность. Она хочет почувствовать себя в безопасности, прежде чем позволит себе по-настоящему раскрыться. Мужчина должен понимать, что от него ждут убедительных действий. Спутница привыкла к одиночеству, ты должен показать существенную выгоду от решения покинуть свою крепость.

Действительно ли она хочет любить, но боится?

Конечно, хочет! И более того, она, скорее всего, уже чувствует гораздо больше, чем показывает. Представьте айсберг: большая его часть скрыта под водой, и только верхушка видна на поверхности. Точно так же и с чувствами женщины, которая долго была одна. Если она решила продолжить с вами общение, значит, вы ей действительно нравитесь, и она видит в вас потенциального партнера. Но боится отдаться этим чувствам полностью, боится снова получить удар. Боится совершить ошибку — выйти из крепости и попасть в лапы хищника.

Ей нужно время, чтобы убедиться в вашей серьезности и надежности. Она не будет торопиться, потому что ищет не мимолетные отношения, а что-то глубокое и долгое. И это не потому, что она холодная или равнодушная, а потому, что она уже оказалась в ситуации отсутствия партнера. Уже нашла в своём положении плюсы и обесценила минусы. Прмо сейчас для неё предпочтительнее вариант оставить всё как есть. Её придётся убеждать в обратном, показывать нечто ценное и значимое.

Почему ее независимость не помеха для отношений?

Независимость — это не синоним одиночества, это скорее признак силы и самодостаточности. Женщина, которая привыкла сама справляться со всеми трудностями, не ждет от мужчины спасения. Она способна решить свои проблемы, и это делает ее невероятно уверенной в себе. Поэтому, когда она выбирает отношения, это не от нужды, а от искреннего желания разделить с вами свою жизнь. Она не держится за мужчину как за спасательный круг, а выбирает его как партнера.

Поэтому вам очень важно научиться отделять женщин, вынужденно привыкших к одиночеству от женщин, прошедших путь саморазвития и достигших самодостаточности. Первые будут сверх требовательны. Вторые закрыли потребности из зоны личной ответственности и им нужен полноценный партнёр для любви, удовольствия, совместного досуга, быть может рождения детей. Поэтому независимость как раз проблемой не является. Но тут очень легко перепутать независимую с озлобленной.

Почему она не всегда показывает свои чувства сразу?

Первое впечатление бывает обманчиво, особенно когда речь идет о женщине, которая привыкла жить по своим правилам. Она не будет сразу рассыпаться в комплиментах или проявлять излишнюю нежность. Причина проста: она боится, что ее искренность может быть неправильно истолкована или, что еще хуже, использована против нее. Она уже проходила через разочарования и теперь осторожна в проявлении своих эмоций.

На практике это может стать проблемой. Мы знаем, что здоровые отношения начинаются с взаимной симпатии и обоюдного влечения. В данном случае ничего подобного не будет. Женщина, привыкшая к одиночеству, никуда не спешит и в самом начале мужчина может чувствовать холод и отстраненность. Будет создаваться впечатление, будто ей и правда ничего не надо. Многие в этот момент предпочитают переключиться на другой вариант, не пытаясь расшевелить камень.

Почему она иногда отстраняется, пугаясь близости?

Это может показаться парадоксальным, но иногда проявление настоящих, глубоких чувств пугает такую женщину. Она привыкла контролировать свои эмоции, держать их под замком, и когда они начинают вырываться наружу, это кажется ей потерей контроля. А подобная ситуация для нее равноценна потере безопасности. Поэтому, когда она начинает испытывать сильные чувства, она может на время отстраниться, чтобы «переварить» их, восстановить равновесие.

Это не значит, что она вас разлюбила или передумала. Это просто ее способ справиться с новой, непривычной для нее эмоциональной интенсивностью. Мужчина же снова почувствует дистанцирование. Вряд ли ему прямо скажут о своих чувствах, скорее всего он просто столкнётся с отсутствием взаимности. Женщина кк будто не заинтересована в близости. Может ей нужны только деньги? Может они снежная королева, неспособная на интим? Может уже ничего не работает и ей вообще всё это н интересно?! От таких мыслей единицы не сбегут, остальные ухаживания прекратят.

Вместо итога

Если женщина так долго была одна и прекрасно справлялась со всеми жизненными трудностями, то она не нуждается в мужчине для выживания. Она не ищет опору, потому что сама является опорой для себя. Но именно тут мы наблюдаем развилку, на которой представительницы нежного пола расходятся. Первые понимают, что все их личные хотелки лежат на их же плечах. Самодостаточные, уверенные в себе, крепко стоящие на ногах. Мужчина им нужен для любви, ласки, близости (физической и моральной), взаимности в поддержке, внимании, понимании, заботе.

Вторые прошли через страдания. Они не достигли вершина саморазвития, они просто выжили. Где-то в глубине души им кажется мир несправедливым. Почему у других мужики миллионеры, а у меня никакого нет? Почему некоторые подруги такие счастливые в браке, а мне ничего не досталось?! За годы одиночества накопилось много дефицита, который психика так и не смогал закрыть. Теперь мужчина, если надумает появиться в ей жизни, обязан компенсировать всё, чего ей не хватало. Он должен предложить ей очевидную выгоду. От таких женщин вы можете услышать их короную фразу «мужик должен делать мою жизнь лучше, плохо жить я и сама могу!» Что в переводе на русский означает — «я не умею ценить, любить и уважать. Я не смогла сделать свою жизнь по-настоящему комфортной, но приспособилась к обстоятельствам. Из своего подземелья вылезу, только если у тебя есть вкусняшки. Закроешь мои дефициты, тогда мы станев равными и посмотрим, можем ли быть вместе дальше».

Естественно спрос на таких женщин невелик. В отличии отс самодостаточных и ментально здоровых. Поэтому отвечая на вопрос в заголовке данной статьи, можно сказать примерно следующее — женщина, привыкшая быть одна, безусловно может искренне любить и быть по-настоящему любимой. Но всё будет зависеть от причин и последствий одиночества. Какой путь для себя она выбрала. Первый или второй? На первом стоят классные мужчины, жаждущие отношений. На втором от обиженки шарахаются даже самые неликвидные представители сильного пола.