Нарциссы представляют из себя коктейль самооценок, где внутренняя сильно завышена, а внешняя как правило находится на противоположном полюсе. Проще говоря человек убежден в своём величии и воспринимает себя как ценного, значимого и достойного самого лучшего. Но на практике получает совершенно иные сигналы от окружающих. Никто не хочет кланяться в ноги, либо находятся те, кто отказывается это делать. Поэтому вопрос «может ли нарцисс пожалеть о прежней партнерше» стоит рассматривать с двух сторон.

Может ли нарцисс пожалеть о прежней партнерше, если бросил он?

Отталкиваясь от теории расставание в данном случае будет обоснованным для нарцисса. Он посчитал спутницу несоответствующей ему, либо в какой-то момент она перестала закрывать важные потребности. Чаще всего складывается ситуация, при которой он просто нашёл лучше. И здесь есть один нюанс, который мы должны учитывать.

Экс партнерша должна оставаться где-то на уровень ниже, чтобы решение нарцисса продолжало быть верным. Допустим он бросил её потому что она потолстела или он встретил девушку гораздо симпатичнее и теперь у него всё хорошо. До тех пор, пока всё именно так, никакого сожаления не возникнет. Но если вдруг бывшая похудела и превратилась в настоящую красотку или новая избранница резко «поплохела», мужчина ощутит очередную неудачу. Удар по внешней самооценке вынудит его каким-то образом это компенсировать.

А методов компенсации всего два. Первый — снова найти себе девушку гораздо лучше бывшей. Второй — унизить и обесценить эту самую бывшую Тогда не исключены оскорбления в её адрес. О сожалении в прямом смысле слова речи не идёт, нарциссы устроены иначе, они никогда не признают своих поражений. Он будет либо высмеивать экс спутницу, либо принижать её. В зависимости от ситуации, осталась она на уровне ниже, либо похорошела и расцвела. Согласиться с тем, что расставание стало для неё положительным событием, невозможно. Психика этого не допустит.

Может ли нарцисс пожалеть о прежней партнерше, если бросили его?

Здесь важно понимать одну деталь — нарциссические проявления свойственны абсолютно каждому человеку. Они происходят как раз на фоне расхождения самооценок. Когда нас бросают, психика воспринимает происходящее как низкую оценку личности (ты не соответствуешь, я нашла лучше, без тебя мне будет комфортнее). Это удар по внешней самооценке. Внутреннюю в этот момент мы пытаемся спасти (получаем поддержку друзей, акцентируемся на своей значимости и так далее). В результате чувствуем себя достойными, а решение спутницы ошибочным.

Бывало такое? Вспомните какую первую эмоцию вы испытали. Это была злость. Как будто вас необоснованно унизили. А раз кто-то посмел назвать вас плохим, когда на самом деле вы хороший, то и отношение к источнику данных будет соответствующим. Презрение и ненависть. У ментально здорового человека эти процессы занимают считанные часы, а чаще вовсе проходят незаметно. Погневался немного и хватит.

Беда нарцисса в том, что в его случае расхождение самооценок является не ситуативным, а постоянным. Если вы спустя пару дней перестанете воспринимать расставание как унижение, а самоценность не потерпит серьёзных изменений, то у нарцисса всего этого не случится. Он как верил в своё величие, так и верит. Непризнание навсегда останется тяжёлой травмой, следовательно источник этого непризнания подвергнется презрению.

Понимая теорию нарциссизма мы можем сделать однозначный вывод о том, что сожалеть в прямом смысле слова он не будет. Гнев не отступит, а это значит, что бывшая девушка станет врагом. С одной стороны последуют оскорбления и обесценивание, а с другой может дойти до мести. При чём не только и не столько в её адрес, сколько в адрес её нового спутника. Чтобы разобраться в этом механизме давайте вспомним пример со свекровью.

На фоне завышенной внутренней и критически низкой внешней самооценок, уход сына к супруге выглядит как ошибка. С мамочкой лучше. Никто тебя так не полюбит как я. У меня и суп вкусный и дома убрано, жена на такое не способна. И если все это признают, мамочка счастлива. Помогает, заботится, радуется. Но если вдруг сыну в своей семье комфортнее, пережить это трудно. Поэтому она будет ходить, проверять, ругать, указывать на недочёты. Готовишь отвратительно, повсюду пыль, вертехвостка, хабалка, дурында. Возвращайся ко мне мой мальчик, кому кроме меня ты нужен?!

Мужчина-нарцисс после расставания по инициативе спутницы будет испытывать нечто подобное. Она должна либо быть с ним, либо страдать. В окружении таких людей практически не бывает действительно успешных, счастливых и полноценных. Они собирают вокруг себя неудачников, чтобы всегда были чуть хуже самого нарцисса. А если появляется кто-то лучше, то ему вставляют палки в колёса, не позволяют поднять голову. Применяется так называемый синдром высокого мака. Термин пришёл из большой политики, но в психологии отношений используется довольно часто.

Когда станет понятно, что ручки коротки и бывшей действительно стало хорошо, в голову как правило приходит гениальная мысль — перевернуть ситуацию с ног на голову. Это не она меня бросила, а я её. Начнутся рассказы о том, что расставание стало настоящим благом для нарцисса. Ушла и чёрт с ней! Наконец-то избавился от этой овцы. Как хорошо, что всё так сложилось! В общении с экс партнершей начнёт проскальзывать игнор, но не потому что он не хочет её видеть, а с целью вызвать у неё нужные эмоции. Чтобы приползла, попросила прощения, признала свою вину. На самом деле ждёт камбэка, но виду никогда не подаст.

Одновременно с этим можно будет наблюдать классический абьюз. Периоды гнева, презрения, обесценивания и сталкинга будут сменяться ухаживаниями. Самооценка пострадала от решения конкретного человека, следовательно чтобы вернуть эмоциональный комфорт, потребуется изменить именно его. Заслужить и добиться бывшую заново необходимо с одной единственной целью — она должна снова оценить его высоко, признать достойным и значимым, согласиться на присутствие. Как только это произойдёт, нарцисс станет прежним. Ещё более распространенный вариант — он получит желаемое и сам бросит девушку. Ему не нужна она, ему нужна опора для внешней самооценки, которая «рылом землю пашет».

Вместо итога

Будет мужчина нарцисс сожалеть о прошлой партнерше или нет, непонятно. Точнее нам хорошо известно его поведение и мы даже прекрасно понимаем все его эмоции, но дальше дискуссия упирается в терминологию. Психология рассматривает сожаление как ощущение ошибки, неблагоприятный исход своего решения. Считать ли гнев и презрение проявлением сожаления, неясно.

Если бросил он, то в случае очевидного провала такой мужчина получит тяжёлый удар по внешней самооценке. И будет корить себя за поступок, который обернулся провалом. Но виду не подаст и предпочтёт унизить спутницу.

Если бросили его, что ни о каком личном решении тут речи не идёт вообще. Следовательно сожалеть не о чем. А вот ненавидеть экс партнершу за очередное тыкание носом в собственную никчёмность, вполне разумно. По его мнению. Поэтому предлагаю вам, основываясь на вышеописанной теории, самостоятельно ответить на вопрос «может ли нарцисс пожалеть о прежней партнерше?».