Тайна смерти на протяжении всего времени существования человечества порождает множество домыслов и поверий. Чаще всего они появляются из-за незнания живых о загробной жизни. Нам интересно, видят и помнят ли нас умершие после смерти? Наблюдают ли? Сопровождают? Может ли умерший человек забрать с собой живого?

Церковь утверждает, что душа покойника уходит в лучший мир, навсегда покидая землю. Она не способна никому навредить, а тем более забрать с собой.

Но существует много фактов и историй, подтверждающих обратное. Мы часто сталкиваемся с тем, что смерть пытается забрать человека и происходит это подозрительно, так будто это желание одного из усопших. Верить в них или списывать на случай – дело каждого.

Может ли умерший забрать с собой близкого человека

Обычно проходит какое-то время, год или более и начинают умирать родственники. Как правило душа усопшего не сразу покидает землю.

А вот затем, спустя определенный период времени, умерший начинает ощущать нехватку близких ему людей. В моей семье была показательная история.

Умерла пробабушка, а спустя год происходящее вызывало у нас настоящий шок. Сначала её любимый племянник попал в дтп вместе с женой, а потом череда смертей прокатилось по всем близким родственникам.

Мы практически каждую неделю ездили на 9 дней одного, 40 дней другого, похороны третьего, полгода четвертого, и так далее.

В такой ситуации есть все основания полагать, что о мире мертвых мы ничего не знаем. Случайны ли подобные серии смертей, может ли умерший забрать с собой близкого человека или же это ничто иное, как охота умерших за теми, кто им дорог, каждый решает сам.

Покойный пытается связаться, чтобы забрать с собой

Со мной история немного другая. В 2012 году умер мой дед, с которым мы по определенным причинам практически не общались около года.

При этом я очень похож на деда, особенно характером. После его смерти спокойно мне жилось чуть больше года, а затем череда необъяснимых событий.

Сначала у меня долгое время болел живот, а когда я уже не смог нормально ходить выяснилось, что произошел перекрут в кишках.

Самое интересное то, что ничего страшного никто не заметил и только один доктор решил тщательно изучить ситуацию и принял решение срочно оперировать.

После операции я узнаю, что жизнь моя висела на волоске и следующее утро для меня лично могло уже не наступить.

Не успев толком восстановиться я уезжаю в Москву, где жизнь казалось бы наладилась. Отношения, работа, саморазвитие. Всё круто.

Но спустя пару месяцев я стал чувствовать сильное недомогание, похудел с 75 до 50 кг, появилась дрож в ногах, пульс зашкаливал.

Я срочно вернулся в свой город и решил, что у меня проблемы с сердцем. Кардиолог посмотрел результаты узи и экг заявил, что стоит сдать гормоны щитовидной железы. Я сдал, а пока ждал результатов умудрился попасть в историю.

Пьяные подростки просто докопались на улице и всё закончилось дракой. Через секунд 30 я уже не сопротивлялся, не чувствовал рук, в глазах потемнело.

Мимо проезжала полиция, они затащили меня в уаз, повезли в ровд, вызвали скорую. Даже на момент приезда врачей пульс был 190, как я не умер во время драки неизвестно.

На следующий день я забрал анализы на гормоны и срочно был отправлен в стационар, гормон т4 достиг показателя 96, при норме до 23.

Если бы сердце было чуть слабее или полиция в этот момент чудом не проезжала мимо, то эту статью я мог уже не написать никогда.

В какой-то момент я задумался над тем, что дед решил меня забрать, но у него на пути встают люди. То опытный и знающий хирург, то полицейские проезжающие мимо и обратившие внимание на драку. После этого была мышиная лихорадка, которая взялась непонятно откуда.

Когда скорая привезла меня в инфекцию температура была уже 41 и только своевременная капельница и уколы снова оставили меня здесь. А деда ни с чем.

Но мысли продолжали нагнетать, я всё чаще задавался вопросом, а может ли умерший забрать с собой любимого человека?!

P/S в ноябре 2019 года мне удалили щитовидную железу, так как она ни в какую не хотела поддаваться лечению, что вызывало много удивлений.

В какой-то момент всё нормализовалось и врачи уже говорили о том, что всё позади, но потом резко вернулось назад и дошло до операции.

Мертвец зовет с собой во сне

Считается, что когда умерший желает забрать с собой живого, он приходит к нему во сне и зовет с собой. Если сновидение случается в первые дни, недели или месяцы после смерти близкого, списать такое явление можно на работу подсознания.

Переживая утрату, человек страстно желает вернуть мертвеца, поэтому ему снятся странные вещи. Именно так было со мной. Сны в первые месяцы были скорее эмоциональными, не несли в себе логики.

В последующем сны стали носить другой характер. Дед в них постоянно малоподвижен. Я то везу его на автомобиле, то толкаю его лыжи, потому что сам он не может. Дед постоянно зовет меня подняться в квартиру или зайти с ним в здание, в которое я его привез.

Я постоянно отказываюсь по разным причинам. В одном из последних снов мы были на улице, зимой. Он стоял то ли на лыжах, то ли на сноуборде, но ничего не ехало.

Я начал толкать, а он говорил — пойдём зайдём, чай попьёшь, устал подик толкать. В другом сне я вёз его на машине, потом он вышел и пошел в здание, просил проводить его внутрь, а я сказал, что спешу.

Одновременно с этим я видел сон со своим погибшим другом. Мы ползли через огромные сугробы, потом еле откопали дверь, он пролез туда, а перед моим носом дверь запер.

Иди в обход, сказал. Из сонников я узнал, что это хороший знак, покойный не пускает меня в мир мертвых. Дед же зовёт с собой во все двери..

Поэтому часто люди, которых во сне позвали с собой покойный, умирают

Давно ушедшие в мир иной люди часто являются во сне к тем, чей земной путь близок к финалу. Если они предлагают пойти на прогулку или полететь с ними, возможно у спящего завершены все миссии в этом мире, а явление родственника – своеобразное предупреждение о скорой кончине.

Чтобы избежать смерти, ему необходимо отказаться от предложения, сославшись на важные дела. Другой причиной появления во сне похороненного годы назад человека считается желание души напомнить о себе. Живым нужно поставить свечу в церкви, раздать панихиду, посетить кладбище.

Может ли умерший человек забрать с собой живого: Проводники в другой мир

Знахари и экстрасенсы утверждают то, что души близких выступают в качестве проводников. Они забирают с собой тех, чьи мучения на земле подходят к концу. Последние могут быть расплатой за грехи их прародителей до седьмого колена.

Причин, по которым умерший пытается забрать живого, много. Однако парапсихологи считают, что месть в этот список не входит.

Смерть не считается наказанием, а многие религии вовсе считают земную жизнь великой каторгой. В их теории, если покойный стремиться забрать живого с собой, означает лишь то, что он пытается лишить последнего мучений. Освободить от страданий.

Поэтому стоит задуматься и над темой сопротивления. В своей книге «Не навреди», Генри Марш выдвигает мнение о том, что люди излишне держатся за жизнь.

Это становится настоящей проблемой для них самих. Мы слишком трагично воспринимаем смерть, которая многими воспринимается как путь в новые миры, на следующий уровень.

Возможно нам стоит просто принимать знаки от умерших, но не придавать им серьёзного значения. Заберет, значит так надо.

Покойник пытается забрать с собой живого, но не может. В чем дело?

В моём случае ситуация странная. Дед зовёт меня с собой во снах, наша с ним схожесть в характере может стать причиной для попыток забрать меня, да и все эти необъяснимые неприятности в моей жизни, словно свалились с неба.

Но я всё ещё жив, хотя после некоторых событий это немного удивительно. Если и верить в теорию о том, что умерший способен забрать с собой живого, то дед раз за разом терпит неудачу. Я пытался найти хоть сколько то вразумительные объяснения таким парадоксам и неожиданно нашел ответ в интернете.

Читал какую-то статью и там рассказывалось о человеке, который выжил после крушения самолета, а спустя месяц попал в страшное дтп, в котором снова выжил!

Все называли случившееся чудом. А этот человек через несколько лет построил крупный бизнес, который обеспечивает работой несколько тысяч американцев. Читал я второпях, но в конце статьи наткнулся на удивительные слова, которые словно стали ответом на все мои вопросы.

Звучали они так — если человек ещё может быть полезен этому миру и обладает потенциалом для совершения благих дел, то никакая сила не способна лишить его жизни.

Конечно череда моих неприятностей заставит верить в мистику кого угодно, но всё же хочется думать о том, что дед и правда по мне скучает, но не может забрать, только потому что здесь меня ждут важные дела. Мы увидимся, дед, как только я тут всё закончу!